Возбуждены дела по статьям «Доведение до самоубийства» и «Вымогательство»
МВД после поручения президента возбудило еще два дела по факту гибели студента в Щучинске
фото Жанары Каримовой

Министерство внутренних дел после поручения президента тщательно расследовать гибель 19-летнего студена в Щучинске создало следственно-оперативную группу и возбудило еще два уголовных дела, сообщает Polisia.kz.

«По поручению главы государства о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели 19-летнего жителя города Щучинска Акмолинской области МВД создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции с выездом на место. Дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств», - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, ход расследования находится на особом контроле МВД.

6 октября на железнодорожных путях в Щучинске, на перегоне Курорт – Боровое – Джамантуз, было обнаружено тело 19-летнего студента. Полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако КазТАГ сообщает, что студент, возможно, стал жертвой вымогательства. Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев поручил МВД провести тщательное расследование по этому делу.

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