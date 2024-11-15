​Что мешает банкам больше кредитовать реальный сектор?

Модератор Елена Бахмутова, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана, задала рамку разговора с помощью двух основных вопросов. Первый касался того, в каком состоянии находится регулирование финансового сектора после многочисленных изменений закона о банковской деятельности. А второй - того, как должно измениться регулирование в нынешних условиях геополитической и макроэкономической неопределенности, а также продолжающейся цифровизации отрасли.

Ораз Жандосов, директор центра экономического анализа «Ракурс» убежден, что развитие финансового рынка сдерживает не регулирование, а макроэкономическая нестабильность. И хотя страна «медленно идет» к стабильности, индикатором сложной обстановки является низкая норма добровольных сбережений населения.

«Низкая норма добровольных сбережений — ключевая проблема, которая как была 20 лет назад, так и осталась. Это и есть бенчмарк развития [финансового сектора]. Проблема также в неравном распределении доходов и богатства среди населения. В частности в том, что большая часть верхней прослойки сберегает деньги не в стране», — заметил он.

Немало сложностей создает и низкая предсказуемость инфляции, равно как и непонимание того, что такое курс тенге и как его прогнозировать. А усиливает их недостаточная скоординированность деятельности Национального банка и министерства финансов.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов согласился с тем, что одним регулированием проблемы сектора не решить. Они с министром финансов Мади Такиевым понимают важность макросреды и работают над ее улучшением. При этом своей главной целью финансовый регулятор видит снижение инфляции.

«Раньше говорили, что нам нужно два мандата: сбивать инфляцию и поддерживать рост экономики. Сейчас мы видим необходимость только в снижении инфляции, тогда экономика заработает», — подчеркнул Сулейменов.

На сокращение инфляции, убежден он, должны быть направлены и денежно-кредитная и фискальная политики, а также все действия правительства. Однако сейчас это сложно из-за кейнсианского подхода правительства к управлению экономикой. Чтобы добиться 6% роста ВВП, ему нужно строить инфраструктуру и реализовывать проекты даже в условиях высокой базовой ставки и дорогих кредитов.

«Поэтому они поступают как видят, то есть говорят, что докапитализируют “Байтерек” и “Банк развития Казахстана”, накачают [финансами] другие институты холдинга “Байтерек”, и дадут фонду ”Самрук-Казына” поручение напрямую заняться какими-то проектами в реальном секторе. Понимаю, что это задача любого правительства», — добавил Сулейменов.