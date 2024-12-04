Повторение ошибок

Ирина Гумыркина, Власть
С начала этого года в Казахстане произошло 15 пожаров, в которых погибли дети, оставшись одни. Такую статистику привела уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Она считает, что государство должно поддерживать нуждающиеся семьи, чтобы предотвратить подобные трагедии. Однако об этом же говорили еще пять лет назад, когда в пожаре в Астане погибли пятеро детей.
Тогда трагедия, произошедшая 4 февраля 2019 года, обнажила проблему многодетных семей, которые вынуждены выживать на мизерные пособия. После этого власти признали «недостаточность мер по оказанию помощи многодетным семьям» и заговорили о том, что меры поддержки нужно совершенствовать. Внедрявшаяся до этого в пилотном режиме адресная социальная помощь стала оказываться всем нуждающимся.
Однако впоследствии именно АСП будет упреком казахстанцам, что они находятся на иждивении у государства и не хотят работать. Об этом неоднократно говорил и президент, и другие официальные лица. Чиновники объясняли свою позицию тем, что граждане и разводятся, чтобы получать АСП, и скрывают свои доходы. А потому власти меняют процедуру назначения помощи, чтобы ее получали, по мнению чиновников, действительно нуждающиеся граждане. В частности, с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться на основе медианного дохода, а в целом адресная помощь будет оказываться «с учетом материального положения граждан».
То есть переложить ответственность на родителей, вместо того чтобы говорить о причинах, которые приводят к трагедиям. Приведенная Закиевой статистика показывает, что за пять лет ситуация мало изменилась, тем более в сельской местности: нет работы, денег, детских садов, возможности создать детям безопасные условия жизни.
Стоит добавить, что причина трагедий с гибелью детей при пожарах кроется не только в безвыходном положении семей. Север и восток Казахстана не газифицированы, этот вопрос обсуждается еще с 2019 года, но решения до сих пор нет. А датчики угарного газа, как оказалось, установлены не везде: в ноябре премьер-министр Олжас Бектенов констатировал, что с начала отопительного сезона пожары в жилом секторе происходят почти каждый день, в то же время в Алматы, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в области Жетысу охват населения такими датчиками составляет от 2 до 14%.
Причина всех социальных проблем в Казахстане в том, что государство закрывает на них глаза, пока не произойдет очередная трагедия. Но даже тогда правительство не в состоянии провести работу над ошибками, потому что никогда не извлекает уроки.
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