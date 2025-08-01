Процесс / Политика
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1 августа 2025
Алмас Қайсар, Власть, фотографии автора

«Я не хочу, чтобы Марат умер»

Как прошел суд над правозащитницей Бахытжан Торегожиной

«Я не хочу, чтобы Марат умер»

Два года назад лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» и ультрамарафонца, пробежавшего все крупные пустыни мира Марата Жыланбаева приговорили к семи годам лишения свободы «за участие и финансирование экстремистской организации». Казахстанские и международные правозащитники признали его политическим заключенным.

С тех пор Жыланбаев протестовал — зашивал рот и объявлял многократные голодовки, пытаясь привлечь внимание к несправедливости в тюремной и судебной системе. Правозащитница Бахытжан Торегожина постоянно следит за судьбой активиста. В конце июля она в очередной раз привлекла внимание общественности к его состоянию. Торегожина заявила, что у него неестественный цвет кожи, обморочное состояние, а вес снизился до 45 кг. Вслед за этим на нее было заведено административное дело по «распространению ложной информации», а стремительно прошедший суд решил, что она «виновна» и назначил ей штраф.

«Власть» рассказывает о том, что происходило в стенах суда.

«Ошибки и упущения» капитана полиции и мониторинг Торегожиной

Небольшой зал суда в Алматы был полностью набит активистами, поддерживающими правозащитницу. Сама Торегожина окружена пятью людьми - своими представителями и адвокатами, а напротив них - прокурор и капитан полиции.

Именно в результате «мониторинга» этого капитана, участкового инспектора Алмалинского района Мухита Тойбаева и было заведено административное дело на Торегожину. На суде он заявил, что его возмутило распространение лжи, «формирование негативного восприятия об уголовно-исполнительной системе и подрыв авторитета государственных органов».

«Торегожина опубликовала пост о заключенном, о том, что его [Жыланбаева - В.] здоровье ухудшено. Указанное сообщение имеет явно деструктивный характер. При этом правоохранительные органы сообщили, что Жыланбаев читает книги, выполняет упражнения, выходит на прогулки, пьет воду, компот и чай. Также в соцсетях была запись, где Жыланбаев самостоятельно выполняет зарядку в камере», — прочитал с бумажки Тойбаев.

Адвокат Галым Нурпеисов уточнил у участкового, обязан ли он мониторить социальные сети.

— Я имею право, — ответил инспектор.

— Нет, я спрашиваю, входит ли мониторинг соцсетей в ваши обязанности?

— Торегожина все время выходит на митинги, поэтому и мониторю. Законом же не запрещено.

Нурпеисов потребовал полицейского привести доказательства того, что «Торегожина все время выходит на митинги», в ответ он промолчал.

«На данный момент их нет», — констатировал Тойбаев.

Затем адвокат уточнил, провел ли сотрудник полиции анализ социальных сетей, для того, чтобы утверждать, что после публикаций Торегожиной были созданы «условия нарушения общественного порядка».

— Вы на ее странице Facebook, посмотрите, пожалуйста, — ответил инспектор.

— Мне это не надо. Есть презумпция невиновности, вы должны доказывать вину, — парировал Нурпеисов. — Чтобы заработала эта статья [в части нарушения общественного порядка - В.], у вас есть доказательства?

— Сейчас нет, — вновь повторил капитан полиции.

Галым Нурпеисов

Мухит Тойбаев

Затем защитница Маржан Аспандиярова указала на все ошибки, сделанные инспектором при составлении протокола и рапорта.

«В данном случае вина Торегожиной не установлена. Данные материалы не могут быть приняты судом в качестве доказательств, поскольку они основаны на предположениях. Протокол составлен с нарушениями. При составлении протокола имело место давление вышестоящего руководства на инспектора полиции, чему мы были свидетелями», - заявила Аспандиярова.

Она пыталась выяснить, на чем Тойбаев основывал свой рапорт о «распространении ложной информации» в день, когда Торегожина опубликовала пост о состоянии Жыланбаева.

— Ложная информация это, — защищался Тойбаев. — А из чего она сделала вывод, что он [Жыланбаев - В.] 45 кг весит? Откуда вес взяли?

— Смотрите, — начинает Аспандиярова. — Вы 23 июля [позднее в суде выяснилось, что Тойбаев написал рапорт 25 июля - В.], посмотрели Facebook вечером, после тяжелого рабочего дня, целенаправленно…

— Не целенаправленно, — перебил Тойбаев.

— Вы обнаружили, что она опубликовала пост. Откуда на тот момент у вас была уверенность, что эта информация [о состоянии здоровья Жыланбаева - В.] не соответствует действительности?

— У меня просто в голове возник вопрос: откуда она об этом знает?

— Переформулирую вопрос. Вы располагали какими либо сведениями о состоянии здоровья Жыланбаева до 23 июля?

— Я лично не располагал, — после паузы ответил капитан полиции.

Маржан Аспандиярова и Мухит Тойбаев

Отвечая на вопросы о неправомерности действий сотрудника полиции и неверном заполнении документов, Тойбаев признавал, что это «его опущение и ошибки».

— Знаете, каждый человек имеет право ошибаться, — заявил полицейский.

— Что-то много ошибок, — заметила Аспандиярова.

В зале начали смеяться.

— Это не смешно, — возмутился Тойбаев.

— Да, это не смешно, это трагично, — ответила защитница.

Ссылаясь на все ошибки и упущения полицейского, защита Торегожиной заявила ходатайство о недопустимости рапорта и протокола, на основе которого было возбуждено дело по «распространению ложной информации» (456-2 КоАП), потребовала исключить их и прекратить производство по делу.

«Такие дела в таком виде не должны доходить до суда, учитывая загруженность казахстанских судов. Здесь нет ни состава, ни материалов, подтверждающих неправомерные действия», — заявила Аспандиярова.

Также Нурпеисов попросил суд отнестись «критически» к справке о состоянии здоровья Жыланбаева, которое опровергается письмами самого политического заключенного, а также к видео его гимнастики без экспертизы.

Судья Бибигуль Шамшаева оставила ходатайства открытыми.

Вызов Жыланбаева

Затем выступила сама Торегожина. Она сообщила, что написала свой пост о состоянии здоровья Жыланбаева, чтобы привлечь внимание общественности, руководства учреждения и добиться «внятного ответа с их стороны».

«Я не хочу, чтобы Марат умер. Честно, я хотела встретиться с ним и убедить его, чтобы он не голодал», — сообщила она, сославшись на то, что мониторит дела политических заключенных, и знает, что такие голодовки не приводят к результату.

По ее словам, 18 июля к Марату Жыланбаеву ездил адвокат, который сообщил, что активист снова начал голодовку. До этого он уже был на сорокадневной голодовке и когда вышел из нее, то попросил предоставить ему на неделю отдельную комнату, потому что у него была диарея. Ему отказали и вывели в отряд, где нет туалета.

«Он сказал, что это его унизило и он со злости сел на новую голодовку и начал стремительно терять вес. Мы снова делали запрос, нам отвечали, что у него все хорошо. Потом нам позвонили и сообщили, что он сильно похудел и в тяжелом состоянии. Мне сказали, что он похож на Арона Атабека, который при выходе из колонии весил 47 кг и вскоре умер. Я предположила, что Жыланбаев весит примерно 45 килограммов. Цель была в том, чтобы наконец КУИС дал вразумительный ответ», - объяснила Торегожина.

В конце она потребовала вызвать в суд Жыланбаева через онлайн-подключение из исправительного учреждения, чтобы он сам ответил на все вопросы.

«Лицо, чьи права затрагиваются - это Марат Жыланбаев. Необходимо связаться с ним, он ответит на все наши вопросы и подозрения», — дополнил адвокат Нурпеисов.

Также адвокаты попросили приобщить к делу многочисленные письма о состоянии здоровья Жыланбаева со стороны учреждения, а также сами письма политзаключенного.

Судья отказала в ходатайстве Торегожиной, мотивировав это тем, что «не видит оснований для его вызова».

«В этом зале суда нужно установить мемориал»

«Мы, правозащитники, являемся последней возможностью донести информацию о том, что происходит в местах лишения свободы. К сожалению, вынуждена констатировать, что госаппарат перестал работать. Я 25 лет в правозащите. Если раньше чиновники хотя бы делали вид, что делают работу в ответ на письма, то сейчас они ничего не делают», — начала свою речь во время прений сторон Бахытжан Торегожина.

Она добавила, что находится в отчаянии, и думает о «выходе на одиночный пикет, потому что ничего не может добиться».

«Мы пришли к ситуации, где адвокаты и правозащитники вынуждены выходить на протесты. Происходит полное подавление гражданских свобод. Лидеры политических партий сидят - Марат Жыланбаев, Нуржан Альтаев, Жанболат Мамай. Помимо активистов, которых задавили, арестовывают блогеров, говорящих о несправедливости на местах. Теперь перешли на правозащитников и адвокатов», — заявила Торегожина, добавив, что адвоката Жыланбаева также привлекают по статье о «распространении ложной информации».

Она поблагодарила журналистов и других присутствующих за то, что они документируют происходящее и добавила, что даже если их будут постоянно штрафовать, они все равно продолжат говорить правду и бороться.

Нурпеисов также настаивал на том, что Торегожина сделала пост, «потому что идут отписки и замыливание».

«Торегожина говорит о нарушении прав. Мы говорим о том, что существует опасность для здоровья Жыланбаева, после длительных голодовок. Чтобы власть обратила на это внимание. Здесь нет лжи, только мнение. А этот судебный процесс - это запрет на мнения, контроль, признаки цензуры, которая у нас запрещена», — заявил Нурпеисов.

Он также добавил, что сегодняшний процесс над Торегожиной - «крайний форпост наших демократических прав».

«Я хочу поблагодарить господина Тойбаева за то, что он привлек внимание к ситуации с Жыланбаевым — начала свою речь Аспандиярова. — Все, что сейчас происходит, нельзя назвать никак кроме как “деградацией всей правоохранительной и судебной системы Казахстана”».

Защитница отметила, что не стала заявлять отвод судье, потому что «не хотела отнимать время в нынешних условиях», зная, что он не будет принят. Она также добавила, что не встает и не обращается к суду со словами «уважаемый суд», потому что не доверяет судебной системе.

«Это образец того, как нельзя отправлять правосудие. Знаете, в этом зале нужно установить мемориал. В этом зале судили Мухтара Шаханова, Рысбека Сарсенбая, Булата Абилова, Серикболсына Абдильдина, меня саму несколько раз и многих других. Каждый раз судьи, полицейские и прокуроры делали вид, что они ведут процесс, но каждый из вас понимал, что это не так», — сказала Аспандиярова, добавив, что все участники таких процессов останутся на страницах истории.

Стремительное решение

Затем слово было дано прокурору, которая попросила суд признать Торегожину виновной и оштрафовать ее на 20 МРП (78 640 тенге). Судья Шамшаева буквально через несколько секунд после выступления прокурора вынесла решение о признании правозащитницы виновной.

Следом из зала пронеслись крики: «Позор!».

«А зачем вы все это изображали?», — возмутилась Торегожина.

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