Со следующего года для молодых учителей увеличат квоты на жилье в рамках программы «Алматы Жастары»

В рамках программы «Алматы Жастары» увеличивают квоты на обеспечение жильем, и в следующем году будут увеличены квоты для молодых учителей, сообщил в ходе августовского совещания педагогов аким города Ерболат Досаев.

«Для поддержки наших молодых учителей мы в рамках программы "Алматы Жастары" продолжаем увеличивать квоты на обеспечение жильем. И в следующем году мы намерены увеличить квоты именно для молодых учителей», – сказал Досаев, не уточнив при этом, насколько будут увеличены квоты.

Кроме того, для повышения квалификации педагогов была расширена комплексная программа обучения руководителей и учителей. В нее вошли не только менеджеры и учителя средних образовательных школ, но и дошкольных организаций и колледжей.

«Впервые реализуется проект по совершенствованию знаний учителей инклюзивного образования, на эти цели в текущем году из местного бюджета выделено почти 2 млрд тенге с охватом около 7 тыс. человек. Данные курсы уже проходят на базе ведущих образовательных организаций Казахстана, Сингапура, Великобритании и Швейцарии», – добавил Досаев.