Главная Новости #президент Токаев на этой неделе посетит Венгрию Он примет участие в неофициальном саммите ОТГ Ирина Адамович 2025-05-19 10:04:00+06:00 399 фото пресс-службы президента Казахстана Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться 20-21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию. Как сообщила пресс-служба главы государства, он примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики В Алматинской области осуждены глава отдела образования и бухгалтеры за хищение более 680 млн тенге Новости Прокуратура проверяет законность выдачи земель под строительство ЖК в парке Караганды Новости Студент из Казахстана Гарри Азарян обвиняется в оправдании терроризма в России В Алматы пройдет благотворительный кинопоказ в поддержку черепах Новости В Кызылординской области создана новая СЭЗ «Коркыт Ата» Новости Дожди с грозами сохранятся на большей части Казахстана в ближайшие дни Правительство корректировало бюджет 2024 года рекордное количество раз, заявили в мажилисе Новости Более 640 млрд тенге НДС не получил республиканский бюджет в 2024 году – Минфин Новости Доллар торгуется на бирже по 510,77 тенге Просматриваемые Новости 14.05.2025 В Алматы семья 22-летней девушки, выпавшей из окна, требует переквалификации дела на «убийство» и «пытки» Новости 18.05.2025 Режиссер Ермек Турсунов заявил, что покинул Казахстан из-за давления Новости 16.05.2025 Досаев отказал в проведении митинга за свою отставку Новости 13.05.2025 В аэропорту Астаны построят третий пассажирский терминал Новости 12.05.2025 На месте горнолыжного курорта «Ак Булак» создадут международный туристский центр Новости 12.05.2025 В Алматы презентовали гастрономический путеводитель для туристов