Общественные обсуждения без общества

Активная застройка столицы приводит к логистическим проблемам и нехватке социальной инфраструктуры. Так происходит потому что решения о строительстве объектов и изменении планов детальной планировки (ПДП) принимаются без учета мнения местных жителей и общественности.
Акимат объясняет эту проблему отсутствием «механизмов» проведения общественных обсуждений. В ответ на это участники общественного объединения Menin Elim Dala предложили свою версию регламента обсуждений.
В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития (с сентября 2023 года — министерство промышленности и строительства) внесло дополнения в приказ о правилах разработки градостроительных объектов с учетом этих предложений. Однако и они не изменили механизм общественных обсуждений должным образом.
Активисты утверждают, что министерство оставило без внимания важные аспекты, в силу чего принятый регламент существенно ограничивает участие в обсуждениях простых граждан.
Власть поговорила с участниками обсуждений и активистами, чтобы узнать как их версия регламента может улучшить проведение общественных обсуждений и приблизить жителей столицы к решению проблемы дефицита социальной инфраструктуры.
Отобранный комфорт
Двор жилого комплекса BI City Seoul ничем не отличается от многих типичных новых дворов в столице. Узкие тротуары, много припаркованных машин и многоэтажные дома, плотно расположенные друг к другу.
Бакытжан Рахманкулов переехал сюда в 2019 году. Купить квартиру, по его словам, было нелегко. Он очень долго копил деньги и приобрел ее незадолго до выхода на пенсию.
«Для меня было важно оставить квартиру на будущее. Поэтому я выбрал этот [многоквартирный] дом подороже, влез в кредит. Тут много тех, кто отработал свое и хотел провести остаток жизни в комфорте. Но этот комфорт у нас отобрали строительные компании. А работникам акимата все равно», – говорит мужчина.
Когда Рахманкулов переезжал в свою квартиру, перед его домом на участке квадрата улиц возле торогового центра Хан Шатыр был тротуар, небольшой сквер, а также болото и камыши.
Согласно действовавшему до января 2024 года генеральному плану столицы, этот участок относится к общественно-деловой зоне, где ограничено строительство жилых домов.
Однако сначала часть участка застроила компания Sat-NS, а в 2021 году на территории начались работы компании Bazis-A. Они вызвали беспокойство у жителей.
В марте 2022 года управление архитектуры, градостроительных и земельных отношений Астаны сообщило жителям, что, согласно ПДП от 2021 года, на этом участке компания Bazis-A запланировала строительство многофункционального административно-жилого комплекса на 12 этажей и четырёхэтажной общеобразовательной школы на 900 мест.
В целом это устраивало жителей. Но через несколько месяцев они узнали, что этажность комплекса разрешили увеличить. Теперь каждый дом на усмотрение застройщика может иметь от 12 до 20 этажей. При этом вдвое была сокращена этажность школы (до 2 этажей), а ее вместимость — втрое (до 300 мест).
«ЖК “EVOLUTION” возводится в соответствии с законодательством Казахстана и по проекту, прошедшему государственную экспертизу», — говорится в ответе Bazis-A на запрос Власти.
Жители выступают против застройки территории уже два года.
«Улица Бектурова у нас и так забита домами и машинами, какой проезд будет? Как можно строить школу, у которой нет ни площадки, ни отъездов. Уплотненная застройка не несет пользы в данном случае», – говорит Рахманкулов.
Сейчас в квадрате улиц возле ТРЦ Хан Шатыр идет активная застройка ЖК Evolution в три очереди. Жители готовы пойти на компромисс, уже смирившись со строительством двух высоток. Но они решительно выступают против третьей очереди, говорит жительница Жанерке Омарова.
В конце декабря 2023 года жители прочитали в чате общественного объединения Menin Elim Dal, что городской акимат по запросу Bazis-A организует общественные слушания относительно их участка. Это объявление появилось за несколько дней до проведения слушаний.
В анонсе обсуждений не было указано точное время. Жителей пригласили в промежуток между 10:00 и 17:00 часами, с перерывом на обед.
Те, кто смог отпроситься в рабочее время, пришли в здание Астанагенплана. Получив в руки опросные листы, они не смогли найти в них свой участок. Жители ЖК BI City Seoul возмутились, но сотрудники городского акимата ответили, что вопрос был снят с повестки, потому что участок застроен и вопрос не имеет актуальности.
В ответ на запрос Власти в акимате Астаны ответили, что приняли такое решение поскольку Bazis-A прошел все этапы правил организации застройки и разрешительных процедур. А также потому, что строительно-монтажные работы уже идут.
Однако жителям все же удалось добавить свой вопрос в повестку: сотрудники акимата внесли его в распечатанный опросник от руки.
Асель Тиштенова, жительница ЖК Inju City 1, находящегося в районе Нура, также узнала об общественных обсуждениях по застройке территории на перекрестке улиц Омарова и Е-312 утром 29 декабря.
Но были и те, кто узнали об этом чуть раньше — в 12 часов ночи. В их домовой чат информацию об этом прислали представители районного акимата.
На возмущение жителей о позднем оповещении аким района ответил, что они отправили сообщение как только сами узнали от акимата города.
Застройщик ТОО «Эмир Курылыс Астана» просил вынести на обсуждение вопрос об увеличении этажности дома с 9 до 12 этажей, а также убрать из ПДП детский сад.
Местные жители активно выступают против этого. По словам Тиштеновой, район остро нуждается в детских дошкольных учреждениях.
Кроме того, увеличение этажности повысит плотность застройки и увеличит трафик особенно в час пик.
Тиштенова заметила, что многие из присутствовавших на обсуждениях не живут рядом с этим ЖК. В протоколе обсуждений было указано, что 29 человек проголосовали за увеличение этажности, 6 — были против, еще 8 — воздержались.
Многие жители не успели отпроситься и присоединились онлайн, говорит Тиштенова. Их голоса организаторы не учитывали.
«В зале было всего четыре жильца. Большинство проголосовало, даже не читая опросник. Все сидят полусонные, в телефонах, опустив голову. Это были люди застройщиков — цирк и абсурд», – уверена Асель.
С похожей ситуацией столкнулась и пенсионерка Каир Тыныбекова. В 2004 году госслужащая получила квартиру тогда еще на окраине города – в ЖК «Семь бочек» у ТРЦ «Азия парк» (владельцу ТРЦ принадлежит земельный участок, на котором должен быть построен ЖК).
ЖК находится рядом с ТРЦ и отелем Saad, а между этими зданиями расположена парковка.
В августе 2023 года владелец ТРЦ запросил изменить план детальной планировки (ПДП) участка парковки с четырехэтажного торгового дома на «Многофункциональный комплекс (торгово-развлекательный центр, бизнес-центр, многоквартирный жилой комплекс и офисы)».
Местные жители, после ознакомления с планом будущего ЖК, обеспокоились отсутствием социальных объектов. Они считают, что застройка увеличит нагрузку на имеющуюся инфраструктуру.
«Мы были на первой части обсуждения, а потом ушли. Оказывается, после обеда была вторая часть, куда владелец ТРЦ созвал работающих там продавцов. И другие члены Menin Elim Dala стали добиваться, чтобы эти голоса признали недействительными», — рассказывает Тыныбекова.
В протоколе обсуждений указано, что председатель и секретарь приняли решение не учитывать голоса, поступившие после 14:30, потому как администрация ТРЦ «Азия парк» попыталась повлиять на ход голосования.
«Представители ТРЦ воспользовались явным большинством голосующих за счет привлечения работников ТРЦ», — говорится в протоколе. В результате обсуждения 13 человек проголосовали за изменение ПДП, 6 – против, еще 8 — воздержались.
В протоколе также сообщается, что председатель и секретарь обсуждений, совместно с работниками служб акимата района Нура, должны обследовать земельный участок и учесть замечания жителей ЖК «Семь бочек».
Акимат в ответе на запрос Власти добавил, что застройщик должен был встретиться и презентовать проект жителям района, к которому относится участок близ ТРЦ «Азия парк». Это нужно было для того, чтобы оценить нагрузку на инженерные сети. Однако встреча до сих пор не состоялась.
Власть отправила запрос каждому застройщику с просьбой прокомментировать изменения их ПДП, а также обстоятельства прошедших общественных обсуждений.
«Качество проведения общественных обсуждений оставляет желать лучшего», — говорит председатель Menin Elim Dala Урал Коянбаев, участвовавший в нескольких подобных встречах.
Несовершенный регламент, по замечанию Коянбаева, приводит к плохому информированию жителей города, поверхностным обсуждениям и к пассивному участию людей, поскольку обсуждения проводятся в рабочее время.
Достучаться до госорганов
Согласно статье 13 закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», жители и активисты имеют право принимать активное участие в градостроительной деятельности.
«Зачастую акимат вносит изменения в ПДП участков города, меняя их целевое назначение, чтобы построить ЖК вместо социальных объектов», — говорит председатель Menin Elim Dala Урал Коянбаев.
По его наблюдению, такое чаще всего происходит в районах с дорогой недвижимостью. Территория, где запланировано строительство социальных объектов, обычно находится в частной собственности. И собственник принимает решение разместить на ней более выгодный для себя объект.
Чтобы решить эту проблему, инициативные группы, создавшие позднее общественное объединение Menin Elim Dala, начали требовать регулярного проведения обсуждений.
Акимат говорил жителям, что у него «нет инструмента и пошаговых инструкций» для проведения обсуждений.
Уже в сентябре 2020 года министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР, с сентября 2023 года — министерство промышленности и строительства) приняло приказ об утверждении правил разработки градостроительных проектов. Приказ учитывал проведение общественных обсуждений, однако в нем не было регламента.
Тогда активисты Menin Elim Dala собрали рабочую группу и решили сами выработать этот регламент, используя собственные знания и опыт.
Объединение отправило проект в маслихат города и МИИР. Маслихат не ознакомился с проектом, а министерство решило «учесть предложения», говорится в ответе на запрос «Власти».
Однако в проекте правил, представленном Menin Elim Dala, кроме норм по проведению общественных обсуждений ПДП, предлагались и нормы проведения общественных обсуждений по проектам строительства.
«Так как предметом правил являются нормы, регулирующие разработку, согласование и утверждение градостроительных проектов, то нормы по проведению общественных обсуждений по проектам строительства не были приняты», – добавило министерство.
Правила также были согласованы с НПП «Атамекен» и аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства при министерстве.
Недостатки нового регламента и предложения жителей
Прошедшие общественные обсуждения уже показали изъяны регламента, утвержденного министерством. Регламент жителей, учитывающий важные для них детали, может стать более удачной альтернативой ему.
Разработавшая альтернативную версию участница Menin Elim Dala Айман Бедельбекова участвовала в рабочей группе по улучшению регламента в августе 2023 года.
Бедельбекова также участвовала в общественных обсуждениях, которые прошли в конце декабря прошлого года. Тогда акимат за 5 дней — с 25 до 29 декабря — провел общественные обсуждения по изменению ПДП для порядка 120 участков.
Акимат в ответе на запрос Власти объяснил этот темп тем, что большинство проектов были инициированы госорганами «в целях размещения социальных рекреационных объектов» в Астане.
Власти Астаны правы лишь частично: в списках тем общественных обсуждений есть примеры, когда социальные объекты были изменены на многофункциональные жилые комплексы.
К примеру, в районе Алматы на пересечении улиц А90 и А91 вместо общеобразовательной школы на 3000 мест предложили построить девятиэтажный МЖК. А в районе Есиль вместо детского сада на 240 мест, бизнес-центров и центра обслуживания также разместили МЖК.
Бедельбекова связывает такую спешку с новыми правилами проведения комплексной экспертизы градостроительных проектов всех уровней, которые вступили в силу 7 января 2024 года.
Согласно им, изменения ПДП должны проходить градостроительную экспертизу в министерстве промышленности и строительства.
И если раньше акиматы решали вопросы экспертизы самостоятельно, то теперь решения принимает министерство. В случае нарушений правил застройки они могут не дать положительное заключение, которое необходимо для начала работ.
«В один из дней [декабря 2023 года] за 2 часа прошло обсуждение изменений сразу 34 ПДП. Они провели их так быстро, чтобы не проходить госэкспертизу. Это косвенно говорит о том, что там есть нарушения», – полагает Бедельбекова.
Она также указывает на отсутствие анализа плотности населения и социальной инфраструктуры при проведении общественных обсуждений. Во время презентации предлагаемых изменений были показаны лишь карта территории и примерная картина потенциального проекта.
Для полноценного анализа влияния потенциальных ЖК на инфраструктуру и логистику окружающего района жители предлагают обязать заказчика размещать полную информацию о планируемом проекте и обеспечить доступ общественности к ним с даты объявления проведения обсуждений.
Широкое и своевременное информирование жителей является важнейшим пунктом в регламенте общественных слушаний, созданном жителями. Сейчас о проведении общественных обсуждений жители узнают за один или несколько дней до встречи, и в основном – случайно, говорит Бедельбекова.
Согласно приказу, кроме своих интернет-ресурсов акимат обязан распространить объявление об общественных обсуждениях за 20 дней до их проведении в не менее чем двух СМИ, не менее чем в одном периодическом печатном издании (газете) и не менее чем на одном теле- и радиоканале.
Управление архитектуры сообщило Власти, что объявления публикуются в изданиях «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана». Их также ротируют радиостанции «Орда ФМ» и «Казрадио ФМ».
Жители считают, что за этими СМИ мало кто следит. Поэтому они предлагают обязать местные исполнительные органы размещать объявления на страницах акимата в социальных сетях, на стендах близлежащих домов, в местных чатах, через обслуживающие организации и ОСИ.
По словам Бедельбековой, это также поможет избежать ситуаций, когда застройщики и компании приглашают своих сотрудников, чтобы повлиять на итоги голосования.
«Можно привести 10 или 15 подставных лиц, но сложно представить 50 или 100 человек. Застройщики тоже будут бояться, чтобы подставные лица не проговорились. Чем больше независимых заинтересованных лиц будет участвовать, тем больше шансов перевесить “настоящими” голосами», – говорит Бедельбекова.
Кроме этого жители предлагают уравнять в правах онлайн форму общественных обсуждений с живыми встречами. Сейчас жители могут подключаться онлайн и выражать свое мнение, однако их голоса не учитываются.
В акимате сообщили, что онлайн участие невозможно, потому что организаторам нужно проводить сверку участников по их удостоверениям личности.
«И мы говорим о цифровом Казахстане? Тем более готовая платформа есть. Например, в НПА мы заходим через ЭЦП, голосуем и оставляем комментарий», – говорит Бедельбекова.
Активисты также предлагают проводить обсуждения рядом с территорией, чей ПДП собираются менять. Сейчас обсуждения проходят либо в здании Астанагенплана, либо Центре Жилья.
«Ехать туда, на проспект Республики на правом берегу, с нашими пробками, проблематично, особенно зимой. Мы предлагали проводить в зданиях районных акиматов. Такое ощущение, что всеми способами препятствуют тому, чтобы люди могли поучаствовать в обсуждениях», – говорит Бедельбекова.
Жители также предлагают инициатору обсуждений в случаях отклонения его проекта большинством голосов проводить анализ результатов обсуждения и дорабатывать свой проект с учетом мнений несогласных.
Затем заказчик может выносить проект на обсуждение необходимое количество раз, пока за него не проголосует большинство участников.
В варианте регламента, принятого министерством, сейчас нет отдельного и четкого пункта о том, что должен делать инициатор обсуждений, если большинство участников проголосует против его проекта.
Однако руководитель отдела городского планирования района Есиль Нұрәділ Ғалымжан, проводивший большинство общественных обсуждений, подтвердил, что при большинстве голосов против, заказчику проекта отказывается в реализации проекта.
В ответ на запрос «Власти» министерство заявило, что в проект ПДП, если против него проголосовало большинство участников обсуждения, могут вноситься изменения и дополнения. Но если участники не поддерживают корректировку, тогда проект ПДП подлежит доработке и повторному обсуждению.
Министерство также заметило, что готово рассмотреть новые предложения по усовершенствованию правил. Однако представители общественности уже выступали с ними, но их идеи были проигнорированы.
В отсутствии четкости положений приказа, на которые указывают активисты, жители столицы продолжат сталкиваться со случаями, когда застройщики ставят в приоритет не социальную инфраструктуру, а собственные интересы.
Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab и выражает личное мнение и позицию автора.
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