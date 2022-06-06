Долговая тетрадь

Более ранние концептуальные дискуссии о природе долга в экономической антропологии связывают с размышлениями об антропологии «дарообмена» французского исследователя Марселя Мосса и его работы «Эссе о даре», опубликованной еще в 1925 году. В своем труде антрополог, базируясь на полевых данных своих европейских и американских коллег, анализирует практики «дарообмена» разных обществ, преимущественно из Меланезии, Полинезии и Северной Америки. Он приходит к выводу, что подобные практики включают в себя такие важные элементы или обязанности, как дарить, брать и возвращать. Все члены сообщества или общины горизонтально взаимосвязаны друг с другом выполнением этих обязательств перед другими, именно таким образом поддерживаются социальная организация группы.

Сегодня практики «дарообмена» можно встретить и в нашей повседневной жизни. В своих исследованиях о постсоветских моногородах в Казахстане и Кыргызстане, я столкнулась с феноменом, который я называю феноменом «долговой экономики» и который можно интерпретировать как современную форму «дарообмена». Я изучаю жизнь в постсоветском моногороде Казахстана с 2018 года. Моногородом считается населенный пункт (поселок, городок, город), сформированный вокруг одного или группы предприятий, связанных единой производственной цепочкой. Согласно государственной программе по развитию моногородов (2012-2020), в современном Казахстане их официально насчитывается 27. Однако настоящая программа не включает в себя многочисленные ПГТ страны – поселки городского типа. Это тоже специфический тип поселения, распространенный в советское время, который сочетает в себе как элементы сельского быта, так и индустриального производства, связанного с наличием поселкообразующего предприятия.

«Долговая экономика» возникает в момент кризиса и стресса, требующего создания инноваций и четко работающих решений. В случаях, которые я рассматриваю в своих исследованиях, стрессом послужил всеобъемлющий и многоуровневый кризис в 1990-х гг. – «дикие 90-е» или «времена беспредела и хаоса», «дикий капитализм» — так описывают мои собеседники этот сложной жизненный период коллективной травмы, в первую очередь для старшего поколения. Молодое поколение горожан моногородов не застало «золотых времен» своих поселений, но знакомы с «вездесущим и заботливым хозяином» города в лице градообразующего предприятия через коллективные воспоминания и легенды. Свободные и одновременно тяжелые «девяностые» породили на постсоветском пространстве разнообразие неформальных экономических практик и коллективных стратегий выживания (coping or survival strategies). Некоторые из них со временем видоизменились, но до сих пор пользуются спросом, другие канули в лету. В период трансформации на смену официальным институтам государства пришли именно такие неформальные институты и практики, выработанные коллективно членами определенного плотного сообщества, где не было возможности использования «живых» денег. Плотным сообществом в данном контексте можно рассматривать незначительную по количеству резидентов группу людей, где каждый прямо или косвенно знает друг друга. Такой вид сообществ очень характерен для малочисленных постсоветских моногородов и сельских местностей Казахстана и Кыргызстана.