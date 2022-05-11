Как много новых партий может появиться в Казахстане?

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин в апреле заявил, что с 2019 года его ведомство получило 10 уведомлений о создании политических партий. Большая часть из них поступила еще на волне президентских выборов три года назад. За это время ни одной новой партии в стране так и не появилось, их напротив стало на одну меньше.
Только три партии, по словам Мусина, преодолели первый этап регистрации, предполагающий формирование инициативной группы из 1000 человек. Второй этап, в рамках которого требуется собрать 20 тыс. подписей от сторонников со всех областей Казахстана, до сих пор не прошел никто.
За три года, прошедших после президентских выборов 2019 года, Казахстан успел поменять законодательство о политпартиях, снизив порог их регистрации с 40 до 20 тысяч членов. В марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил новые поправки, которые касались снижения членов инициативной группы на треть − до 700 человек, а также количества необходимых подписей от сторонников − в 4 раза до 5000. Токаев ожидает, что либерализация закона о партиях позволит зарегистрироваться большому числу институтов, что многократно усилит политическую конкуренцию.
Уже сейчас, до вступления поправок в силу, известно по меньшей мере о 16 инициативах по созданию партий. Власть поговорила с их лидерами о том, как идет процесс регистрации, о возникающих сложностях и перспективах. Большая часть из них рассказала, что не собирается дожидаться изменения закона и намерена добиваться регистрации всеми легальными способами. При этом лишь немногие уверены, что им удастся пройти регистрацию до конца. Тогда как остальные, имея опыт противодействия со стороны властей, не исключают трудностей даже после либерализации законодательства.
Народный конгресс Казахстана
О регистрации «Народного конгресса Казахстана» было объявлено в конце апреля 2022 года. По словам активиста партии, бывшего председателя Счетного комитета и мажилисмена от правящей партии Омархана Оксикбаева, этот институт изначально создавался как общенациональное общественное движение. Позднее, на одном из собраний, проходившем на заводе по производству тяжелых машин, обсуждалась идея его преобразования в партию, которая выступала бы проводником интересов рабочих. Вместе с тем ее коллектив решил выступать за передачу в собственность народа Казахстана недр и природных богатств, а также решать различные проблемы молодежи, включая безработицу.
«Сейчас преобразование в партию поддержало 15 тыс. человек. Но, я думаю, мы соберем и 20 тыс. подписей, необходимых по закону. Задача нашего оргкомитета − сдать документы на регистрацию, не дожидаясь изменений, снижающих порог до 5 тысяч», − подчеркнул Оксикбаев.
К нынешнему моменту у движения появились советы в 6 областях, оно также готовится открыть их во всех остальных регионах. Задача этих советов − популяризация идей и программы «Народного конгресса Казахстана», а также прием обращений и предложений от граждан для дальнейшего обсуждения на разных диалоговых площадках, в том числе и с участием властей.
Народный конгресс Казахстана в 1990-е был активной общественной силой. 20 с лишним лет спустя одним из его лидеров вновь стал поэт и дипломат Олжас Сулейменов. Как и в случае с предыдущей версией конгресса, его лозунги оппозиционно не звучат, а сам Сулейменов заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.
Жер қорғаны
Движение «Жер қорғаны», по словам его представителя Жанибека Кожыка, появилось в 2016 году. Решение зарегистрировать партию было принято, когда президент Касым-Жомарт Токаев заявил о скором снижении количества необходимых подписей до 5 тыс. «Президент это сказал, однако новый закон все еще не принят. Поэтому мы ждем изменений в законодательство, после чего будем регистрироваться», − пояснил Кожык.
По его словам, у движения уже есть более тысячи сторонников и вероятных членов партии. Специально для этого лидер Мухтар Тайжан регулярно встречается с жителями юга и севера Казахстана. Потенциальных участников, по словам Кожыка, привлекает идея задействования в экономике 40,2 млн. гектар неиспользуемых земель, а также желание добиться выхода Казахстана из Евразийского экономического союза. Кроме того, «Жер қорғаны» намерена требовать освобождения политзаключенных и открытия счетов для всех казахстанцев, куда будут поступать доходы от использования недр и природных ресурсов. Однако программа партии пока находится в разработке.
«Я считаю, что у нас будет 50-60 тыс. членов партии. Но есть проблема того, что законы не работают. Мы возле власти не ходим, потому нам могут преграждать путь так же, как и другим оппозиционным партиям. Но если другие партии начнут регистрировать, то и нас, думаю, тоже. А так я ничего от властей не жду, там все те же старые люди», − резюмировал Кожык.
Народная экологическая партия Байтак
«В 2019 году я разговаривал с президентом Токаевым насчет новых партий, он тогда сказал: Казахстану нужна экологическая партия. Я ответил, что в ближайшем будущем мы будем создавать ее, а нашим почетным президентом станет Олжас Сулейменов. Возглавлять ее буду я, а основана она будет на базе экологического альянса Байтак Болашак», − рассказал Власти председатель будущей партии Азаматхан Амиртаев. Он подал документы на ее регистрацию в начале 2019 года. А 19 марта того же года был проведен первый организационный комитет. Впоследствии к «Байтак» присоединилось движение «Тұран ойпаты, Арал теңізі».
К нынешнему моменту у незарегистрированной партии появились филиалы во всех регионах. У нее также есть сторонники на основных местах экологического кризиса − производственных площадках предприятий ArcelorMittal в Темиртау, «Казахмыс» в Жезказгане, «Казцинк» в Усть-каменогорске, ТШО в Атырауской области, КПО в Уральске. Участники Байтак проводят митинги и акции, цель которых − ввести тему экологии в политический обиход. Они убеждены, что смогут получить от производственных компаний порядка $50 млрд в качестве компенсации за нанесенный экологии ущерб, которые будут направлены в бюджет страны.
«Мы подавали документацию в Минюст 15 раз. Мы также провели совместное совещание с этим ведомством. Они нам объяснили, что если сейчас мы сдаем документацию по старому законодательству, нам придется формировать инициативную группу в 1000 человек и собирать 20 тыс. подписей потенциальных сторонников. Сейчас нам предлагают подождать, чтобы регистрироваться по новым правилам. Но, конечно, мы зарегистрируем нашу партию», − резюмировал Амиртаев.
К какой партии в итоге примкнет Сулейменов - к «Байтак» или Народному конгрессу Казахстана - пока неясно.
Yntymaq
Партия Yntymaq, по словам главы ее инициативной группы Мейрам Кажыкен, начала процесс регистрации в 2022 году. Сейчас она находится на стадии формирования основного актива: «Мы не торопимся и хотим, чтобы у нас были люди, нацеленные на серьезные реформы. Как только мы наберем инициативную группу, мы планируем в течение месяца отправить документы в Минюст. После чего приступим к следующему этапу: принятию учредительных документов, программы, устава и организации съезда».
До создания партии ее инициативная группа действовала в качестве координационного совета Yntymaq, куда также входили республиканские (Аманат, Казахстанская конфедерация труда) и отраслевые (разные ответвления Федерации профсоюзов Казахстана) объединения профсоюзов. Общее число состоящих в них людей превышает 1,1 млн. человек. Будущая партия ожидает привлечь по меньшей мере 100 тыс. из них.
Будучи координационным советом, Yntymaq собиралась реализовать несколько социальных инициатив. Позднее инициативная группа сосредоточилась на запуске петиций. Однако эти меры показались ей недостаточными, и было решено заняться организацией партии. «Мы обсуждали этот вопрос года полтора. Взвешивали свои силы, возможности и поддержку. Приняли решение после январских событий, потому что общество раскалывается. Надо его сохранить, не дать ему развалиться. Потому наша задача, цель нашей партии − создать в Казахстане сильное гражданское общество», − подчеркнул Кажыкен.
Сейчас Yntymaq работает над собственным сайтом и позиционированием в социальных сетях, налаживает инфраструктуру для коммуникации. В дальнейшем они собираются запустить пиар-кампанию и активнее появляться в прессе.
Алға Қазақстан
«Алға Қазақстан» появилась в этом году и находится на стадии подачи первичных документов в Минюст, говорит ее председатель Жасарал Куанышалин. Несколько недель назад в инициативную группу вошли недостающие участники, которых привлекали через телеграм-бот с последующей проверкой достоверности персональных данных. После подачи документов «Алға Қазақстан» планирует провести съезд, на котором будет принят устав и программа, а также избраны руководящие органы.
«Сомнения, что нас зарегистрируют, есть, не буду скрывать. Понятно, что нынешний режим постарается сделать все, чтобы не пропустить партию. Я знаю это по опыту возглавляемого мной гражданского движения «Азат», а также партии «Алга», которую не регистрировали 7,5 лет. Сейчас ситуация ненамного изменилась, хотя вроде бы у нас другой президент. Но я считаю, что он не был избран народом, а был назначен Назарбаевым. <...> При таких обстоятельствах рассчитывать на демократические шаги нынешней власти не приходится», − поделился Куанышалин.
«Алға Қазақстан» намерена добиваться регистрации всеми законными средствами. Если партии будет в этом отказано, Куанышалин и его соратники будут обращаться к международному сообществу, правозащитным организациям, Европарламенту и различным органам ООН.
Демократическая партия Казахстана
Как рассказала Инга Иманбай, активистка незарегистрированной «Демократической партии Казахстана», инициатива по созданию этого института появилась в 2019 году. С того момента процесс регистрации не продвигается дальше первого этапа. Необходимую тысячу подписей они собрали еще в 2019 году, после чего Минюст зарегистрировал их. ДПК собиралась провести съезд, но на всех членов инициативной группы стали оказывать давление.
«Ко всем приходили [правоохранительные органы], у всех спрашивали, что их не устраивает и зачем они вступают в «Демократическую партию». Ярых сторонников просто давили, поджигали машины, арестовывали перед съездом, снимали с поездов и самолетов. Они сорвали нам съезд. А перед ним, буквально за сутки, арестовали нашего лидера Жанболата Мамая. Правда, вскоре отпустили. Сейчас Жанболат снова арестован, но у нас есть сторонники, подписи и инициативная группа. Мы будем продолжать процесс регистрации партии. Если удастся провести съезд, нам не составит никакого труда собрать 20 тыс. подписей», − подчеркнула Иманбай.
ДПК будет продолжать информационную работу, проведение коррупционных расследований, съемку фильмов и борьбу за освобождение Мамая. Этим, добавляет Иманбай, незарегистрированная партия покажет, насколько действующая власть боится конкуренции: «Мы уже видели достаточно много репрессий и не боимся идти дальше. Мы все равно будем выходить на митинги за освобождение Жанболата, политические реформы, правду и объективное расследование Qantar. С технической точки зрения у нас нет никаких проблем. Мы все законные требования для регистрации партии выполняем. Здесь нужна лишь политическая воля власти».
Namys
Цифровая партия Namys, появившаяся в этом году, находится на втором этапе регистрации. Список инициативной группы из 1200 человек был сформирован ее активом за 1,5 дня, после чего был отправлен Минюсту, сообщил Власти ее лидер Санжар Бокаев. «Мы подстраховались, чтобы не случилось технических заминок. Но нам могут отказать в регистрации, если среди потенциальных членов кто-то будет принадлежать к одной из уже действующих партий. При этом сам человек может не знать, что он является членом «Нур Отана»/Amanat. Со своей стороны мы при подаче все перепроверили, обзвонили каждого из этого списка».
В ближайшее время Namys собирается провести съезд, принять участие в котором, согласно закону, должна вся инициативная группа. Бокаев считает это невозможным, поскольку у любого из 1000 могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Ни в одной стране мира таких требований нет, утверждает он. В Канаде, к примеру, для учредительного съезда необходимо присутствие только 100-200 человек.
При этом лидер Namys не сомневается в том, что им удастся получить подписи 20 тыс. сторонников. За первые два дня партия уже собрала 2 тыс. из них. Однако вероятность регистрации Бокаев оценивает в 50%: «Ни в какие политические договорные отношения с властью я не вступал. Я просто пытаюсь понять, у нас действительно «Новый Казахстан» или нет? Работает закон или нет? Если мы пройдем регистрацию − это возможность для нас институционализироваться. Не просто быть общественной силой, не подпадающей под закон, а стать политической силой, действующей в правовом поле».
Наше право
Санавар Закирова предприняла попытку зарегистрировать партию «Наше право» в начале 2019 года. Но накануне учредительного съезда ее приговорили к году лишения свободы из-за инцидента с дочкой одного из членов партии «Нур Отан». С того момента действия по регистрации партии, а также активность единомышленников Закировой были приостановлены.
После освобождения Закирова возобновила планы по регистрации партии: «Сейчас я собираю заявления от граждан. Сложность состоит в том, что не могу снять офис. Под общественное объединение помещения в аренду не сдают. Кроме того, люди боятся вступать в партию. Я хочу начать более активную информационную кампанию, дать рекламу в социальных сетях. Но даже если мы наберем нужное количество подписей от сторонников, вероятность регистрации я оцениваю в 0,001%».
HAQ
С 2019 года Тогжан Кожалиева предпринимала несколько попыток зарегистрировать партию HAQ, которые не привели к какому-либо результату. Однако все это время у HAQ было достаточное количество сторонников в регионах для сбора 20 тыс. необходимых подписей. Кожалиева по-прежнему планирует реализовать свою идею, но инициативная группа HAQ будет дожидаться изменения закона о партиях.
«Если поправки в закон действительно будут приняты, значит у властей будет намерение регистрировать партии. Если этих изменений не будет, а сейчас даже рабочей группы нет по обсуждению поправок в закон, это значит, что государство будет продолжать имитировать деятельность. Без изменений заявлять о регистрации партий − безответственно. В целом мы считаем, что у нас есть возможность зарегистрировать партию, но только при реальных изменениях закона», − объяснила Кожалиева.
До вступления изменений в силу HAQ продолжит политическую активность, усиливая информационную активность и присутствие в регионах. Движение организует серию диалогов «Ел болашағы», первый из которых прошел в Алматы, а затем проведет их в других областях страны.
Respublika
Движение Respublika также пыталось перерегистрироваться в партию с 2019 года. Перед парламентскими выборами 2021 года они рассматривали возможность создания коалиции с действующей партией ОСДП и гражданским движением HAQ, но опасались потери автономии и риска остаться без мандатов в случае победы. После процесс регистрации был временно поставлен на паузу.
«Нам поступали предложения сотрудничать с государственными органами − от КНБ до местных исполнительных органов в регионах − и создавать новую партию, якобы независимую. На наших ребят оказывали давление, власти использовали разные рычаги влияния. Не все выдерживали, некоторые уходили из-за возникающих сложностей», − рассказала лидер движения Бэлла Орынбетова.
У Respublika по-прежнему есть актив для создания политической партии, но инициативная группа, по словам Орынбетовой, считает, что сейчас не самый удачный момент для учреждения партии: «Видя пример Мамая, мы понимаем, что риск быть посаженым ни за что − существенный. Мы осознаем, что если создавать партию сейчас, нам придется согласиться на сотрудничество с государственными ведомствами и создать клон независимой партии. Возможно, если бы у нас было больше материальных и финансовых ресурсов, у нас были бы шансы основать независимый институт. Но большая часть нашего актива − простые люди, которые зарабатывают своим трудом и живут на обычную зарплату».
Работа инициативной группы Respublika по регистрации партии все еще заморожена. Но если у других независимых партий получится зарегистрироваться, то движение возобновит ее или образует коалицию с другим институтом. «Мои соратники, тем не менее, продолжают политическую активность. Они ведут различные проекты, в том числе образовательные и информационные, делают контент», − подытожила Орынбетова.
Ел тiрегi
Нуржан Альтаев продолжает попытки зарегистрировать партию с 2020 года. Он настаивает, что Минюст отказывает ей в регистрации без законных оснований. «Ел тiрегi» столкнулась с препятствиями на этапе подачи списка инициативной группы. Они включили в него 1300 человек и направили в министерство, но оно начало проверку документа, хотя уведомительный характер процедуры исключает такую возможность. «Наше уведомление отказались принимать, поскольку в списке есть мертвые люди и члены других партий. Мы просим показать их имена и ИИНы, поскольку такого не может быть − мы знаем всех этих людей, постоянно созваниваемся, у них есть медстраховки, их всех можно найти по базам любого ведомства и понять, что это реальные, живые люди», − говорит Альтаев.
«Ел тiрегi» обратилась в суд, и судья долгое время занимал сторону незарегистрированной партии. Представители Минюста тем не менее продолжали утверждать, что в списке инициативной группы есть 5 умерших, но отказывались предоставлять судье доказательства, аргументируя это защитой персональных данных скончавшихся людей. «В какой-то момент судья зажал Минюст в углу, но затем, видимо, ему поступил звонок и на следующем процессе он заявил, что претензия Минюста правомерна. Но мы понимаем, что эта перемена политически мотивирована. Вопрос не в списке инициативной группы, а в том, что власти боятся регистрировать нашу партию», − подчеркнул Альтаев.
Сейчас 1300 членов инициативной группы записывают видеообращения, в которых подтверждают, что они живы и не состоят в других партиях. Они также будут составлять обращения в министерство, подписывая их электронной цифровой подписью, что является 100% доказательством того, что они живы. Наряду с этим «Ел тiрегi» направила письма во все политпартии с просьбой проверить членов их инициативной группы и исключить их в случае нахождения.
В ближайшее время Альтаев и его однопартийцы закончат собирать доказательную базу, чтобы показать необоснованность претензий Минюста: «После этого мы намерены дать большую пресс-конференцию. Если нас по-прежнему не будут регистрировать, мы привлечем зарубежных журналистов и обратимся в комитет ООН и совет ООН по правам человека, рассказывая о нарушении права на объединение людей и создание политических партий. Мы не перестанем проходить и все судебные инстанции. Что касается нашей политической активности, мы продолжаем проводить митинги, акции, хотим сделать большую презентацию программы нашей партии, показать чего мы добиваемся и чего хотим».
Партия Булата Абилова
Во время интервью в марте этого года, предприниматель и политик Булат Абилов объявил о создании собственной партии. Одной из ее целей должен стать возврат незаконно приватизированных в 1990-е годы активов. Абилов уже заканчивает формировать инициативную группу, и вместе с ней ведет работу над программой и уставом института. Он не стал раскрывать названия партии, пообещав презентовать ее до конца первого полугодия.
«Сейчас мы не ориентируемся на обещанные поправки в закон о политических партиях, мы действуем в рамках существующих правил. Если принятие поправок затянется, мы будем готовы собрать 20 тыс. подписей. Мы убеждены, что легко преодолеем этот барьер. Каждый день мы проводим встречи с людьми, которые интересуются нашей деятельностью. Сейчас идет большая организационная работа. Это происходит во всех регионах. Бюрократические проволочки в процессе регистрации могут быть, но принципиальных оснований, чтобы не регистрировать нашу партию, уверен, нет. В случае чего мы готовы подавать в суд, проходить все юридические процедуры, рассказывая своим сторонникам обо всех возникающих сложностях», − пояснил Абилов.
Табигат
Мэлс Елеусизов анонсировал основание партии «Табигат» в октябре 2020 года, однако до сих пор не начал процесс ее регистрации. «Однозначно знаю, что это нужно делать. Но надо дождаться новой версии закона о партиях. Сейчас мы готовим документы, а потом посмотрим. Планируем зарегистрировать экологическую партию. Но все зависит от того, какой будет проект закона. На этом этапе 20 тыс. нам будет непросто собрать. В целом, мы не торопимся, ждем деталей», − прокомментировал Елеусизов.
Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы
Впервые председательница «Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы» Гульбахрам Жунис подала документы на ее регистрацию в 2021 году. Но в Минюсте ее попросили заменить в названии слово “ұлттық” на “халық” или “демократиялық”. Она отказалась менять название и предприняла повторную попытку регистрации через год. Минюст вновь выявил несколько ошибок в поданных бумагах, над устранением которых сейчас работает инициативная группа.
«Когда мы регистрировались в прошлый раз, мы прошли первый этап, провели съезд, в котором участвовало 1200 человек, а затем подошли ко второй фазе, когда нужно было открывать филиалы в областях. Но из-за пандемии работа остановилась. Сейчас Минюст нам говорит снова пройти первый этап. Мы пройдем. Но власти специально не принимают поправки в закон о партиях. У нас уже больше 5 тыс. сторонников, но мы хотим нажать на государство. Оно должно принять закон быстрее, чтобы другие партии тоже регистрировались, чтобы молодежь становилась политически активной», − поделилась Жунис.
Сейчас «Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы» работает в регионах, где ее штабы собирают необходимые 20 тыс. подписей. Несмотря на желание побудить власти к скорейшему принятию поправок, партия будет пытаться пройти регистрацию по существующей процедуре. «Но сложность по-прежнему заключается в слове “ұлттық”. Если они нас не зарегистрируют, то что делать, мы же пенсионеры − будем каждый день митинговать, если это надо властям», − резюмировала Жунис.
Халық тандауы
По словам Ержана Тургумбая, члена инициативной группы «Халық тандауы», партия начала процесс регистрации в этом году. На стадии вступления потенциальным членам предлагалось заполнить анкету. С помощью нее актив ожидает собрать порядка 50 тыс. подписей. Уже после этого «Халық тандауы» начнет готовить официальные бумаги, необходимые для Минюста.
«Я не верю в послабления Токаева относительно закона о партиях. Эта система не сегодня появилась, как и сам Токаев. Формализовать партию можно только в одном случае − собрать не менее 20 тыс. подписей, встать перед зданием Акорды или Минюста и потребовать регистрации», − убежден Тургумбай.
Программа для партии была написана в 2018 году. Согласно документу, ее главная цель − создать новую Казахскую Республику, изменить государственную систему и законы, сделать акцент на развитии казахского языка, культуры и литературы. Помимо этого, в программе уделяется внимание экономике, которой, по мнению Тургумбая, требуются новые рыночные институты, поскольку сейчас в ней доминируют старые советские кадры и плановая экономика. Также в стратегии партии уделяется внимание полномочиям парламента и механизму местного самоуправления.
Сейчас «Халық тандауы» проводит информационную кампанию, поддерживая связь с гражданами через социальные сети. «Наша цель − взять власть через мирные гражданские протесты, другого пути нет. Просто так нам власть не отдадут. Как Токаев отдаст власть? Сколько людей погибли из-за него в январе! Поэтому мы хотим объединить людей в партию Халық тандауы и бороться», − заключил Тургумбай.
Халық Дербестігі
Официальная информация о партии «Халық Дербестігі» появилась в 2021 году. Тогда бывший министр юстиции Марат Бекетаев заявил о получении регистрационных документов, в которых позднее был выявлен ряд ошибок.
Выступая на брифинге в СЦК в апреле 2022 года новый министр юстиции Канат Мусин заявил о том, что партия «Халық Дербестігі» прошла на второй этап регистрации, провела съезд (очевидно, без присутствия прессы, поскольку в медиа не было ни одной публикации на этот счет - В.) и сейчас собирает подписи 20 тыс. сторонников. При этом министр не смог назвать людей, которые представляют партию. Власти также не удалось выяснить, кто входит в состав инициативной группы «Халық Дербестігі». Вместо этого Мусин сказал, что сейчас регистрация партии приостановлена, поскольку ведется проверка на соответствие закону всех присоединяющихся к партии людей.
Единственным публичным упоминанием партии «Халық Дербестігі» в соцсетях является пост издателя Бахытжана Бухарбая, который наблюдал как в 2019 году партия пыталась собирать подписи в центре Алматы. Тогда сборщики сообщили издателю, что лидером партии является Жуматай Алиев - бывший зампред Ассамблеи народа Казахстана и депутат мажилиса. В том же году он не смог стать кандидатом на выборах президента, провалив экзамен на знание казахского языка.
Имеет ли Алиев отношение к партии сейчас - неизвестно.