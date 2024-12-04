Повторение ошибок

То есть переложить ответственность на родителей, вместо того чтобы говорить о причинах, которые приводят к трагедиям. Приведенная Закиевой статистика показывает, что за пять лет ситуация мало изменилась, тем более в сельской местности: нет работы, денег, детских садов, возможности создать детям безопасные условия жизни.

Стоит добавить, что причина трагедий с гибелью детей при пожарах кроется не только в безвыходном положении семей. Север и восток Казахстана не газифицированы, этот вопрос обсуждается еще с 2019 года, но решения до сих пор нет. А датчики угарного газа, как оказалось, установлены не везде: в ноябре премьер-министр Олжас Бектенов констатировал, что с начала отопительного сезона пожары в жилом секторе происходят почти каждый день, в то же время в Алматы, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в области Жетысу охват населения такими датчиками составляет от 2 до 14%.

Причина всех социальных проблем в Казахстане в том, что государство закрывает на них глаза, пока не произойдет очередная трагедия. Но даже тогда правительство не в состоянии провести работу над ошибками, потому что никогда не извлекает уроки.