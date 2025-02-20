Когда критика стала буллингом

Еще в январе лидер консерваторов в мажилисе – депутат от правящей партии Amanat Едил Жанбыршин – передавал «привет от Дональда» казахстанским правозащитникам. Жанбыршин в своем заявлении тогда интерпретировал указы нового американского президента и требовал проверить деятельность организаций в Казахстане, выступающих в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Жанбыршин также требовал от правительства вернуться к принятию закона о запрете так называемой «ЛГБТ-пропаганды» – придуманного в России явления, которое используется для подавления ЛГБТ-сообщества в авторитарных странах.

Затем схожий запрос прозвучал от депутата и лидера фракции Народной партии Казахстана Магеррама Магеррамова в адрес ЛГБТиК. Спустя неделю депутат от этой же фракции Ирина Смирнова призвала принять в стране закон «об иноагентах», а в эту среду снова Жанбыршин потребовал проверить еще и зоозащитников – противников его инициативы об эвтаназии безнадзорных животных.

Все высказавшиеся мажилисмены мотивируют свои инициативы ситуацией вокруг USAID, которая оказалась под ударом новой администрации США, и тем, что Запад через финансируемые этой организацией проекты «подрывает казахстанский суверенитет и навязывает свою идеологию».

Международные правозащитные организации давно указывают на то, что Казахстан преследует критиков правительства. Однако сейчас, прикрываясь «интересами народа» и активно продвигаемой правительством и администрацией президента политикой «закона и порядка», депутаты открыто требуют от властей тотальной цензуры и легализации нарушения прав человека.

Под «деструктивными действиями» власти стали понимать даже сатиру, о чем говорит ситуация с Темирланом Енсебеком. А министр культуры и информации Аида Балаева в прошлом месяце предупредила об ответственности даже за «негативные комментарии», вплоть до блокировки интернет-платформ.

И Жанбыршин, и Магеррамов в эту среду потребовали «установить организаторов клеветы и оскорблений депутатов парламента и должностных лиц органов государственной власти в социальных сетях и СМИ».

Эти требования – та же часть неприятия любого мнения, отличного от собственного. Как и в целом все последние предложения. Прикрываясь «борьбой за суверенитет», и депутаты, и поддерживающие их требуют от критиков замолчать. Путь от этой точки только один – в «информационную пустыню», которой станет Казахстан. Из позитивного – в ней никто уже не будет «подвергать буллингу» депутатов.