Свари нам, Дэвид, лошадь!

Сталь может быть пластичной и поэтичной, а сварка стать настоящим искусством, считает и доказывает своими работами американо-мексиканский скульптор по металлу 43-летний Дэвид Мадеро. Он по приглашению компании ERG побывал в Казахстане, где провел творческий мастер-класс для сварщиков компании и принял участие в открытии новой достопримечательности в городе Аксу. Сейчас Дэвид сооружает 40-метровую скульптуру Иисуса Христа в мексиканском городе Монклова, но с радостью откликнулся на приглашение казахстанских металлургов, пролетев через полмира в далекий Павлодар. Он напомнил ему родной Торреон - промышленный город в Мексике.
Птица, рыба, подводный пловец, роза, пегас - все эти композиции из железа созданы на днях сварщиками со всего Казахстана - специалистами предприятий компании ERG. Они прибыли в Павлодар на встречу с Дэвидом Мадеро. Один раз в год он оставляет мастерскую, чтобы проводить подобные обучающие встречи. Последнюю он провел в Японии, а до этого - в Италии. Гость замечает в беседе с журналистами, что он не учит, а только лишь показывает, как можно из грубого железа сотворить то, что затронет струны в душе любого человека.
На вопрос, не опасно ли подобное творчество - ведь приходится работать с железом и с огнем - Дэвид говорит, что он «всего лишь» может обжечься. И со смехом добавляет, что получает ожоги каждый день, все тело его в шрамах, напоминающих о любимом деле.
Мадеро вспоминает, что он учился ходить, разговаривать и уже тогда наблюдал, как отец превращает различные железные штуки в причудливые формы. Дэвид работает с несколькими видами металла - медью, бронзой, латунью, но больше тяготеет к стали. Он отмечает, что лишь немного поменяв технику работы со сваркой, можно сделать из железа все, что угодно.
Мастер отмечает силу социальных сетей. Именно они принесли ему всемирную славу. Там он нашел признание, оттуда его клиенты. Именно интернет приумножил его доходы.
«Сварка - это не только то, что создается в цехах и на заводах. Этим же оборудованием создаются объекты искусства. Любой сварщик, работающий с техникой, может стать творцом», - говорит Мадеро.
Александр Шишкин на мастер-классе решил создать образ то ли лошади, то ли пегаса. За день не получится, но за три дня можно успеть, считает он. Александр восемь лет работает на АО «Алюминий Казахстана», он - сварщик пятого разряда. Как-то пробовал обратить металл в цветы.
«Понравилось наблюдать за Дэвидом. Необязательно хорошо знать английский язык. Все понятно без слов, у нас тут свой язык», - говорит Шишкин.
Мадеро рассказывает, что создал около сотни произведений из металла самых разнообразных размеров, которые разошлись по миру - США, Мексика, Япония, Франция, Германия, Италия и другие страны. Причем он работает, как с частными заказами, так и с государственными органами. Одна из наиболее нашумевших работ Дэвида - орел, пожирающий змею.
Откуда он берет идеи? Иногда из головы, а иногда из снов, в которые может прийти дракон или человек с крыльями. Во время мастер-класса он создавал образ сварщика:
- Обратите внимание на его жест - поднятый вверх палец. Я очень впечатлен уровнем мастерства сварщиков заводов ERG. Через сварку мы можем выразить себя.
Сегодня у сварщиков возможности гораздо шире, чем у тех, кто пытался найти себя в творчестве, например, 40 лет назад, считает Мадеро. Его отец работал в более трудных условиях и тогда мало кто воспринимал сварку, как искусство. Однако он не свернул с пути, обучил делу сына. Причем Дэвид начинал на стареньком оборудовании. Мадеро признается, что не всегда работает по эскизам. Иногда отходит от предварительных набросков. Причем заказчики не возражают и дают ему полную свободу.
- Когда работаю, я побеждаю в себе некие страхи, которые нас всех сковывают. Поэтому и прошу на мастер-классе не бояться сделать что-то не так. В творчестве нет рамок!
Официальный представитель ERG Дмитрий Попазов рассказывает, что мастер-класс направлен на развитие творческих способностей у сотрудников:
- Для нас важно, чтобы человек самореализовался, создал некую ценность для себя.
В компании постоянно выслушивают предложения сотрудников - об условиях труда, о личном и об общественном. Одно из таких поступило из Павлодарской области - из моногорода Аксу. В прошлом году сотрудница Аксуского завода ферросплавов Анна Назарова обратилась с просьбой установить в городе какую-нибудь скульптуру. Дабы жители Аксу могли на ее фоне фотографироваться, делать памятные селфи. Мол, не хватает в городе яркой достопримечательности. В руководстве ERG в ответ предложили коллегам и заодно жителям Аксу присылать эскизы работ будущего арт-объекта. И вот из отправленных макетов создан некий микс, который воплотился в композицию «Молодая семья».
Из чего она? Аксу называют городом металлургов и посему арт-объект собран из металла. Композицию высотой 2,7 метра и весом около 1,7 тонны создал алматинский художник Эдуард Казарян. Помогали ему два сварщика из АО «Алюминий Казахстана». Арт-объект стал даром ERG в честь 25-летия работы компании в Казахстане.