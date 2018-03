​Александр Угай, художник: «В определённом смысле я выпадаю из мейнстрима»

Александр Угай – один из наиболее известных художников Центральной Азии. В своих работах он затрагивает темы памяти и ностальгии, а также взаимодействия истории с настоящим и будущим. Последние выставки и фестивали, в которых участвовал художник: Festivities Are Cancelled! на Киевской биеннале (2017), VI Московская биеннале (2015), Пусанская биеннале (2014), Promises of the Past, Центра Помпиду в Париже (2010). Его работы входят в коллекции Ванаббемузея (Эйндховен, Нидерланды), Центра Помпиду (Париж, Франция), Государственного музея имени А. Кастеева (Алматы, Казахстан), галереи «Лабиринт» (Люблин, Польша) и в частные коллекции.

Мы встречаемся в кофейне, но, стесняясь краски и пыли на штанах, Угай предлагает переместиться на улицу, а потом продолжить беседу в мастерской. Несколько минут он шутит о своей готовности к выставке, но с первой сигаретой мгновенно становится рассудительным.

Ваша выставка называется «Топология образа». У меня есть лишь общее представление о топологии, как о пространстве и непрерывности. Но тут, вероятно, речь совсем о другом.

Косвенно моя тема тоже касается пространства, потому что топология представляется как его целостность. Образ всегда расщеплён на три части – на то, что мы видим, на то, что есть на самом деле и на то, чего мы не видим. Это расщепление не всегда травматично, но всегда несёт проблематику. Почему ещё топология – потому что есть понятие времени как пространства, то есть, когда нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Когда всё находится в едином состоянии. Так это описано у многих философов, но мне очень нравится как осмысливает это Мераб Мамардашвили. В «Психологической топологии пути» он разбирает Пруста (Марселя, писателя - V), который, затрагивая эту тему, тоже упирается в своих рассуждениях в образ.

Почему происходит это расщепление? И было ли в принципе такое состояние – возможно оно предшествовало искусству – когда образ был единым?

Он, в принципе, и есть единый. Расщепление происходит лишь из-за психологической структуры человека. Но когда-то образ точно был единым, и потом может стать единым – но это уже радикальный аспект. Самое элементарное решение – это смерть, после неё всё становится цельным. А образ, когда он расщеплён, похож на язык. И то, что мы называем, или то, что мы видим – это лишь одна часть какого-либо явления. А вторая часть – это то, что есть на самом деле, то есть объект. Мы видим яблоко, и мы видим объект яблока. Фотография всегда представляет собой разделение на индекс и референт. Есть кожа объекта – то, что он являет собой через отражение цвета, а есть вторая часть – то, чем объект является сам по себе. Любой образ в искусстве – это либо метафора, либо метонимия, либо какая-то символическая категория, либо что-то другое. Образ – это одна из форм памяти, а память, в свою очередь, представляет собой попытку вспомнить то, чего нет. Иначе говоря, происходит разделение на то, что мы помним и на отдалённость этого события.

Какую проблематику это создаёт?

Образ отличается от изображения тем, что он не тавтологичен – я вижу то, что я вижу. Или же мы наблюдаем максимальное сближение того, что мы хотим, с тем, что мы имеем. Когда это разделение отсутствует, тогда речь, как и образ, не нужна. Они нужны, когда что-то отсутствует. Другими словами, образ – это присутствующее отсутствие. На этом строится и язык, и политика, и наши отношения с прошлым. Любое, даже политическое явление, – это желание свести разрыв к минимуму. Но как только мы добиваемся этого, всё превращается в какие-то смешные вещи, в чистую идеологию или в наивные выражения. В Советское время, например, общество хотели лишить метафизики, чтобы в его разуме максимально совпадало то, что оно желало, представляло и делало. Так и возникало противоречие: мы видели одни события, говорили о других, а на самом деле происходили третьи. И здесь, опять-таки, без образа не обойтись. Соцреализм в искусстве – это хрестоматийный пример работы с образом, когда хотели убрать это разделение, не понимая при этом, как оно работает. То же мы наблюдаем сейчас по Хабару, где транслируется один образ, а в действительности мы видим совершенно другой. Есть политизированные, актуальные жесты. Но в любом случае, на том конце всегда нужен определённый образ, форма выражения. Без неё жест будет незаконченным, пусть даже он будет политически, социально или антропологически насыщенным.

Выходит, искусство – лучший способ кристаллизации образа?

Да, определённо. И так было всегда, начиная с древних попыток артикулировать представления о Боге или лучшем мире. Это осмыслялось, формулировалось и закреплялось именно в регистре художественного воображения и деятельности. Это важный аспект. Инструментализация образа невозможна без художественного осмысления. В противном случае, образ будет управлять тобой, а не наоборот. Немного грубо звучит, но эти отношения выглядят примерно так. Как только мы хотим выразить что-то напрямую – без метафор и других невозможных фигур – получаются очень странные вещи, порой очень смешные, а порой – трагичные.

Но при этом искусство выступает освободительной силой? Потому что, вроде как, спасает образ от однозначности и даёт ему больше пространства для воплощения.

Да, потому что… У нас ведь есть какие-то намерения и желания. И у медиумов, которые транслируют образы, создают их или уничтожают, тоже есть определённые направления развития. И если не уделять этому внимание, мы можем попасть в ловушку повторения или возвращения к прошлому художественному опыту. Но возвращение уместно, только если нужно что-то доработать, либо же представить в виде фарса. Я больше склоняюсь ко второму методу. Но есть и моменты, когда возвращается что-то важное, некоторое ключевое событие. И здесь я больше склоняюсь ко второму методу. Но чтобы не было каких-то холостых высказываний, нужно на чём-то заострять внимание, особенно на структуре образа.

А задача художника при этом – схватиться за возможную структуру образа?

Есть разные подходы к этому: тактические и стратегические. Я не стратег, не философ и не политик, мне интересен механизм сам по себе и какие-то ситуации и возможности, которые этот механизм производит, либо обещает. Переводить это в масштаб уровня: что делать или что должно быть сделано – то есть нормативный – я, в силу своих ограничений, не могу. Нормативного всегда было много и, более того, сейчас оно актуально как никогда.