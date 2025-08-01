«Я не хочу, чтобы Марат умер»

Два года назад лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» и ультрамарафонца, пробежавшего все крупные пустыни мира Марата Жыланбаева приговорили к семи годам лишения свободы «за участие и финансирование экстремистской организации». Казахстанские и международные правозащитники признали его политическим заключенным.
С тех пор Жыланбаев протестовал — зашивал рот и объявлял многократные голодовки, пытаясь привлечь внимание к несправедливости в тюремной и судебной системе. Правозащитница Бахытжан Торегожина постоянно следит за судьбой активиста. В конце июля она в очередной раз привлекла внимание общественности к его состоянию. Торегожина заявила, что у него неестественный цвет кожи, обморочное состояние, а вес снизился до 45 кг. Вслед за этим на нее было заведено административное дело по «распространению ложной информации», а стремительно прошедший суд решил, что она «виновна» и назначил ей штраф.
«Власть» рассказывает о том, что происходило в стенах суда.
«Ошибки и упущения» капитана полиции и мониторинг Торегожиной
Небольшой зал суда в Алматы был полностью набит активистами, поддерживающими правозащитницу. Сама Торегожина окружена пятью людьми - своими представителями и адвокатами, а напротив них - прокурор и капитан полиции.
Именно в результате «мониторинга» этого капитана, участкового инспектора Алмалинского района Мухита Тойбаева и было заведено административное дело на Торегожину. На суде он заявил, что его возмутило распространение лжи, «формирование негативного восприятия об уголовно-исполнительной системе и подрыв авторитета государственных органов».
«Торегожина опубликовала пост о заключенном, о том, что его [Жыланбаева - В.] здоровье ухудшено. Указанное сообщение имеет явно деструктивный характер. При этом правоохранительные органы сообщили, что Жыланбаев читает книги, выполняет упражнения, выходит на прогулки, пьет воду, компот и чай. Также в соцсетях была запись, где Жыланбаев самостоятельно выполняет зарядку в камере», — прочитал с бумажки Тойбаев.
Адвокат Галым Нурпеисов уточнил у участкового, обязан ли он мониторить социальные сети.
— Я имею право, — ответил инспектор.
— Нет, я спрашиваю, входит ли мониторинг соцсетей в ваши обязанности?
— Торегожина все время выходит на митинги, поэтому и мониторю. Законом же не запрещено.
Нурпеисов потребовал полицейского привести доказательства того, что «Торегожина все время выходит на митинги», в ответ он промолчал.
«На данный момент их нет», — констатировал Тойбаев.
Затем адвокат уточнил, провел ли сотрудник полиции анализ социальных сетей, для того, чтобы утверждать, что после публикаций Торегожиной были созданы «условия нарушения общественного порядка».
— Вы на ее странице Facebook, посмотрите, пожалуйста, — ответил инспектор.
— Мне это не надо. Есть презумпция невиновности, вы должны доказывать вину, — парировал Нурпеисов. — Чтобы заработала эта статья [в части нарушения общественного порядка - В.], у вас есть доказательства?
— Сейчас нет, — вновь повторил капитан полиции.
Затем защитница Маржан Аспандиярова указала на все ошибки, сделанные инспектором при составлении протокола и рапорта.
«В данном случае вина Торегожиной не установлена. Данные материалы не могут быть приняты судом в качестве доказательств, поскольку они основаны на предположениях. Протокол составлен с нарушениями. При составлении протокола имело место давление вышестоящего руководства на инспектора полиции, чему мы были свидетелями», - заявила Аспандиярова.
Она пыталась выяснить, на чем Тойбаев основывал свой рапорт о «распространении ложной информации» в день, когда Торегожина опубликовала пост о состоянии Жыланбаева.
— Ложная информация это, — защищался Тойбаев. — А из чего она сделала вывод, что он [Жыланбаев - В.] 45 кг весит? Откуда вес взяли?
— Смотрите, — начинает Аспандиярова. — Вы 23 июля [позднее в суде выяснилось, что Тойбаев написал рапорт 25 июля - В.], посмотрели Facebook вечером, после тяжелого рабочего дня, целенаправленно…
— Не целенаправленно, — перебил Тойбаев.
— Вы обнаружили, что она опубликовала пост. Откуда на тот момент у вас была уверенность, что эта информация [о состоянии здоровья Жыланбаева - В.] не соответствует действительности?
— У меня просто в голове возник вопрос: откуда она об этом знает?
— Переформулирую вопрос. Вы располагали какими либо сведениями о состоянии здоровья Жыланбаева до 23 июля?
— Я лично не располагал, — после паузы ответил капитан полиции.
Отвечая на вопросы о неправомерности действий сотрудника полиции и неверном заполнении документов, Тойбаев признавал, что это «его опущение и ошибки».
— Знаете, каждый человек имеет право ошибаться, — заявил полицейский.
— Что-то много ошибок, — заметила Аспандиярова.
В зале начали смеяться.
— Это не смешно, — возмутился Тойбаев.
— Да, это не смешно, это трагично, — ответила защитница.
Ссылаясь на все ошибки и упущения полицейского, защита Торегожиной заявила ходатайство о недопустимости рапорта и протокола, на основе которого было возбуждено дело по «распространению ложной информации» (456-2 КоАП), потребовала исключить их и прекратить производство по делу.
«Такие дела в таком виде не должны доходить до суда, учитывая загруженность казахстанских судов. Здесь нет ни состава, ни материалов, подтверждающих неправомерные действия», — заявила Аспандиярова.
Также Нурпеисов попросил суд отнестись «критически» к справке о состоянии здоровья Жыланбаева, которое опровергается письмами самого политического заключенного, а также к видео его гимнастики без экспертизы.
Судья Бибигуль Шамшаева оставила ходатайства открытыми.
Вызов Жыланбаева
Затем выступила сама Торегожина. Она сообщила, что написала свой пост о состоянии здоровья Жыланбаева, чтобы привлечь внимание общественности, руководства учреждения и добиться «внятного ответа с их стороны».
По ее словам, 18 июля к Марату Жыланбаеву ездил адвокат, который сообщил, что активист снова начал голодовку. До этого он уже был на сорокадневной голодовке и когда вышел из нее, то попросил предоставить ему на неделю отдельную комнату, потому что у него была диарея. Ему отказали и вывели в отряд, где нет туалета.
«Он сказал, что это его унизило и он со злости сел на новую голодовку и начал стремительно терять вес. Мы снова делали запрос, нам отвечали, что у него все хорошо. Потом нам позвонили и сообщили, что он сильно похудел и в тяжелом состоянии. Мне сказали, что он похож на Арона Атабека, который при выходе из колонии весил 47 кг и вскоре умер. Я предположила, что Жыланбаев весит примерно 45 килограммов. Цель была в том, чтобы наконец КУИС дал вразумительный ответ», - объяснила Торегожина.
В конце она потребовала вызвать в суд Жыланбаева через онлайн-подключение из исправительного учреждения, чтобы он сам ответил на все вопросы.
«Лицо, чьи права затрагиваются - это Марат Жыланбаев. Необходимо связаться с ним, он ответит на все наши вопросы и подозрения», — дополнил адвокат Нурпеисов.
Также адвокаты попросили приобщить к делу многочисленные письма о состоянии здоровья Жыланбаева со стороны учреждения, а также сами письма политзаключенного.
Судья отказала в ходатайстве Торегожиной, мотивировав это тем, что «не видит оснований для его вызова».
«В этом зале суда нужно установить мемориал»
«Мы, правозащитники, являемся последней возможностью донести информацию о том, что происходит в местах лишения свободы. К сожалению, вынуждена констатировать, что госаппарат перестал работать. Я 25 лет в правозащите. Если раньше чиновники хотя бы делали вид, что делают работу в ответ на письма, то сейчас они ничего не делают», — начала свою речь во время прений сторон Бахытжан Торегожина.
Она добавила, что находится в отчаянии, и думает о «выходе на одиночный пикет, потому что ничего не может добиться».
«Мы пришли к ситуации, где адвокаты и правозащитники вынуждены выходить на протесты. Происходит полное подавление гражданских свобод. Лидеры политических партий сидят - Марат Жыланбаев, Нуржан Альтаев, Жанболат Мамай. Помимо активистов, которых задавили, арестовывают блогеров, говорящих о несправедливости на местах. Теперь перешли на правозащитников и адвокатов», — заявила Торегожина, добавив, что адвоката Жыланбаева также привлекают по статье о «распространении ложной информации».
Она поблагодарила журналистов и других присутствующих за то, что они документируют происходящее и добавила, что даже если их будут постоянно штрафовать, они все равно продолжат говорить правду и бороться.
Нурпеисов также настаивал на том, что Торегожина сделала пост, «потому что идут отписки и замыливание».
«Торегожина говорит о нарушении прав. Мы говорим о том, что существует опасность для здоровья Жыланбаева, после длительных голодовок. Чтобы власть обратила на это внимание. Здесь нет лжи, только мнение. А этот судебный процесс - это запрет на мнения, контроль, признаки цензуры, которая у нас запрещена», — заявил Нурпеисов.
Он также добавил, что сегодняшний процесс над Торегожиной - «крайний форпост наших демократических прав».
«Я хочу поблагодарить господина Тойбаева за то, что он привлек внимание к ситуации с Жыланбаевым — начала свою речь Аспандиярова. — Все, что сейчас происходит, нельзя назвать никак кроме как “деградацией всей правоохранительной и судебной системы Казахстана”».
Защитница отметила, что не стала заявлять отвод судье, потому что «не хотела отнимать время в нынешних условиях», зная, что он не будет принят. Она также добавила, что не встает и не обращается к суду со словами «уважаемый суд», потому что не доверяет судебной системе.
Стремительное решение
Затем слово было дано прокурору, которая попросила суд признать Торегожину виновной и оштрафовать ее на 20 МРП (78 640 тенге). Судья Шамшаева буквально через несколько секунд после выступления прокурора вынесла решение о признании правозащитницы виновной.
Следом из зала пронеслись крики: «Позор!».
«А зачем вы все это изображали?», — возмутилась Торегожина.
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