Редактор «Проекта 1917» Юрий Сапрыкин: «Мракобесие проиграет в этой битве»

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото hse.ru Будучи студентами исторического факультета Высшей школы экономики Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов создали паблик, в который выкладывали средневековые миниатюры с забавными надписями. Очень скоро контент паблика стал вирусным, а его аудитория с 25 одногруппников выросла до 275 тысяч подписчиков «Вконтакте» и 102 тысяч в Facebook.

Юрий, «Страдающее Средневековье» выросло из паблика с оригинальными мемасами в популярное явление. Как к контенту паблика относятся медиевисты и ваши преподаватели из Вышки? Мы рассказали своим преподавателям о паблике где-то спустя год-полтора после того, как мы начали его вести, на выпускном вечере в неформальной обстановке. Понятно, что люди из академического сообщества очень скептически на все это смотрят, потому что кому-то это кажется высмеиванием культуры, выносом ее в массы. Для них это немного переход границ, в которых они привыкли существовать; им кажется, что это немного неправильно. Но со временем преподаватели начали понимать, что это многим нравится и многим это интересно; что помимо того, что мы публикуем смешные картинки, мы рассказываем интересные истории, пишем про университет, лабораторию медиевистических исследований, делаем ссылки на лекции наших преподавателей. Так как у нас большая аудитория, мы можем помогать, делиться с аудиторией чем-то помимо мемов. Мы стали посредниками в популяризации и с этого момента они стали нас уважать. В скором времени в Высшей школе экономики запускается магистерская программа по медиевистике, мы будем помогать ее пиарить, рассказывать о ней. Через месяц выходит книга «Страдающее Средневековье», которую написали три медиевиста. Она научно-популярная, мы к ней имеем очень посредственное отношение – написали введение. Все миниатюры, которые будут разбираться в книге, заранее известны нашим подписчикам. Возможно, скоро они будут нами гордиться (смеется). У вас были какие-то запретные темы для шуток на фоне отстаивания «духовных скреп» и повсеместного роста чувствительности у части россиян? Приходилось ли вам самоцензурировать себя? У нас было две истории. Первая случилась тогда, когда о нас только узнали: подборка с нашими картинками вышла на сайте AdMe.ru, куда в комментарии пришел человек очень недовольный тем, что «мы надсмехаемся над богом и вообще срочно удалите это богохульство». Ситуация переросла в огромный скандал в комментариях и AdMe – огромный ресурс с десятками тысяч статей, впервые удалил материал. Спустя год к нам пришел Дмитрий Энтео (российский православный активист – V), который очень оскорбился, когда сайт «Дилетант» – наш партнер, опубликовал еженедельную подборку из нашего паблика. Он увидел в православной миниатюре, если я не ошибаюсь, насмешку над Христом, и пригрозил пожаловаться в Следственный комитет. Об этом написали несколько новостных ресурсов, но спустя неделю мы ничего так и не получили, видимо, он испугался или просто забил. На самом деле, когда мы запускали паблик, я боялся, что на почве всего, что происходит в России, у нас могут быть проблемы. Мы очень смело иногда шутили, даже черезчур, но со временем поняли, что люди, которым это не нравится, просто отписываются. Последние полгода нас никто не беспокоил. Как думаете, каков мемологический потенциал у, например, советской агитпропаганды? Можно ли это использовать по примеру средневековых миниатюр, как-то разбавить? Помимо «Страдающего Средневековья» есть сообщество «Личка императора», которое мы создали специально, чтобы выходить за границы Средневековья. Просто мы столкнулись с тем, что в комментариях к постам в СС люди стали писать: «Ну, это уже не Средневековье». Они свыклись с определенной общей тематикой и поэтому мы создали отдельное сообщество. У страницы в «Вконтакте» 60 тысяч подписчиков, что довольно неплохо. У нас там всякие картинки и мемы на историческую тему: есть советские, древнерусские и все остальное. Каким вы видите среднестатистического подписчика «Страдающего Средневековья»: это все-таки люди до 25 лет или старше? Это люди, которым немного интересна история – это обязательный пункт. Мы не занимались глобальным исследованием своей аудитории, но думаю, что большинство – это студенты. У нас среди подписчиков очень много реконструкторов, так как в России большое сообщество реконструкторов и мы им очень нравимся. В принципе, аудитория «Вконтакте» и Facebook – принципиально разная. «Вконтакте» мы видим аудиторию от 18 до 25 лет, на Facebook – от 25 лет и старше, но их интерес абсолютно одинаковый. У нас одно из самых популярных сообществ в российском Facebook.

Думали ли вы о том,что популярность паблика приведет вас к сотрудничеству с такими образовательными медиа, как «Арзамас» и «Проект 1917»? Мы рассказываем на страницах «Страдающего Средневековья» о проектах, связанных с нашей тематикой. Если «Арзамас» выпускает путеводитель по святым, то мы публикуем его у себя. Это может быть и необязательно тематика Средневековья. Последний год мы являемся в первую очередь посредниками – рассказываем об интересных историях в нашем телеграм-канале PopHistory. В перспективе хотелось бы создать исторический журнал в соцсетях, который был бы посвящен истории вообще – любых периодов, эпох. Мы думали над тем, как это сделать, но пока нет времени. Расскажите о «Проекте 1917» и его аудитории. Например, нашей редакции он очень нравится, но мы можем только предполагать его аудиторию. Популярен ли он настолько, насколько сложен в подготовке и производстве? Во время запуска мы рассчитывали на аудиторию в разы больше той, которая есть сейчас. В момент запуска проект всех жутко заинтересовал: много людей шли на сайт, много людей заходили через «Вконтакте» – в отдельную ленту с нашими героями. Эту ленту изначально показали 3 миллионам пользователей, у которых в интересах есть «История» или кто подписан на исторические паблики. Из этих 3 миллионов подписался 1 миллион человек, каждый день в течение месяца в ленту заходило 300 тысяч человек. Со временем интерес стал теряться, стала проседать аудитория сайта – из 40 постов посетитель пролистывал до 20-го поста в среднем, но соцсети всегда росли. Пользователи любят делиться, но читать – не особо, потому что очень сложно погрузиться во весь материал – в нем много сюжетных линий. Мы всячески пытаемся это облегчить: наши редакторы, которые верстают материал, стараются сделать прочтение удобнее, делают специальные сюжеты, за которыми можно следить. Мы делаем контент максимально удобным для пользователей, но понятно, что некоторым это трудно воспринимать, особенно тем, кто про это вообще ничего не знает. Планируем «выстрелить» в момент Октябрьской революции со спецпроектом, потому что это главное событие всего нашего проекта. Сейчас мы как раз работаем над ним. В последние несколько лет слово «мракобесие» в интернете стало очень популярным. Как думаете, с чем это связано? Так не хочется говорить про наши федеральные СМИ и атмосферу ненависти – так много про это сказано. Я думаю, что людям понятно. Про это очень больно говорить (смеется). Надо перестать смотреть телевизор и настроить свою ленту в соцсетях на позитивную волну, тогда мракобесие тебя не коснется.