Борьба за столицу

«Помимо наших четырех инициативных групп, к нам постепенно присоединились еще одиннадцать. Мы решили объединиться, потому что видели мало результатов от того, что наша инициативная группа делает в одиночку. Мы видели сопротивление со стороны госорганов в решении наших вопросов. Когда был совместный брифинг и увидели реакцию, мы поняли, что вместе можно больше сделать, чем по отдельности», – говорит Бедельбекова.

Одной из причин появления такого большого количества инициативных групп является разнообразность проблем и последствий, которые порождает точечная застройка. Кроме того, что объекты строятся очень близко друг к другу, создавая неудобства и опасность во время стройки, это затем влияет и на доступ к социальным объектам.

«Абсолютно все новые инициативные группы или потенциальные участники нашего объединения сталкиваются с проблемой незаконного изменения плана детальных планировок своих участков, причем меняются целевые назначения участков. Если ранее участок был выдан на постройку, допустим, сквера или социального объекта – школы, государственного детского садика, то без мнения жителей акимат в одностороннем порядке меняет на постройку многоэтажек», – говорит член ОО и инициативной группы SOS.Tselinograd Айжан Атежанова.

«Левобережье сталкивается с тем, что им не хватает катастрофически социальных объектов, таких как государственные школы и детские сады. Многие вынуждены ездить на правый берег либо отдавать (детей – В.) в дорогостоящие частные школы», – отмечает Атежанова.

По словам Бедельбековой, на последней встрече в маслихате Астаны заместитель руководителя управления строительства отчитался, что девять школ будут достроены до конца этого года, однако многие школы находятся на окраинах города. Жители волнуются, что проезд до них ляжет дополнительной нагрузкой на дорожно-транспортную систему.

Активистки отмечают, что жителям Астаны трудно узнавать о грядущих изменениях в их районах. Иногда в этом им помогает геопортал города Астана.

«Люди недовольны, когда видят изменения на геопортале e-saulet. Но мы же не каждый день заходим на этот геопортал, да и большинство не знает о его существовании. Ну и никому это и не нужно, пока он не увидит, что участок огораживается. Обычно только на этом этапе люди начинают возмущаться. Хорошо, если на огороженной территории появляется паспорт объекта и там отрисованы какие-то башни. В большинстве случаев паспортов объектов нет, а это уже является грубым нарушением. Просто неизвестные люди завозят технику и начинают активно осваивать территорию. Естественно, у всех паника и начинается движение в чате. Люди объединяются в инициативные группы, начинают писать посты, как и в нашем случае. Мы не знали о MeninElim Dala и кейсах. Мы слышали лишь о Талдыколе и Линейном парке», – говорит Атежанова.