Мнения
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14 декабря 2023
Вячеслав Абрамов, фото primeminister.kz

Уроки лукавства от министра Жамаубаева

Глава Минфина не понимает, почему налоговые декларации чиновников должны быть публичными

Уроки лукавства от министра Жамаубаева

Министра финансов Ерулана Жамаубаева снова спросили, когда декларации о доходах чиновников (в том числе и его собственная) станут публичными. И министр вновь дал лукавый ответ, как делал это уже много раз.

“Относительно публикации деклараций всех, то я считаю, что норма должна быть для всех одинаковой, то есть и для госслужащих, индивидуальных предпринимателей, крупных бизнесменов и студентов", - сказал глава Минфина.

Министр Жамаубаев, очевидно лукавит. Он не может не понимать существенной разницы между декларированием доходов простыми гражданами и высшими чиновниками.

Публикация деклараций всех граждан - вовсе не обязательная норма. Их декларации должны становиться публичными только в тот момент, когда они идут во власть - исполнительную или представительную.

Избиркомы, например, декларации кандидатов в депутаты собирают и тщательно проверяют, но публичными не делают, что лишено логики: избиркомы знают, чем владеют будущие депутаты, а граждане – нет.

Декларации чиновников и их близких должны быть публичными по простой причине: граждане имеют право знать, что министр или депутат получил в год такой-то доход - в качестве зарплаты, премии или процентов на депозите, что у него есть в собственности квартира, машина или вилла в Дубае. Если чиновник копил всю жизнь на эту виллу или заработал на нее до прихода во власть, то в ее наличии нет ничего преступного.

Если у супруги или супруга чиновников есть десять вилл в Дубае и многомиллиардный бизнес, граждане тоже вправе это знать и задавать чиновникам вопросы о происхождении средств. Наравне с прокуратурой.

За время новейшей истории Казахстана десятки министров, акимов и других высших чиновников были осуждены за коррупцию. Они брали взятки, выводили деньги за пределы страны, приобретали активы – все это становилось известным только в результате расследований.

Декларации о доходах и расходах чиновников вряд ли способны остановить коррупцию (наивных нет), но могут стать важным шагом в этой борьбе. Тем не менее долгая борьба сначала за введение декларирования, а теперь за публичность деклараций чиновников постоянно дает сбои.

Прозрачность чиновников - это та вынужденная мера, к которой они должны быть готовы, выходя на государственную, публичную службу. Простой урок, который должны преподавать в школах госслужбы, а вовсе не мастер-классы по лукавству, которые продолжает давать стране ее министр финансов.

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