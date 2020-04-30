Эпоха возрождения ремесла

«Казахстан того периода не был готов развивать ремесло. Мы начали проводить центрально-азиатские ярмарки ремесел, первая прошла в 1995 году, и выяснилось, что Казахстан потерял на тот момент 70–80% ремесел. Наши мастера делали единичные экземпляры, буквально 2–3 работы, не было самых обыкновенных материалов. Глины – ее и до сих пор делают вручную, невозможно пойти и купить, как во многих зарубежных странах. Мурат Сарсенбаев, один из наших ведущих мастеров, за месяц мог сделать всего одно ведро. Весь процесс подготовки был ручным; то же касалось шерсти, подготовка которой занимала не меньше недели. Я ездила в аул, привозила немытую шерсть, чистила и мыла в квартире вручную, поскольку не было никаких специальных щеток. Сейчас я пользуюсь готовой шерстью – мне ее остается только покрасить. Многие мастера, которые даже умели что-то делать, считали, что вряд ли ремесло будет востребовано».

Но потребность в ремесленных изделиях была и продолжает оставаться. Проведя несколько лет подряд ярмарки, Айжан Беккулова поняла, что ситуацию с ремеслом в Казахстане надо спасать. Сначала она создала небольшую неофициальную общественную организацию «Women’s hands», пыталась обучать людей работе с дизайном, какие изделия упрощать, как выпускать более конкурентоспособную продукцию. Но одному человеку такое не под силу. Это продолжалось примерно до 2005 года, когда, стучась во все двери, ремесленники получали отказы. Но Айжан считает тот год переломным моментом, когда на них стали обращать внимание несколько организаций, включая Британский Совет, ЮНЕСКО и фонд «Евразия». И еще компания «Шеврон», которая решила провести исследование ситуации с ремеслом в Казахстане. Выяснилось, что ремесло катастрофически стареет, молодежь им не интересуется.

«Мы выяснили все проблемы: неинформированность, разобщенность мастеров, отсутствие сырья и понятия, что вообще происходит в мире, насколько востребовано ремесло. Вопросов оказалось невероятно много, и мы совместно с «Шевроном» начали проект, который был рассчитан на всю республику. Если бы не многолетняя поддержка этой компании, я не знаю, было бы у нас ремесло сейчас или нет. Вопрос стоял достаточно остро. Сейчас, говоря слово «ремесленники», у нас в головах возникает одно слово: «Шеврон», потому что в течение десяти лет они оказывали нам содействие, начиная с публикации серьезного каталога «Прикладное искусство Казахстана: вчера, сегодня, завтра» и заканчивая наградами для победителей конкурса «Шебер», которых ежегодно около 10–12 человек. В качестве награды «Шеврон» давал нам возможность возить людей за границу на крупные международные фестивали, чтобы мастера росли».