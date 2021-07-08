Пережить упадок

- У нас как, например, врачи отработают и уезжают, потому что нет жилья. Сейчас мы поэтому (строим – V), для них служебное жилье. Жилстройсбербанк здесь почему-то кредиты (не дает – V). Здесь они (банки – V) не работают, не знаю, по какой причине. Здесь банкомата нет, - отмечает глава города.

В здании, принадлежавшем когда-то заводу, акимат планирует разместить Дом культуры, музыкальную школу, инклюзивный центр, библиотеку, ЦОН, почту, спортивные залы и прочее. Но на все это нужны деньги, а финансирование приходится ждать из областного бюджета. Хотя, по данным акимата, этот проект уже был презентован в области.

В Серебрянске нехватка денег – одна из главных проблем. Раньше он был районным центром, поэтому проблем с финансированием было меньше. Сейчас статус утерян, а денег не хватает даже на дороги. В прошлом году здесь заасфальтировали всего три улицы, в этом году планируется еще три.

- Местного бюджета на дороги не хватает. Поэтому мы бюджетную заявку делаем, ждем, когда нам выделят финансы, - объясняет аким. - Ко мне приходят (люди – V) и говорят: обещали то-то, обещали то-то. А многое от нас не зависит, многое зависит, выделят нам деньги или не выделят. А так – желание зашкаливает. Но на все нужны деньги. Люди не понимают этого, особенно пожилые, они еще живут в Советском Союзе и сравнивают: а вот раньше вот так было, раньше помогали, раньше автобусы ходили 4 маршрута. А сейчас у нас капитализм. Если ему (предпринимателю – V) это невыгодно, он это не делает, и рычагов власти местной очень мало, чтобы какого-то предпринимателя заставить.

Предприниматели же жалуются на том, что программы по поддержке бизнеса здесь не работают, невозможно получить кредит или грант, а вести бизнес в городе с продолжающимся упадком в целом очень трудно. Власти города признают – проблема с неработающими в городе банками есть. Как ее решать – пока непонятно. Но что касается грантов, то многое зависит от самих предпринимателей, от их стремления этот грант получить, считают в акимате.

- Да, в этом вопросе есть проблема, но в этом вопросе, например, (есть – V) гранты предпринимателям, которые хотят какое-то дело открыть. У нас гранты дают до 5 млн тенге. С района приезжают, мы обсуждаем здесь проекты. Но у нас три проекта было, в прошлом году двое вышли, не получили гранты, потому что это же надо подготовить, это надо, чтоб оно было значимое. Мы на следующий год планировали детский развлекательный центр здесь открыть, есть предприниматели. Серебрянск прошел бы (конкурс – V), именно детский развлекательный центр. Здесь в этом вопросе тоже обоюдное, то есть от предпринимателей зависит, от их настроя, настойчивости, - заявил глава города.