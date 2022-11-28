Сильные морозы сохранятся на востоке Казахстана

29 ноября – 1 декабря в Казахстане ожидается спад морозов. Только в восточной части страны они сохранятся 29-30 ноября. В целом по республике ожидаются усиление ветра, туман.

«29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного Серверного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов. 30 ноября – 1 декабря на большую часть страны ожидается выход Южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега, и повышение температуры воздуха», - сообщает «Казгидромет».

В целом по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке – гололед, на севере, востоке, в центре – метель.

Температура воздуха ночью западе страны -5-15°С, на северо-западе -10-28°С, в северных регионах -15-25°С, в центре страны -5-20°С, на востоке республики -33-43°С, в конце периода ожидается небольшое ослабление морозов – до -20-30°С, на юге -7+3°С, на юго-востоке повышение температуры от -5-15°С до 0-8°С.