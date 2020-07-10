Из-за нехватки препаратов казахстанцы вынуждены просить помощи друг у друга. Люди уже несколько недель пишут в социальных сетях о необходимых для лечения лекарствах. Недавно алматинские блогеры, супруги Арман Юсупов (800 тысяч подписчиков) и Карина Оксукпаева (2,8 млн) запустили проект Komek2020, это сайт, где каждый желающий может попросить о помощи в виде медицинских препаратов или необходимой для лечения техники. Также анкету могут заполнить люди, которые готовы оказать помощь. Заявки приходят со всех городов Казахстана, многие предлагают оказывать финансовую или гуманитарную помощь заболевшим.

Сайт очень простой и понятный: есть разделы «Мне нужна помощь», «Я хочу помочь» (оба для заполнения анкеты), «Кто готов помочь», «Кому нужна помощь» (для просмотра), «Убрать мои данные с таблицы». Люди ищут парацетамол, аспирин, витамин С, антибиотики, растворы для инъекций. В последнее время появились сообщения о том, что нужны продукты питания.

За 4 дня сайт посетили 265 тысяч человек, 1 553 из них предложили свою помощь, 12 663 попросили о помощи. Около полутора тысяч человек уже нашли необходимые медикаменты. Арман Юсупов рассказывает, что идея о создании подобного проекта появилась, когда заболела его жена Карина: «Я отправился по аптекам и столкнулся с тем, что, во-первых, не хватало лекарств, во-вторых, люди очень сильно нервничали и была огромная напряженность. Длинные очереди, все друг с другом конфликтуют, кто-то покупает лекарства и тут же начинают спорить о том, почему кто-то так много купил. Стало понятно, что всё вышло из-под контроля».

Параллельно с болезнью супруги, Арману, у которого в Instagram большая аудитория, приходили сообщения от подписчиков из разных городов Казахстана, которые просили распространять информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией и о поиске определенных лекарств. «Показывали видео, как в Таразе люди умирают на койках, как в Шымкенте умирают, лекарств нет. Полный хаос и бардак. Тогда пришла идея снять видео, в комментариях под которым люди смогут писать названия лекарств, которые им нужны, а другие помогали бы их найти», — рассказывает мужчина.

Команда Юусупова и Оксукпаевой предложила изменить формат коммуникации и сделать отдельную площадку, с помощью которой люди будут обмениваться всем необходимым. Изначально Komek2020 был простой Google формой, но из-за количества запросов команда из волонтеров адаптировала проект под сайт.

«Нам поступает очень много предложений, только государство не предложило ничего. Обидный момент, но пока всё делаем сами, выходить на контакт с ними (властями - прим. V) не планируем. Для большинства подписчиков наш сайт — единственная надежда, каждый день меня отмечают десятки людей, которые передают друг другу лекарства. Польза есть – это мотивирует дальше развивать проект», — подытожил Юсупов.

На сайте отдельно подчеркивается, что это социальная площадка для обмена и помощью лекарственными препаратами, едой: «Только обмен, никакой коммерции. Мы не несём ответственность за медикаменты и любые операции между пользователями. Мы призываем включиться всех и создавать вокруг себя очаги помощи. В этой ситуации находятся все без исключения, поэтому важна инициатива каждого».