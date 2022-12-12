Токаев анонсировал в следующем году масштабные кадровые перестановки в центре и на местах

В Казахстане необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, так как вице-министрами и заместителями акимов должны быть профессионалы с высоким управленческим потенциалом, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он также анонсировал масштабные кадровые перестановки в 2023 году как в центре, так и на местах.

«Строительство справедливого и динамично развивающегося государства предполагает и выстраивание новой кадровой политики. Предстоящие преобразования зависят от качества человеческого капитала. Новая кадровая политика должна базироваться на принципах меритократии и профессионализма. На основе этих принципов мы назначаем первых руководителей», - сказал Токаев.

Вместе с тем, по его словам, необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, так как в большинстве случаев «именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов».

«Вице-министрами и заместителями акимов должны быть реальные профессионалы с высоким управленческим потенциалом, развитыми коммуникативными навыками. На этих позициях должны работать люди, способные принимать решения и готовые отвечать за них», - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что в следующем году проведет «масштабную кадровую перестановку в центре и на местах», так как Казахстану нужны эффективные технократы.

«Министры и акимы должны отказаться от привычки назначать только тех, кто им удобен. Бывают случаи, когда министерства сами обходят законодательные требования или меняют их по своему желанию, чтобы назначить “нужного человека”. Эти действия везде. Земельная инспекция, правоохранительные органы, ревизионная комиссия и другие контролирующие органы не должны находиться под влиянием органов местного самоуправления. Если не будет честной конкуренции, профессионалы не будут заинтересованы в государственной службе», - считает Токаев.

Пора, по словам главы государства, наводить порядок в квазигосударственном секторе, и за этими назначениями должна следить администрация президента.

«Агентству по делам государственной службы следует создать благоприятные условия для привлечения на государственную службу квалифицированных специалистов из частного сектора. Если мы хотим развивать нашу страну, мы все должны работать вместе как одна страна», - отметил президент.

По его мнению, «прошедшее время показало серьезные риски снижения координации на местах и размывания ответственности по целому ряду чувствительных для населения вопросов, например, таких как образование и ЖКХ».

«Акимы высказывают просьбы сделать структуру акимата более функциональной. Поручаю правительству тщательно изучить доводы акиматов, внести согласованное предложение, но без увеличения штатной численности», - поручил президент.

Кроме этого, он затронул вопрос повышения исполнительской дисциплины, отметив, что в работе государственного аппарата сохраняется формальный подход к исполнению его поручений, по различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения. Он привел статистику, что с начала года администрацией президента в адрес государственных органов и должностных лиц направлено более 400 замечаний по качеству исполнения поручений. При этом контроль со стороны правительства как основного координатора исполнения поручений осуществлялся не на должном уровне. Кроме этого, как показал анализ, проведенный администрацией президента, почти половина функций правительства сводится к формальному коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами. Хотя правительство должно координировать и руководить.

«Контрольная деятельность канцелярии премьер-министра, как органа, обеспечивающего деятельность правительства, в основном ограничивалась пересылкой и дублированием готовых отчетов государственных органов. Отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений. Ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью», - констатировал президент.

Он отметил, что «социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества», но «это далеко не единственный формат взаимодействия», и посоветовал сотрудникам министерств, акиматов и аппарата правительства «не увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире».

Кроме того, Токаев поручил провести комплексную трансформацию канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства и повысить его роль в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов. А в рамках новой административной реформы необходимо модернизировать нормотворческую практику и осуществить децентрализацию функций между уровнями государственного управления. В этой связи он поручил правительству провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов. А разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы с уровня правительства на уровень центральных государственных органов. Аналогичную работу на предмет перераспределения функций между центром и регионами необходимо провести в течение 2023 года.

«Наряду с этим следует пересмотреть подходы к бюджетированию, обеспечив большую оперативную самостоятельность первых руководителей как на центральном, так и на местном уровнях. Важно продолжить системную работу по дебюрократизации, особенно на уровне местных исполнительных органов. Наиболее востребованные гражданами процедуры должны быть максимально оптимизированы и пересмотрены», - отметил президент.