Нурлан Ауесбаев стал шестым зарегистрированным кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия в четверг зарегистрировала кандидатом в президенты Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии. Он стал шестым зарегистрированным кандидатом.

«Все документы получены, все процедуры, необходимые для регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, соблюдены. Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Нурлана Ауесбаева кандидатом в президенты», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Напомним, что для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 118,2 тыс. подписей. Ауесбаев собрал в свою поддержку 120 908 подписей, достоверными были признаны 119 197.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет, он уроженец Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Сейчас занимает должность руководителя столичного филиала ОСДП.

Ауесбаев стал шестым зарегистрированным кандидатом на пост главы государства. Также ЦИК зарегистрировал действующего президента Касым-Жомарта Токаева, кандидата от Содружества профсоюзов «Аманат» Мейрама Кажыкена, кандидата от народно-демократической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева, Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников и Салтанат Турсынбекову, выдвинутую общественным объединением «Қазақ аналары-дәстүрге жол».

Из остальных шести потенциальных кандидатов четверо выбыли на этапе рассмотрения кандидатур. Протокол о выдвижении Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» был признан судом недействительным, Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.