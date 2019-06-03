Свари нам, Дэвид, лошадь!

Птица, рыба, подводный пловец, роза, пегас - все эти композиции из железа созданы на днях сварщиками со всего Казахстана - специалистами предприятий компании ERG. Они прибыли в Павлодар на встречу с Дэвидом Мадеро. Один раз в год он оставляет мастерскую, чтобы проводить подобные обучающие встречи. Последнюю он провел в Японии, а до этого - в Италии. Гость замечает в беседе с журналистами, что он не учит, а только лишь показывает, как можно из грубого железа сотворить то, что затронет струны в душе любого человека.

На вопрос, не опасно ли подобное творчество - ведь приходится работать с железом и с огнем - Дэвид говорит, что он «всего лишь» может обжечься. И со смехом добавляет, что получает ожоги каждый день, все тело его в шрамах, напоминающих о любимом деле.