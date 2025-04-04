«Куда бы я пошел, если бы был древним казахом»

Охотники выезжают в экспедиции на выходных (ведь у всех есть своя работа), активный сезон длится полгода, хотя, бывает, проводят разведки и зимой. В Алтын-Эмеле исследования при поддержке Qazaq National Parks будут проводить в апреле, а потом энтузиасты вернутся сюда осенью. Май и июнь нужно будет работать в Ешкиольмесе, в котором сейчас петроглифы под угрозой.

«Там скопление петроглифов гораздо крупнее, но оно исследовано только частично, там есть такие скальные бастионы, на которые практически невозможно подняться без специального альпинистского снаряжения и отснять эти петроглифы», — говорит Гумирова.

Что касается Алтын-Эмеля, то один из фермеров сказал, что на его территории находится очень много петроглифов, но пока туда проехать нельзя, потому что грязь. В целом главный источник информации о петроглифах — это чабаны и егери нацпарка. А когда примерное место поиска понятно, то важно включать не только знания, но и интуицию.

«Где попало древние не рисовали»

Спиридон Старков все время вспоминает слова Ольги Гумировой о том, что нужно думать как древний человек — ей в свою очередь это наставление оставил Алексей Марьяшев, умерший 7 лет назад.

«Ольга Николаевна говорила, что просто так, где попало древние не рисовали. Рисунки обычно находятся вдоль удобных троп и красивых мест. Поэтому я смотрю на скалу и думаю: сделал бы я там рисунок? Помню, как я нашел свой первый петроглиф, - Гумирова сказала идти по гребню, я иду, иду и ничего нет. И я начал думать, куда бы я пошёл, если бы я был древним казахом. Наверное, туда, откуда виды на долину, на ущелье, на поселение. Иду и оп, козлик, дальше еще козлик, поднимаюсь на гору, и там такое скопление рисунков! И такое интересное ощущение было внутри, радость, эйфория. Такого я ни разу не испытывал».