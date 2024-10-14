Как увеличить доходы бюджета Казахстана?

В последние несколько лет в Казахстане устойчиво растет дефицит бюджета. По данным министерства финансов, в 2023 году он сложился на уровне 2,2 трлн тенге. Но, по оценке аналитиков Halyk Finance, без средств Национального фонда он составил 11,6 трлн тенге.

Нацфонд продолжает оставаться главным источником покрытия дефицита бюджета: в последние три года с помощью него финансируется 20% расходов.

Частота обращения к его средствам растет как из-за отстающего от ожиданий правительства объема собираемых налогов, так и роста государственных расходов — на поддержку экономики, ремонт инфраструктуры, социальные программы и обслуживание государственного долга.

Среди экспертов идут дискуссии о том, как выйти из нынешнего положения. Наиболее популярным предложением остается сокращение расходов, прежде всего социальных. Однако это чревато ухудшением качества социальной инфраструктуры и снижением качества жизни большей части граждан. Что особенно опасно при продолжающемся росте населения.

Параллельно эксперты стали обсуждать то, как Казахстан при нынешней политической и экономической конъюнктуре может увеличить доходы республиканского бюджета.

К примеру, в Центре исследований прикладной экономики (AERC) предложили сделать основную ставку на улучшение качества администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и отмену налоговых льгот. Потенциально это может дать бюджету 5-6 трлн тенге ежегодно.

Опрошенные «Властью» эксперты согласились, что две меры можно рассматривать в качестве антикризисного решения. Однако часть экспертов назвала их потенциал ограниченным.