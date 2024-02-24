Общественные обсуждения без общества

Активная застройка столицы приводит к логистическим проблемам и нехватке социальной инфраструктуры. Так происходит потому что решения о строительстве объектов и изменении планов детальной планировки (ПДП) принимаются без учета мнения местных жителей и общественности.

Акимат объясняет эту проблему отсутствием «механизмов» проведения общественных обсуждений. В ответ на это участники общественного объединения Menin Elim Dala предложили свою версию регламента обсуждений.

В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития (с сентября 2023 года — министерство промышленности и строительства) внесло дополнения в приказ о правилах разработки градостроительных объектов с учетом этих предложений. Однако и они не изменили механизм общественных обсуждений должным образом.

Активисты утверждают, что министерство оставило без внимания важные аспекты, в силу чего принятый регламент существенно ограничивает участие в обсуждениях простых граждан.

Власть поговорила с участниками обсуждений и активистами, чтобы узнать как их версия регламента может улучшить проведение общественных обсуждений и приблизить жителей столицы к решению проблемы дефицита социальной инфраструктуры.

Отобранный комфорт

Двор жилого комплекса BI City Seoul ничем не отличается от многих типичных новых дворов в столице. Узкие тротуары, много припаркованных машин и многоэтажные дома, плотно расположенные друг к другу.

Бакытжан Рахманкулов переехал сюда в 2019 году. Купить квартиру, по его словам, было нелегко. Он очень долго копил деньги и приобрел ее незадолго до выхода на пенсию.

«Для меня было важно оставить квартиру на будущее. Поэтому я выбрал этот [многоквартирный] дом подороже, влез в кредит. Тут много тех, кто отработал свое и хотел провести остаток жизни в комфорте. Но этот комфорт у нас отобрали строительные компании. А работникам акимата все равно», – говорит мужчина.

Когда Рахманкулов переезжал в свою квартиру, перед его домом на участке квадрата улиц возле торогового центра Хан Шатыр был тротуар, небольшой сквер, а также болото и камыши.

Согласно действовавшему до января 2024 года генеральному плану столицы, этот участок относится к общественно-деловой зоне, где ограничено строительство жилых домов.

Однако сначала часть участка застроила компания Sat-NS, а в 2021 году на территории начались работы компании Bazis-A. Они вызвали беспокойство у жителей.