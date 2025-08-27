Двусмысленная самостоятельность регионов

Артур Абдуллин, специально для «Власти»

На фоне бюджетного дефицита в Казахстане становится особенно заметно, насколько сильно республиканский бюджет зависим от средств Национального фонда, а местные бюджеты — от трансфертов из республиканского. Сейчас только два города и один регион являются донорами: Алматы, Астана и Атырауская область. Остальные более чем на 50% зависят от дотаций из центра, а Туркестанская область — почти на 80%.

В связи с этим власти заявили о планах реформировать систему межбюджетных отношений — рационализировать распределение трансфертов и углубить фискальную децентрализацию. Часть изменений уже вошла в принятый в марте этого года новый Бюджетный кодекс, а часть пока существует на уровне высказываний отдельных чиновников.

Несмотря на отдельные важные изменения, новая политика межбюджетных отношений едва ли поможет сократить неравенство между регионами и повысить их самостоятельность. Регионы и раньше могли по своему усмотрению расходовать излишки, оставшиеся после финансирования обязательных расходов, но это не улучшило их положение. Нововведения дадут такой же ограниченный эффект из-за низкой налогооблагаемой базы в большинстве областей.

Трансферты, подчиненные системе региональных стандартов

В начале июня во время правительственного часа в мажилисе министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о планах по реформированию межбюджетных отношений. Общая логика предстоящих изменений — рационализация распределения государственных средств между регионами и разными уровнями бюджета.

В частности, Жумангарин заявил о намерении перестроить систему трансфертов из республиканского бюджета. В Казахстане межбюджетные трансферты делятся на два типа: общего характера (формируются на три года и рассчитываются как разница между планируемыми доходами и расходами) и целевые (направляются на конкретные проекты либо на компенсацию потерь нижестоящих или вышестоящих бюджетов).

Сейчас значительная часть средств местных бюджетов формируется за счет дотаций из центра, при этом размер выделяемых средств часто не соответствует реальным потребностям населенных пунктов.

Как отмечает политолог Ильяс Есдаулетов, это происходит из-за того, что распределение целевых трансфертов сильно зависит от неформальных договоренностей. По его словам, большую роль в этом процессе играют два фактора: способность местных чиновников обосновать необходимость выделения средств и то, какие связи и инструменты для лоббирования они имеют.