Призраки полигона

Фотографии предоставлены Национальным ядерным центром РК
Видео — Центральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписей РК
Семипалатинский испытательный полигон был закрыт 27 лет назад. Сейчас на его огромной территории работают над ликвидацией инфраструктуры бывшего полигона. Так или иначе, следы испытаний пропитали этот край насквозь: воспоминания о взрывах хранят почва, воды, растения и люди.
10 декабря в рамках Конкурса документального кино Центральной Азии состоится спецпоказ документального фильма «Куда подует ветер» (Where The Wind Blew). Картина рассказывает о тяжелом наследии испытаний ядерных бомб во время холодной войны на территории тогда еще Семипалатинской области в Казахстане и штата Невада в США.
Взрыв в горном массиве Дегелен. С 1996 по 2000 году здесь была закрыта 181 штольня (скважина с выходом на поверхность).
На Семипалатинском испытательном полигоне проводились как наземные, так и подземные взрывы. Считалось, что подземные несут меньший урон экосистеме, однако это не так: освобожденные во время взрыва частицы никуда не девались, они оставались в грунте или выходили наружу.
Шаган течет вдоль границы полигона, это единственная река на территории Семипалатинского испытательного полигона. Радиоэкологическое исследование, проведенное в 2006 году выявило загрязнение реки радиоактивными продуктами взрывов, основной из которых – радиоактивный изотоп водорода тритий.
«Максимальные значения трития (40*104 Бк/л) в водах реки установлены в 4,7 км от «Атомного» озера, что более чем в 50 раз превышает допустимый уровень для питьевой воды. По мере удаления от «Атомного» озера концентрация трития в водах реки Шаган заметно снижается и на участке слияния ее с рекой Иртыш, содержание трития в находится на уровне МДА применяемого оборудования равного 10 Бк/л. Комплексом методов, включая гидрогеологические, гидрологические и геофизические исследования, установлено, что загрязнение тритием вод реки Шаган связанно с разгрузкой загрязненных подземных вод на площадке Балапан», – говорится в докладе Национального ядерного центра.
Исследователи отмечают, что в пределах береговой зоны реки Шаган заготавливаются кормовые травы, на пастбища приводят скот:
«Установлен факт высоких концентраций трития и в береговой растительности реки – до 24000 Бк/л. Отмечено присутствие трития в продуктах животноводства, получаемых в крестьянских хозяйствах, расположенных на берегах р. Шаган. Содержание трития в пробах молока достигает 5,0*103 Бк/л, что не превышает допустимых значений, но требует проведения более тщательного исследования этого вопроса, поскольку концентрация трития в водах р. Шаган может изменяться в широком диапазоне значений».
Сооружения на территории Опытного поля, оплавленные после взрыва. Опытное поле стало первой испытательной площадкой Семипалатинского полигона. Оно предназначалось для проведения наземных и воздушных ядерных испытаний в период с 1949 по 1962 годы.
Площадь около 300 квадратных километров была застроена различными сооружениями. Крупномасштабный комплекс предназначался для того, чтобы понять воздействие ядерных взрывов в условиях натурного эксперимента.
Площадка расположена на расстоянии более 50 километров от Курчатова.
На территории Опытного поля находятся десятки сооружений, оставленных разрушаться под действием солнца, ветра и осадков.
Спецпоказ фильма «Куда подует ветер» состоится 10 декабря в 20:40 в кинотеатре «Арман». Для входа на показ нужно получить бесплатные билеты в кассах кинотеатра.