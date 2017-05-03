Польша борется за проведение ЭКСПО в Лодзи

Маргарита Бочарова, Алматы-Варшава-Лодзь, Vласть Фотографии автора 8 мая из Варшавы в Астану отправится первый рейс польской авиакомпании LOT. С весны до столицы Польши казахстанцам можно будет добраться без пересадок и всего за пять часов. Но куда важнее, чтобы поляки и жители других европейских стран воспользовались возможностью побывать этим летом в Казахстане. Vласть узнала, чем Польша планирует удивить гостей ЭКСПО-2017 в Астане и какой польский город претендует на организацию собственной специализированной международной выставки в 2022 году. В Польском агентстве по развитию предпринимательства делегацию из Казахстана широкой улыбкой встречает комиссар национальной секции Польши на «ЭКСПО-2017» в Астане Анджей Стэфаньский. Заметный акцент не помешал ему на русском языке объяснить замысловатую идею мультимедийной композиции «Поток энергии», которая расположится на первом этаже польского павильона. По задумке организаторов, посетители павильона сначала познакомятся с достижениями Польши в области «чистых углеродистых технологий», а затем окажутся в польском лесу. Подняв голову вверх, гости павильона увидят шанырак, неожиданно сообщил Стэфаньский. Но для казахстанцев это станет не единственным сюрпризом. В день рождения столицы Казахстана Польша планирует привлечь комиссаров других стран к посадке польских деревьев в новом ботаническом саду Астаны. Глава польской национальной секции сердечно заверяет, что ими проведена большая работа с казахстанскими ботаниками, и все посаженные деревья благополучно выживут в суровых астанинских условиях. «Мы уже отобрали вместе с казахстанскими друзьями 6 пород деревьев - там будет сосна, береза, дуб, рябина и яблоня», - подчеркнул Стэфаньский, так и не вспомнив шестое дерево.

От ботаники спикер плавно перешел к экономической тематике и сообщил, что ближе к завершению работы выставки в Астане будет организован двусторонний экономический форум. «Это мероприятие будет продолжением всего того, что случилось во время визита (президента Казахстана Нурсултана) Назарбаева в Польшу в прошлом году. Мы хотим, чтобы форум, который пройдет в Казахстане, подытожил результаты того, что было достигнуто до сих пор и, конечно, помог наладить будущие контакты», - вмешался в разговор Михал Полянский, директор департамента экономического продвижения Польского агентства по развитию предпринимательства. Национальный комиссар, в свою очередь, подчеркнул, что впервые в истории участия Польши в выставках ЭКСПО у польских предпринимателей появилась возможность получить финансовую поддержку от правительства для развития бизнеса в Казахстане. С недавних пор поиск рынков вне Европейского союза стал для Польши практически «идеей фикс», ведь треть экспорта и импорта страны зависит исключительно от Германии. Польша уже принимает порядка 50 китайских делегаций в год в рамках проекта «Go China» и готовится к сотрудничеству с африканскими странами через «Go Africa». «К участию в ЭКСПО мы относимся как к возможности развивать экономические и торговые контакты с Казахстаном. Торговый оборот с республикой достиг своего пика в 2014 году, после чего начал падать. Сейчас мы хотим повернуть эту тенденцию вспять и считаем, что Казахстан является нашим ключевым партнером в Центральной Азии», - заявил Полянский. Официальные лица, встречи с которыми входили в программу поездки, по-разному объясняли причины снижения товарооборота между двумя странами. Тем не менее, общепринятая версия звучит примерно так: на фоне мировой нестабильности (как геополитической, так и экономической) рынок Центральной Азии ввиду объективных причин оказался менее открытым для польских товаров, что в свою очередь сподвигло Казахстан к производству собственных товаров, ранее экспортируемых из Польши. Теперь в Польше идет работа над совершенствованием национального экспортного предложения. «А на втором этаже у нас будет ресторан, и этот ресторан будет показывать улицу в городе Лодзь», - продолжает Стэфаньский. Оказалось, что кроме укрепления экономических отношений с Казахстаном и со странами региона, связей с поляками, проживающими в республике, Польша на ЭКСПО-2017 будет продвигать свою кандидатуру на проведение следующей международной выставки в городе Лодзь в 2022 году.

Польская «земля обетованная» «Город, созданный заново» - так в переводе на русский язык звучит девиз ЭКСПО-2022 в польском городе Лодзь. Главная тема - возрождение постиндустриальных городов с сохранением всех присущих им исторических и культурных особенностей. Эдакий польский вариант отечественной программы развития моногородов. Если Польше удастся обогнать в гонке за проведение выставки американский Миннеаполис и аргентинский Буэнос-Айрес, для Лодзи это станет венцом процесса ревитализации города. Расцвет Лодзи пришелся на вторую половину XIX века, когда со всех концов Европы сюда в поисках работы потянулись люди, вдохновленные масштабами развития здесь текстильной промышленности. В те годы население города увеличивалось вдвое каждые 10 лет. Вскоре по уровню развития промышленности Лодзь уступал только американскому Чикаго, будучи пятым по размеру городом во всей Российской империи. В 90-е годы XX века текстильная промышленность рухнула, заводы один за другим обанкротились, треть города вмиг осталась без работы (официальный уровень безработицы в 1992 году достигал 22%). Поднимать новые заводы у правительства не было никакой возможности, дотации от государства шли на поддержку труда шахтеров (уголь по-прежнему является главным условием энергетической безопасности Польши), но не швей или ткачей. Городу пришлось самостоятельно выбираться из этой символичной ямы - рано или поздно люди находили себя в торговле, IT и секторе деловых услуг. Восемь лет назад в истории Лодзи началась новая глава - жители города избрали мэром Ханну Здановскую, которая выиграла выборы с проектом под названием «100 камениц». Под каменицами подразумевались жилые постройки XIX века, выполненные из камня и находящиеся уже долгое время в весьма плачевном состоянии. Ни в одном другом польском городе не нашлось бы такого количества старых каменных домов, как в Лодзи.

Придя к власти, Здановская вместе со своей администрацией разработала программу развития старейшей главной улицы города - улицы Пётрковской, на которой и располагались те самые каменные дома. Жителей спешно переселили в арендованное жилье и начали масштабные ремонтные работы. Проект подразумевал модернизацию инфраструктуры, в результате чего город оказался практически парализованным. Горожане беспрестанно жаловались на пробки и прочие неудобства. Тогда едва ли кто-то из команды нового мэра ожидал, что их лидера переизберут на второй срок. Ожидания не оправдались - Здановская была переизбрана в первом же туре, горожане ей поверили. Получив такой кредит доверия, городская администрация приступила к разработке комплексной программы ревитализации. Здесь необходимо пояснить: кроме множества каменных домов в Лодзи сохранилось более 200 дворцов - свидетельств былого состояния мануфактурщиков - и заводов из красного кирпича, составлявших когда-то основу городской промышленности. Первым масштабным примером возвращения к жизни стал исторический промышленный комплекс Израиля Познанского. Его дворец называют «Лувром Лодзи», а промышленные постройки превращены в торгово-развлекательный центр «Мануфактура». По своему размаху - 27 га - он намного превосходит масштаб своих казахстанских аналогов. Еще один пример удачной ревитализации - фабрика Карла Шейблера. Прядильный цех превращен в жилые квартиры, пожарная часть - в бизнес-центр, бывшая школа - в институт дизайна, а в самом дворце расположился единственный музей кинематографии в Польше. В Лодзи, к слову, функционирует Высшая Государственная школа кинематографа, телевидения и театра. Самый знаменитый ее выпускник - оскароносный режиссер и сценарист Роман Полански. Сейчас на повестке дня - реновация теплоэлектростанции, которая, расположившись в самом центре города, работала с 1907 по 2001 год. Администрация города потратила восемь лет на то, чтобы превратить историческое здание в современный культурный и научный центр. Бывшая ТЭС должна стать новым центром города и принять у себя ЭКСПО-2022 в случае победы польской заявки.

Глядя на первые результаты программы ревитализации, возникает резонный вопрос: откуда у, казалось бы, ничем не примечательного польского города средства на столь масштабные восстановительные работы - особенно если учесть, что после децентрализации 90-х годов, городской бюджет формируется исключительно из городских налогов? Разгадка оказалось на поверхности: после вступления Польши в Евросоюз в 2004 году именно гранты Еврофонда помогли городу осуществить это грандиозное начинание. В мэрии нам сообщили, что в некоторых случаях - особенно если речь идет об инфраструктуре - Евросоюз предоставляет до 80% средств. Сейчас администрация нацелена на ревитализацию восьми городских кварталов. «Будут построены поперечные дороги, ремонт пройдут каменные дома, на пустырях построят новые здания», - рассказывает заместитель мэра Кшиштоф Пионтковский. Стоимость инвестиций составит 1 млрд злотых (около $258 млн), и эти средства будут освоены вне зависимости от того, примет ли Лодзь у себя международную выставку в 2022 году. Все наши собеседники из администрации уверяли нас, что ревитализация - это не просто тема для ЭКСПО, не просто ремонт, это «создание хорошего пространства для жизни». «Все, что планируется построить, будет построено вне зависимости от принятого решения. Независимо от того, получим мы ЭКСПО или нет, вся эта территория должна быть урбанизирована. В таком случае финансирование больше ляжет на частный капитал», - убеждает Пионтковский.

Его подчиненные вдохновенно рассказывают и об «общественной» ревитализации, когда через ремонт зданий создается особая городская среда. Жители Лодзи - как и многих других польских городов - сами могут получить на конкурсной основе средства для реализации идеи. Так в городе, например, появилась новая концертная площадка. Между тем, администрация не чурается просить помощи и у самих горожан - небольшой участок улицы Пётрковской, к примеру, вымощен плитками с именами тех людей, кто финансово вложился в это мероприятие. Нужно отметить, что Лодзь в принципе признан самым привлекательным для инвесторов городом в Польше. Во-первых, в городе расположено больше 20 университетов, выпускники которых могут стать перспективной рабочей силой для открываемых предприятий. Во-вторых, Лодзь находится в географическом центре Польши, на пересечении всех главных коммуникационных артерий, и в 70 минутах езды от Варшавы. В-третьих, здесь уже давно - и вполне успешно - функционирует специальная экономическая зона. Инвесторами в Лодзи откровенно хвастаются. Нас буквально ошарашивают новостью о том, что в 2016 году один из инвесторов приобрел около 20 тыс квадратных метров земли в центре за рекордную за всю историю города сумму - 85,2 млн злотых (около $22 млн). Более того, нам даже показывают этот драгоценный кусок земли с крыши той самой исторической теплоэлектростанции. Да, отсюда открывается отличный вид на немного поистрепанный город, некогда построенный поляками, немцами, евреями и русскими. И на те 25 га, где должны расположиться павильоны ЭКСПО.

«А действительно ли оно, это ЭКСПО, сильно вам нужно?», - спрашиваем мы у нашей собеседницы из мэрии за обедом. «Конечно, страны-участницы будут вкладывать деньги в свои павильоны - это поможет нам реализовать программу ревитализации быстрее», - не колеблясь, отвечает девушка. И ей, как и всем в этом городе, почему-то веришь.