«У меня были большие мечты»

В ушедшем году в киноиндустрию с триумфом вернулся 54-летний Брендан Фрейзер. Он был звездой конца 90-х-начала нулевых, его самый знаменитый фильм – «Мумия» и ее продолжения. Но череда кассовых провалов, проблемы со здоровьем, набор веса, развод, история с домогательством (Фрейзер, пожалуй, первый из актеров заявил о таком случае), привели его к депрессии и приостановке карьеры. Плюс прибавилась и травля в сети, когда сравнивалась его внешность в молодости и сейчас. Правда, потом в интернете набрал обороты флешмоб в поддержку актера.

4 сентября 2022 года на Венецианском кинофестивале прошла премьера драмы Даррена Аронофски «Кит», главную роль в которой исполнил Брендан Фрейзер. Зрители встретили картину шестиминутными овациями, а в интернете стало популярным видео, на котором актер не может сдержать слез. Сейчас ему прочат номинацию на премию Оскар, а в планах несколько крупных проектов, в том числе роль в новой картине Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

В одном из самых необычных фильмов прошлого года «Всё, везде и сразу» роль мужа главной героини исполнил Ке Хюи Куан. Его карьера началась в 1984 году, когда 13-летний подросток сыграл в «Индиане Джонсе и Храме судьбы» Спилберга, а позже в «Балбесах». В 1985 году он номинировался на премию «Сатурн» как лучший молодой актер, получил же он ее 37 лет спустя — как лучший актер второго плана в картине «Всё, везде и сразу». Затем последовало награждение на Золотом глобусе. В своей речи, стоя с наградой в руках, 51-летний актер поблагодарил Стивена Спилберга, сидевшего в зале: «Он дал мне шанс». Многие годы Ке Хюи Куан не снимался в кино, а занимался постановкой трюков. Теперь он присоединится к вселенной Марвел — появится во втором сезоне сериала «Локи».

Комедийная актриса Дженнифер Кулидж прославилась в 1999 году после выхода картины «Американский пирог», где сыграла маму Стифлера. Потом она мелькала в небольших ролях в кино и в сериалах, а в 2021 году случился прорыв: сериал «Белый лотос», за роль в котором она получила Золотой глобус. До этого в интервью она признавалась, что 10 лет ее жизни прошли на прослушиваниях, на которых ей не удалось получить ни одной роли.

«У меня были большие мечты и ожидания, когда я была моложе, но жизнь повернулась иначе. Я думала, что стану княгиней Монако, но это сделал кто-то другой. Майк Уайт, ты дал мне надежду. Ты дал мне возможность начать заново», — сказала Кулидж со сцены, обращаясь к режиссеру «Белого лотоса». Сейчас актрисе 61 год и как никто другой она знает, каким многообещающим может быть будущее и какой жестокой — реальность. Единицам удается забраться на вершину и удержаться там, упавшим вернуться еще сложнее — ты хорош настолько, насколько успешен в прокате твой последний фильм.

Несколько кассовых провалов убивали многообещающие карьеры и мало кому удавалось вернуться в обойму. Таких историй, как у Брендана Фрейзера, Ке Хюи Куана и Дженнифер Кулидж до обидного мало, но тем они ценнее.

Истории успеха в реальной жизни зритель любит не меньше, чем в кино, а может, и больше. Они дают надежду на то, что можно победить депрессию, получить работу мечты, стоять на сцене с наградой в руках, даже если ты уже не молод и не так красив как прежде.

Голливуд и его звезды — еще сверкающие или гаснущие, далеко от нас, но такие истории делают их близкими и понятными. В эпосах герои никогда не сдаются и не отчаиваются, и в финале их ждет заслуженная награда. В жизни же все мы люди и нам свойственно опускать руки, терять веру в себя и важно иметь перед глазами вдохновляющие примеры того, как можно добиться успеха после не просто провала, а многих неудачных лет.