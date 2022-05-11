Как много новых партий может появиться в Казахстане?

Только три партии, по словам Мусина, преодолели первый этап регистрации, предполагающий формирование инициативной группы из 1000 человек. Второй этап, в рамках которого требуется собрать 20 тыс. подписей от сторонников со всех областей Казахстана, до сих пор не прошел никто.

За три года, прошедших после президентских выборов 2019 года, Казахстан успел поменять законодательство о политпартиях, снизив порог их регистрации с 40 до 20 тысяч членов. В марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил новые поправки, которые касались снижения членов инициативной группы на треть − до 700 человек, а также количества необходимых подписей от сторонников − в 4 раза до 5000. Токаев ожидает, что либерализация закона о партиях позволит зарегистрироваться большому числу институтов, что многократно усилит политическую конкуренцию.

Уже сейчас, до вступления поправок в силу, известно по меньшей мере о 16 инициативах по созданию партий. Власть поговорила с их лидерами о том, как идет процесс регистрации, о возникающих сложностях и перспективах. Большая часть из них рассказала, что не собирается дожидаться изменения закона и намерена добиваться регистрации всеми легальными способами. При этом лишь немногие уверены, что им удастся пройти регистрацию до конца. Тогда как остальные, имея опыт противодействия со стороны властей, не исключают трудностей даже после либерализации законодательства.

Народный конгресс Казахстана

О регистрации «Народного конгресса Казахстана» было объявлено в конце апреля 2022 года. По словам активиста партии, бывшего председателя Счетного комитета и мажилисмена от правящей партии Омархана Оксикбаева, этот институт изначально создавался как общенациональное общественное движение. Позднее, на одном из собраний, проходившем на заводе по производству тяжелых машин, обсуждалась идея его преобразования в партию, которая выступала бы проводником интересов рабочих. Вместе с тем ее коллектив решил выступать за передачу в собственность народа Казахстана недр и природных богатств, а также решать различные проблемы молодежи, включая безработицу.

«Сейчас преобразование в партию поддержало 15 тыс. человек. Но, я думаю, мы соберем и 20 тыс. подписей, необходимых по закону. Задача нашего оргкомитета − сдать документы на регистрацию, не дожидаясь изменений, снижающих порог до 5 тысяч», − подчеркнул Оксикбаев.