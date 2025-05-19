Он примет участие в неофициальном саммите ОТГ
Токаев на этой неделе посетит Венгрию
фото пресс-службы президента Казахстана

20-21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

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