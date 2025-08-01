«Я не хочу, чтобы Марат умер»

Два года назад лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» и ультрамарафонца, пробежавшего все крупные пустыни мира Марата Жыланбаева приговорили к семи годам лишения свободы «за участие и финансирование экстремистской организации». Казахстанские и международные правозащитники признали его политическим заключенным.

С тех пор Жыланбаев протестовал — зашивал рот и объявлял многократные голодовки, пытаясь привлечь внимание к несправедливости в тюремной и судебной системе. Правозащитница Бахытжан Торегожина постоянно следит за судьбой активиста. В конце июля она в очередной раз привлекла внимание общественности к его состоянию. Торегожина заявила, что у него неестественный цвет кожи, обморочное состояние, а вес снизился до 45 кг. Вслед за этим на нее было заведено административное дело по «распространению ложной информации», а стремительно прошедший суд решил, что она «виновна» и назначил ей штраф.

«Власть» рассказывает о том, что происходило в стенах суда.