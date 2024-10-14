Как увеличить доходы бюджета Казахстана?

В последние несколько лет в Казахстане устойчиво растет дефицит бюджета. По данным министерства финансов, в 2023 году он сложился на уровне 2,2 трлн тенге. Но, по оценке аналитиков Halyk Finance, без средств Национального фонда он составил 11,6 трлн тенге.
Нацфонд продолжает оставаться главным источником покрытия дефицита бюджета: в последние три года с помощью него финансируется 20% расходов.
Частота обращения к его средствам растет как из-за отстающего от ожиданий правительства объема собираемых налогов, так и роста государственных расходов — на поддержку экономики, ремонт инфраструктуры, социальные программы и обслуживание государственного долга.
Среди экспертов идут дискуссии о том, как выйти из нынешнего положения. Наиболее популярным предложением остается сокращение расходов, прежде всего социальных. Однако это чревато ухудшением качества социальной инфраструктуры и снижением качества жизни большей части граждан. Что особенно опасно при продолжающемся росте населения.
Параллельно эксперты стали обсуждать то, как Казахстан при нынешней политической и экономической конъюнктуре может увеличить доходы республиканского бюджета.
К примеру, в Центре исследований прикладной экономики (AERC) предложили сделать основную ставку на улучшение качества администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и отмену налоговых льгот. Потенциально это может дать бюджету 5-6 трлн тенге ежегодно.
Опрошенные «Властью» эксперты согласились, что две меры можно рассматривать в качестве антикризисного решения. Однако часть экспертов назвала их потенциал ограниченным.
Предложение 1: Улучшение налогового администрирования и сокращение льгот
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает улучшение налогового администрирования адекватным ответом на проблему дефицита, способную принести бюджету более 2 трлн тенге. Но эту меру важно сочетать с уменьшением возможностей дробить крупный бизнес на более мелкие предприятия.
Что касается налоговых льгот, то этот инструмент важно сфокусировать на государственные программы развития. Казахстану, по словам Рысмамбетова, необходимо четко определиться с тем, какой он хочет видеть экономику через 5 лет, и на старте продумать все условия и льготы, чтобы добиться желаемых целей и не менять политику каждый год.
Дополнением к этим мерам, по словам Рысмамбетова, могло бы стать «повышение экономической ценности предприятий горнорудного и нефтяного сектора через увеличение доли государства», но это изменит политику в отношении крупнейших проектов в стране.
Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов оценивает потенциал сокращения налоговых льгот в 4-5 трлн тенге. Прежде всего эта мера должна затронуть инвестиционные контракты крупных компаний. Государство недополучает по ним большие объемы налогов, а у общества нет информации, кому предоставляются эти льготы и в какую сумму они ежегодно обходятся бюджету.
«Раньше все налоговые льготы обосновывались как меры по диверсификации экономики, выводу бизнеса из “тени” и повышению инвестиционной привлекательности Казахстана. Однако реального прогресса по этим направлениям не произошло, а ненефтяные доходы бюджета из-за этих мер резко снизились», – отметил Темирханов.
При этом улучшение администрирования налогов в Halyk Finance считают малоэффективной мерой. Казахстан уже многое сделал по цифровизации НДС и электронным счетам-фактурам, поэтому резкого скачка собираемости налогов это не даст.
Перспективной остается только борьба с контрабандой и серым импортом. Только за 2023 год, говорит Темирханов, расхождение в данных по импорту Китая в Казахстан составило $9,3 млрд. Это рекордное значение за последние 20 лет. В результате из-за контрабанды и занижения стоимости импорта бюджет недополучает очень большую сумму НДС.
Предложение 2: Повышение налогов
Экономист Алмас Чукин убежден, что две эти меры покроют лишь 20-30% существующего дефицита. И при нынешних низких налоговых ставках проблему это не решит.
Сейчас, по его словам, отношение собираемых налогов к ВВП составляет 13%, тогда как у западных стран – от 30% и выше. И при сохранении нынешней политики Казахстан не сможет нарастить доходы бюджета пропорционально росту его расходов, которые в 2025 году увеличатся сразу на 2,5 трлн тенге.
Поэтому повышение налогов Чукин считает ключевым шагом для преодоления кризиса госфинансов: «Если мы не будем поднимать ставки, у страны не будет развития. Людям от этого будет больнее, прежде всего социально незащищенным категориям, потому что бюджет будет не в состоянии выполнять свою роль амортизатора социального неравенства».
С ним согласны и другие эксперты. Темирханов, ссылаясь на расчеты правительства, говорит, что повышение ставки НДС с 12% до 16% принесет бюджету 2,5 трлн тенге. А правильная конфигурация прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, по логике которой наиболее обеспеченные будут платить больше налогов, добавит бюджету еще 1-1,5 трлн тенге.
Рысмамбетов при этом обратил внимание на налоговую нагрузку для недропользователей: «Не все недропользователи платят хорошо. Некоторые платят плохо. Низкая налоговая нагрузка для недропользователей — это благодарность государства за то, что они зашли на наш рынок. Но нам в этом вопросе нужно смотреть на страны Европы».
В целом европейские страны применяют более высокие налоговые ставки и предоставляют меньше скидок по НДС компаниям добывающих отраслей.
Предложение 3: Переосмысление модели экономического развития
Экономист Куат Акижанов в свою очередь считает важным переосмыслить то, как Казахстан относится к дефициту бюджета. В Казахстане бюджет уже много лет является дефицитным, и это нормально, поскольку иначе экономическая и социальная сферы не получат должного развития.
«Посмотрите на мировую практику: США, ЕС, Япония и другие развитые страны живут с большим дефицитом. Но их не пугают банкротством, а такие развивающиеся страны, как Казахстан, — пугают. Поэтому нам нужно перестать играть по таким правилам», — считает он.
В связи с этим должен быть переосмыслен и Нацфонд, уверен Акижанов. Он создавался для изъятия лишних денег из экономики, чтобы она не перегревалась. Но нефтяные деньги по-прежнему впрыскиваются в экономику и разгоняют инфляцию, не принося должного эффекта в виде больших налогов и улучшения качества жизни граждан.
Поэтому Казахстану важно переизобрести саму модель экономического развития, чтобы направить пока еще имеющиеся активы Нацфонда на создание производств, способных заметно улучшить жизнь граждан.
Сейчас, по мнению Акижанова, развитию страны мешает фиксация правящих групп на собственном обогащении. Поэтому с момента обретения независимости в Казахстане деградирует промышленность, а экономическая система не в силах справиться с кризисами. И для сохранения нынешнего порядка приходится регулярно обращаться к Нацфонду.
И часто это происходит по поручению президента, который может распоряжаться средствами Нацфонда по своему усмотрению и без контроля общества. «Когда нужно, президент спасает банк, а потом организует программу для детей. Но насколько это все эффективно? Это требует ограничения. Любые общественные фонды должны находиться под контролем граждан, иначе кризис никогда не будет преодолен», — подытожил Акижанов.
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