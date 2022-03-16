Регистрационный порог будет снижен в 4 раза, а количество членов для создания инициативной группы − на треть
​В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий − Токаев
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будет упрощена процедура регистрации политических партий. Регистрационный порог будет снижен в 4 раза до 5 тыс. человек, а количество членов для создания инициативной группы на треть − до 700 человек.

«Курс на построение нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий. Процедуры регистрации партий будут упрощены, регистрационный порог следует снизить в 4 раза с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Минимальная численность в региональных представительствах партий уменьшится в 3 раза с 600 до 200 человек. Почти на треть с 1000 до 700 человек сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партий», − заявил Токаев.

Он также отметил, что сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличится. Либерализация партийного поля, по его мнению, значительно активизирует процесс развития политическое пространства в стране. В результате должны появиться партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать проблемы своего электората.

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