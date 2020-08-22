Как бывшая угольная столица Абхазии пытается выжить с помощью туристов

— А 95-го бензина у нас нет и никогда не было. Можем заправить 92-й.

— Как нет девяносто пятого? – изумляюсь я. – Неужели нет спроса?

— У нас и так машин в городе немного, а хорошие на пальцах одной руки пересчитать можно. Это в Сухуме (столице частично признанной Абхазии) богачей море, а здесь люди концы с концами сводят, — с порога окунает меня в суровую действительность оператор автозаправки.

— Ты еще здесь Макдоналдс поищи. Говорил же тебе: залей бензин на центральной трассе, — подтрунивает мой сопровождающий, Ибрагим.

Сам он родом из этих мест, в середине 80-х, окончив школу, поступил в Сухуме в университет. С тех пор там и живет. После грузино-абхазской войны перевез родителей поближе к абхазской столице, в поселок Агудзера. Из Ткуарчала в тот период вообще люди массово уезжали – одни в Сухум, другие — в Россию.