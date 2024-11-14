​Нацкомпании выплатили рекордный объем дивидендов государству. Станет ли это тенденцией?

В середине октября министерство финансов отчиталось о поступлениях налогов в республиканский бюджет за 9 месяцев этого года, заявив о недоборе 24%. Но неисполнение плана удалось компенсировать увеличением неналоговых платежей. Правительство получило их в размере 921 млрд тенге — в 6 раз больше, чем ожидало.

Основная часть этих средств — 684 млрд тенге — пришлась на дивиденды национальных компаний, преимущественно из портфеля фонда «Самрук-Казына» («КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», «КазТрансОйл», KEGOC, Air Astana, QazaqGaz, Тау-Кен Самрук и т.д.).

Минфин не объяснил «Власти», что позволило достичь таких результатов, учитывая, что в предыдущие три года нацкомпании выплачивали в 2-3 раза меньше дивидендов. Эксперты полагают, что этому способствовало поручение правительства, а также хорошая ценовая конъюнктура на рынке урана и скорое завершение основных работ по проекту будущего расширения компании «Тенгизшевройл».

В 2025 году Минфин планирует, что в бюджет поступит более 230 млрд тенге дивидендов. Это будет зависеть от прибыльности каждой отдельной нацкомпании.

В «Самрук-Казына» подчеркнули, что к нынешнему моменту объем выплачиваемых дивидендов его портфельными компаниями достиг максимального уровня. А их рост в будущем будет зависеть от тарифной политики государства.

Из-за низких тарифов нацкомпании не могут направлять средства на выплату дивидендов, поскольку их нынешний уровень позволяет только покрывать расходы на ремонт и развитие инфраструктуры.

Эксперты согласны с тем, что размер будущих дивидендов будет зависеть от положения каждой конкретной нацкомпании. У двух крупнейших плательщиков — КМГ и «Казатомпрома» — сохраняются возможности отчислять дивиденды в прежнем объеме. При этом государству важно выдерживать баланс, чтобы не оставить предприятия без средства на развитие.

Что позволило достичь таких результатов?

В Минфине не стали отвечать на вопросы «Власти» о том, какой ценой были достигнуты рекордные выплаты, напомнив лишь, что начиная с 2020 года ТОО с государственным участием должны направлять на выплату дивидендов не менее 70% от чистого консолидированного дохода. А «Самрук-Казына», согласно принятой в феврале 2021 года дивидендной политике, обязан начислять правительству 50% дивидендов, получаемых от своих портфельных компаний.

В промежуточной финансовой отчетности фонда за полгода говорится, что правительству к концу июля было выплачено 578,8 млрд тенге из нераспределенной прибыли 2022 года.