Уроки лукавства от министра Жамаубаева

“Относительно публикации деклараций всех, то я считаю, что норма должна быть для всех одинаковой, то есть и для госслужащих, индивидуальных предпринимателей, крупных бизнесменов и студентов", - сказал глава Минфина.

Министр Жамаубаев, очевидно лукавит. Он не может не понимать существенной разницы между декларированием доходов простыми гражданами и высшими чиновниками.

Публикация деклараций всех граждан - вовсе не обязательная норма. Их декларации должны становиться публичными только в тот момент, когда они идут во власть - исполнительную или представительную.

Избиркомы, например, декларации кандидатов в депутаты собирают и тщательно проверяют, но публичными не делают, что лишено логики: избиркомы знают, чем владеют будущие депутаты, а граждане – нет.

Декларации чиновников и их близких должны быть публичными по простой причине: граждане имеют право знать, что министр или депутат получил в год такой-то доход - в качестве зарплаты, премии или процентов на депозите, что у него есть в собственности квартира, машина или вилла в Дубае. Если чиновник копил всю жизнь на эту виллу или заработал на нее до прихода во власть, то в ее наличии нет ничего преступного.

Если у супруги или супруга чиновников есть десять вилл в Дубае и многомиллиардный бизнес, граждане тоже вправе это знать и задавать чиновникам вопросы о происхождении средств. Наравне с прокуратурой.

За время новейшей истории Казахстана десятки министров, акимов и других высших чиновников были осуждены за коррупцию. Они брали взятки, выводили деньги за пределы страны, приобретали активы – все это становилось известным только в результате расследований.

Декларации о доходах и расходах чиновников вряд ли способны остановить коррупцию (наивных нет), но могут стать важным шагом в этой борьбе. Тем не менее долгая борьба сначала за введение декларирования, а теперь за публичность деклараций чиновников постоянно дает сбои.

Прозрачность чиновников - это та вынужденная мера, к которой они должны быть готовы, выходя на государственную, публичную службу. Простой урок, который должны преподавать в школах госслужбы, а вовсе не мастер-классы по лукавству, которые продолжает давать стране ее министр финансов.