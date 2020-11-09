«Наверное, золото — наша беда»

Жители Аксу быстро создали чат в whatsapp и собрали подписи против строительства. После они написали письма президенту Токаеву, в генеральную прокуратуру и министерство экологии.

«Мы, жители поселка Аксу, против нового производства ТОО «Adelya Gold», так как ни один из нас, за исключением акима поселка, несмотря на соблюдение формальностей при объявлении компанией общественных слушаний, в них не участвовал, — написано в обращении к Касым-Жомарту Токаеву. — Да и проводились эти слушания по воле акимата города Степногорска, не в поселке Аксу, где планируется развернуть производство ТОО «Adelya Gold», а в городе Степногорске, в 12 км к юго-западу от поселка. В связи с этим мы, жители поселка Аксу, не раз предлагали руководству ТОО «Adelya Gold» провести новые общественные слушания — уже на территории нашего поселка и с участием наших жителей. Считаем актуальным это предложение еще и потому, что проект ТОО «Adelya Gold» существенно изменился к сегодняшнему дню в сравнении с первоначальным, прошедшим общественные слушания и получившим ОВОС в 2018 году, когда предлагался другой реагент для извлечения золота, когда хвостохранилище планировалось разместить в другом месте, когда изменена цепь аппаратов и их технических характеристик, а также технологическая цепочка и когда были представлены другие выбросы вредных веществ в окружающую среду. Также не учтено преимущественное направление ветра в сторону жилого посёлка.

Мы считаем, что не в достаточной мере были обеспечены наши права на доступность и полноту информации перед общественными слушаниями в 2018 году».

Спрашиваю у Александра, были ли ответы. Он машет рукой: «Пишут то, что мы даже лучше их знаем. Вот, например, мы указываем, что русла реки Аксу «Аделия голд» уже нарушила, хотя есть водоохранная полоса в 35 метров, в пределах которой вообще запрещены работы. Нам отвечают: «Нет, не нарушено». А по факту опытно-промышленную разработку карьера они начали и залезли в речку. Их фабрика на расстоянии от речки 600 метров, и от Кварцитки (часть поселка Аксу – прим. V) якобы 1000 метров, а хвостохранилище — 2000. Но у нас ветра каждый день 20-28 метров в секунду, через 5-10 секунд вся пыль уже у нас. Отписки нам идут о том, что санитарная зона соблюдена, но мы до того дошли, что пишем президенту, что даже если они все провели по закону, то ведь фиктивно: ни один человек из нашего поселка в общественных слушаниях не участвовал, как это так? Просим отменить, разобраться с этим делом. Сейчас повторно президенту отправили».

