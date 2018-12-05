Призраки полигона

Шаган течет вдоль границы полигона, это единственная река на территории Семипалатинского испытательного полигона. Радиоэкологическое исследование, проведенное в 2006 году выявило загрязнение реки радиоактивными продуктами взрывов, основной из которых – радиоактивный изотоп водорода тритий.

«Максимальные значения трития (40*104 Бк/л) в водах реки установлены в 4,7 км от «Атомного» озера, что более чем в 50 раз превышает допустимый уровень для питьевой воды. По мере удаления от «Атомного» озера концентрация трития в водах реки Шаган заметно снижается и на участке слияния ее с рекой Иртыш, содержание трития в находится на уровне МДА применяемого оборудования равного 10 Бк/л. Комплексом методов, включая гидрогеологические, гидрологические и геофизические исследования, установлено, что загрязнение тритием вод реки Шаган связанно с разгрузкой загрязненных подземных вод на площадке Балапан», – говорится в докладе Национального ядерного центра.

Исследователи отмечают, что в пределах береговой зоны реки Шаган заготавливаются кормовые травы, на пастбища приводят скот:

«Установлен факт высоких концентраций трития и в береговой растительности реки – до 24000 Бк/л. Отмечено присутствие трития в продуктах животноводства, получаемых в крестьянских хозяйствах, расположенных на берегах р. Шаган. Содержание трития в пробах молока достигает 5,0*103 Бк/л, что не превышает допустимых значений, но требует проведения более тщательного исследования этого вопроса, поскольку концентрация трития в водах р. Шаган может изменяться в широком диапазоне значений».