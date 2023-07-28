Сторонники Думана Мухаметкарима потребовали перевести его из Талдыкоргана в Алматы

Десять активистов и сторонников Думана Мухаметкарима провели ночь у здания прокуратуры Алматинской области в Конаеве, требуя перевести журналиста из Талдыкоргана в следственный изолятор в Алматы или отпустить под домашний арест из-за ухудшения его состояния здоровья: 23 дня назад Думан Мухаметкарим объявил голодовку, сообщает «Радио Азаттык».

По словам активиста Мурата Оспанова, около полуночи на место акции протеста пришли сотрудники полиции, но в целом не стали мешать проведению акции.

Позже заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов заявил активистам, что Думан Мухаметкарим не будет переведен из СИЗО Талдыкоргана в Алматы, «поскольку преступление было совершено в Алматинской области», соответственно, он должен содержаться в местном изоляторе. Также он заявил, что Думана Мухаметкарима не отправят под домашний арест, «потому что врачи пришли к заключению, что его здоровье позволяет находиться под стражей». Более того, утверждает Рустам Абдрахманов, накануне вечером Думан Мухаметкарим прекратил голодовку и поел, сейчас журналист в «хорошем состоянии». Однако эта информация пока полностью не подтверждена. Ранее адвокат Галым Нурпеисов говорил, что объявивший голодовку журналист находится в тяжелом состоянии.

Ранее областная прокуратура дала согласие на перевод Думана Мухаметкарима в следственный изолятор в Алматы.