​Нацкомпании выплатили рекордный объем дивидендов государству. Станет ли это тенденцией?

В середине октября министерство финансов отчиталось о поступлениях налогов в республиканский бюджет за 9 месяцев этого года, заявив о недоборе 24%. Но неисполнение плана удалось компенсировать увеличением неналоговых платежей. Правительство получило их в размере 921 млрд тенге — в 6 раз больше, чем ожидало.
Основная часть этих средств — 684 млрд тенге — пришлась на дивиденды национальных компаний, преимущественно из портфеля фонда «Самрук-Казына» («КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», «КазТрансОйл», KEGOC, Air Astana, QazaqGaz, Тау-Кен Самрук и т.д.).
Минфин не объяснил «Власти», что позволило достичь таких результатов, учитывая, что в предыдущие три года нацкомпании выплачивали в 2-3 раза меньше дивидендов. Эксперты полагают, что этому способствовало поручение правительства, а также хорошая ценовая конъюнктура на рынке урана и скорое завершение основных работ по проекту будущего расширения компании «Тенгизшевройл».
В 2025 году Минфин планирует, что в бюджет поступит более 230 млрд тенге дивидендов. Это будет зависеть от прибыльности каждой отдельной нацкомпании.
В «Самрук-Казына» подчеркнули, что к нынешнему моменту объем выплачиваемых дивидендов его портфельными компаниями достиг максимального уровня. А их рост в будущем будет зависеть от тарифной политики государства.
Из-за низких тарифов нацкомпании не могут направлять средства на выплату дивидендов, поскольку их нынешний уровень позволяет только покрывать расходы на ремонт и развитие инфраструктуры.
Эксперты согласны с тем, что размер будущих дивидендов будет зависеть от положения каждой конкретной нацкомпании. У двух крупнейших плательщиков — КМГ и «Казатомпрома» — сохраняются возможности отчислять дивиденды в прежнем объеме. При этом государству важно выдерживать баланс, чтобы не оставить предприятия без средства на развитие.
Что позволило достичь таких результатов?
В Минфине не стали отвечать на вопросы «Власти» о том, какой ценой были достигнуты рекордные выплаты, напомнив лишь, что начиная с 2020 года ТОО с государственным участием должны направлять на выплату дивидендов не менее 70% от чистого консолидированного дохода. А «Самрук-Казына», согласно принятой в феврале 2021 года дивидендной политике, обязан начислять правительству 50% дивидендов, получаемых от своих портфельных компаний.
В промежуточной финансовой отчетности фонда за полгода говорится, что правительству к концу июля было выплачено 578,8 млрд тенге из нераспределенной прибыли 2022 года.
В пресс-службе «Самрук-Казына» пояснили, что объемы выплачиваемых дивидендов правительству и финансирования социальных программ определяются дивидендами, которые фонд получает от своих портфельных компаний. Их размер, в свою очередь, зависит от свободного денежного потока от операционной деятельности за минусом инвестиционных затрат.
По итогам 2024 года «Самрук-Казына» планирует выплатить правительству 819 млрд тенге, в структуре которых есть средства под социальные проекты. При этом в фонде предложили смотреть на выплачиваемые правительству дивиденды шире. К ним важно прибавить средства, полученные с продажи пакетов акций нацкомпаний.
Таким образом, в 2024 году отчисления «Самрук-Казына» правительству составят почти 1,3 трлн тенге — на 460 млрд меньше, чем годом ранее.
«За последние годы выплаты в адрес бюджета существенно выросли. А дивиденды, получаемые от портфельных компаний, [сегодня] находятся на максимальном уровне», — добавили в фонде.
Экономист Алмас Чукин объяснил резкое увеличение дивидендов поручением правительства: «У него большие проблемы с доходами бюджета и сбором налогов. Поэтому было решено укрепить бюджет за счет дивидендов: акционер сказал, а менеджмент выполнил».
В прошлые же годы нацкомпании выплачивали меньше дивидендов, потому что правительство не требовало этого. Менеджмент, по словам Чукина, всегда стремится оставить больше прибыли нераспределенной, чтобы иметь запас для финансирования внутренних и государственных проектов. И в более спокойные времена правительство идет компаниям на встречу.
Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global, объяснил многократный рост дивидендов повышением цен на уран, благодаря чему «Казатомпром» выплатил фонду 236 млрд тенге, а также отдельными событиями в «КазМунайГазе», благодаря которым его выплаты составили 202 млрд тенге.
«В прошлом “Казатомпрому” мешали платить такие дивиденды низкие цены на уран, которые в период 2016-2020 годов были примерно в 3 раза меньше нынешних. КМГ же, несмотря на 10% снижение цен на нефть в 2023 и 2024 годы, показал увеличение денежных потоков во многом за счет роста дивидендов от “Тенгизшевройла” в связи с практически завершенными основными работами по Проекту будущего расширения», — пояснил аналитик.
Сможет ли государство получать много дивидендов дальше?
Согласно проекту бюджета, по итогам 2025 года правительство может получить 231,1 млрд тенге дивидендов.
«Размер дивидендов на государственные пакеты акций в республиканском бюджете 2025 года сформирован на основании данных министерств и ведомств <...> с учетом планов развития подведомственных организаций. Будет ли сумма дивидендов больше или меньше зависит от прибыльности [национальных] компаний в 2024 году», — сообщил Минфин на запрос «Власти».
Чтобы «Самрук-Казына» мог продолжать выплату больших дивидендов и наращивать их размеры, в фонде вновь заявляют о необходимости пересмотреть тарифную политику. Сейчас она предполагает, что все получаемые по тарифам средства должны направляться на ремонт и развитие инфраструктуры предприятий.
«При сохранении тенденции по выплате фондом дивидендов в размере большем, чем получаемые дивиденды от портфельных компаний, не оставляя необходимых средств для реинвестирования в инфраструктурные проекты, приведет к сокращению капитала фонда и снижению финансовой устойчивости, приостановив реализацию масштабных инвестиционных проектов», — полагают в «Самрук-Казына».
Чукин согласен с тем, что регулирование тарифов — ключевой момент для финансовых потоков компаний. При этом он подчеркивает, что способность фонда выплачивать аналогичные размеры дивидендов зависит от состояния каждой отдельной портфельной компании.
«В случае КТЖ, к примеру, вопросы возникают не касательно ее дивидендов, а платежеспособности в целом. Тогда как “Казатомпром” — вполне здоровая компания, на которую разве что повлияет увеличение налоговой нагрузки», — говорит экономист.
Государству, на взгляд Чукина, важно сохранять баланс в вопросе получения дивидендов. Нацкомпании действительно должны уметь выполнять свои обязательства перед государством и устойчиво развиваться. Но если брать у нацкомпаний деньги сверх меры, то это очень скоро лишит их возможности инвестировать в инфраструктуру и расширение бизнеса. В противном случае они будут вынуждены брать кредиты или запрашивать средства из бюджета.
Оразбаев, фокусируясь на КМГ и «Казатомпроме» как главных источниках дивидендов, не видит проблем для их сохранения на прежнем уровне: «В случае с КМГ и “Казатомпромом” особо крупных капиталовложений в ближайшее время не предвидится, а исторический уровень капитальных затрат относительно получаемых доходов довольно низкий».
Позиции КМГ будет укреплять Проект будущего расширения Тенгиза, а «Казатомпрома» — высокие цены на сырье и возросший интерес к атомной энергетике. Некоторое давление на прибыль обеих компаний может оказать лишь увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Но возросшие налоги компенсируют государству возможное сокращение дивидендов.
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