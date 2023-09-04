КУИС проводит служебное расследование по факту избиения осужденного сотрудниками колонии в Акмолинской области

Накануне в социальных сетях стало распространяться видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области осужденного активиста Тимура Данебаева. В понедельник, 4 сентября, комитет уголовно-исполнительной системы заявил, что по «размещенному в социальных сетях видео» проводится служебное расследование.

«По размещенному в социальных сетях видео сообщаем, что при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения ДУИС по Акмолинской области с применением спецсредств усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения», - сообщается в пресс-релизе.

На распространяемом видео сотрудники колонии заявляют активисту Тимуру Данебаеву, что он «оказывает сопротивление» и отказывается «соблюдать распорядок дня и режим содержания». Также они требуют от Данебаева вымыть санузел, на что он отвечает, что готов мыть только спальные помещения. На видео сотрудник колонии дважды дает команду «применяйте спецсредства», после чего Данебаева избивают.

«По данному факту пока могу сказать только то, что все видели. Если то, что на видео подтвердится, то на лицо незаконные и жестокие действия организованной преступной группы должностных лиц, оценку которым могут дать следственные действия квалифицированного сотрудника. Так как применение спецсредств не является дисциплинарной мерой или мерой принуждения», - сообщил представитель Коалиции НПО Казахстана против пыток Олжас Сыздыков.

В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Тимура Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года.