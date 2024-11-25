Смогут ли новые законы защитить казахстанских женщин от бытового насилия?

Бытовое насилие было декриминализировано в 2017 году, и вплоть до начала судебного процесса по делу Бишимбаева оно считалось всего лишь административным правонарушением. Но несмотря на введение более жестких законов, у критиков есть опасения, что на практике ничего не изменится.

Уровень бытового насилия в Казахстане вызывает тревогу. Согласно статистике министерства внутренних дел, в 2023 году в полицию поступило 99 026 жалоб на семейно-бытовое насилие, по решению суда 67 270 человек понесли административную ответственность. По данным Всемирной организации здравоохранения 2018 года, 16% казахстанских женщин становились жертвами той или иной формы насилия на протяжении жизни, 6% столкнулись с насилием в течении года. Исследование немецкого Фонда имени Фридриха Эберта показало, что каждый шестой ребенок в Казахстане становится свидетелем насилия в семье.

Международное Партнерство по Правам Человека (МППЧ) побеседовало с руководительницей независимого кризисного центра в Астане Анной Рыль. Ее организация предоставляет приют женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Рыль утверждает, что главным препятствием в борьбе с домашним насилием являются сотрудники полиции, особенно когда они склоняют пострадавших к примирению сторон:

«[Сотрудники полиции] имеют очень маленький опыт, они проходят всего лишь трехмесячное обучение, не имеют каких-то навыков общения и не понимают гендерного подхода. Часто происходит защита мужчины и уговаривание женщины не писать заявление […] Полиция не должна выступать медиаторами, она должна реагировать и привлекать виновника к ответственности, не вмешиваться и не оказывать давление на пострадавших».

Рыль также подчеркнула, что сотрудников полиции нужно обучать и наладить процесс реагирования на обращения жертв домашнего насилия:

«Нужно провести глобальное обучение участковых, инспекторов. Нужно ввести требования, сделать алгоритм действий. […] Еще нужно сказать, что нельзя отодвигать от участия гражданское общество: именно НПО выносят проблемы наверх. Сейчас в Казахстане происходит ситуация, когда все передается государственным органам, но таким образом женщина не до конца получает помощь».

Помимо этого, важно посмотреть в корень проблемы домашнего насилия. Эксперты считают, что причина кроется в объективации женщин и в том, что от женщину ждут, что они будут выполнять определенную роль в обществе и в семье.

В Казахстане мнение о роли женщины сформировано традиционным менталитетом, который ограничивает ее возможности и строго контролирует поведение. Ярким примером является феномен келин. От молодой невестки ожидают, что она будет прислугой в доме родителей мужа. Часто келин сталкиваются с неуважением, оскорблениями и абьюзом. Понятие «келин» укоренилось в казахстанской массовой культуре, например в таких фильмах, как «Келинка – тоже человек».

Независимый эксперт по правам человека Татьяна Чернобиль подчеркивает проблематичность такого отношения к женщине в своем комментарии для «Информбюро»:

«В обществе женщина может быть владелицей бизнеса, общественным деятелем, лидером мнений, но чаще женщину воспринимают не как самостоятельную единицу, а в привязке к ее роли в семье».

Поэтому ценность женщины определяется тем, насколько она реализовалась в семье. Но, по мнению активистки из организации «ФемАгора» Фаризы Оспан, времена постепенно меняются, женщины отказываются быть «домашними рабынями».

Научные исследования показывают, что объективация женщин повышает риск насилия. Отчасти это происходит из-за того, что женщин не воспринимают как равных мужчинам и заслуживающих такого же уважения.

Рыль считает, что в Казахстане такая проблема тоже распространена.

«Чаще женщине [отводится] второстепенная роль, женщина сексуализирована» - поделилась с МППЧ.

По мнению Рыль, от женщины в первую очередь ожидают, что она будет заботиться о доме. Если же ей не удается хорошо выполнять эту роль, это может послужить поводом для насилия.

Также Рыль считает, что склонность к насилию закладывается в детстве и с ней нужно бороться как можно раньше:

«Все начинается с отношения к детям. Когда за детьми не присматривают и пощечины являются нормой, [когда ребенок сталкивается] с буллингом в школе и с грубым отношением со стороны преподавателей и воспитателей в детском саду, –– всё это формирует общество и ценности».

25 ноября ––международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На бумаге Казахстан преуспел в защите женщин от домашнего насилия. Страна ратифицировала Конвенцию ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году. Гендерное равенство закреплено Статьей 14 Конституции РК, которая запрещает дискриминацию по половому признаку. Также у Казахстана есть стратегия гендерного равенства.

Суд на Бишимбаевым привел к изменениям в законодательстве. Был принят так называемый "закон Салтанат", внесший изменения в Уголовный кодекс страны. Например, сейчас полиция обязана самостоятельно собирать улики преступления, а раньше это было обязанностью жертвы. Также была возвращена уголовная ответственность за нанесение побоев и за умышленное нанесение легкого вреда здоровью финансово зависимым членам семьи.

Но для финансово независимой женщины ситуация выглядит по-другому. Недавно апелляционный суд смягчил наказание экс-акиму Макатского района в Атырау, который был обвинен в регулярных побоях жены. Ограничение свободы сменили на штраф, так как женщина имела собственные доходы и не была финансово зависима от него.

К сожалению, последние изменения в законодательстве не полностью криминализируют домашнее насилие. Женщины все еще находятся в ожидании более решительных мер. И от этого напрямую зависят их жизни.