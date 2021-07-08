Пережить упадок

Серебрянск в Восточно-Казахстанской области – один из 27 моногородов Казахстана. За тридцать лет он потерял большую часть населения и вскоре может лишиться и статуса города. Здесь, как и во многих других небольших городах страны, почти нет работы, как и новых домов или инфрастуктуры. Есть новый аким города – бывший командир ракетно-зенитного полка. Он надеется, что Серебрянск сохранит свой городской статус, а молодежь отсюда перестанет уезжать.
Vласть за последние десять лет приехала в Серебрянск в третий раз, рассчитывая увидеть хоть какие-то изменения. Но вновь услышала только обещания перемен.
Добираться до Серебрянска приходится на такси – маршрутного автобуса нет. У автостанции, куда нас привозит с Усть-Каменогорска машина, от станции - только название: заросшая травой территория, современное здание автовокзала – без признаков жизни, пара старых деревянных лавочек, два таксиста и ни одного автобуса. Здесь нас встречает местная жительница Елена (имя изменено – V). Раньше она работала в швейном цехе, но в этом году они не выиграли тендер на пошив спецодежды для Бухтарминского цементного завода, сотрудников цеха распустили из-за отсутствия заказов. Ее супруг – тоже безработный, как и многие в этом городе.
Серебрянск был образован в 1952 году как поселок гидростроителей при строительстве Бухтарминской ГЭС, через год ему было присвоено наименование Серебрянка. В 1962 году рабочему поселку был присвоен статус города районного подчинения. Но сейчас он больше похож именно на поселок, чем на город. Немногочисленные продуктовые магазины и кафе, двухэтажные дома 60-х годов постройки прошлого века, которые нуждаются в ремонте, старые дороги. На улицах – мало машин и людей.
Говорить открыто о проблемах города его жители не хотят, устав от бесконечных обещаний властей и продолжающегося упадка.
«Не уезжают, потому что нет денег»
- Работы нет. Почему (люди – V) не уезжают – денег нет. Квартиру продать невозможно, можно ее продать за бесценок, этих денег на дорогу не хватит до России, - говорит пожилая женщина, сидящая на остановке. Помолчав, продолжает: – Специалистов не хватает. Не дай бог телевизор сгорел или стиральная машина, все – труба. Хотя ПТУ здесь работает до сих пор.
Согласно объявлениям на сайте по продаже недвижимости «Крыша.кз», квартиры в городе продают за 2-6,5 млн тенге, за дома просят от 1 млн до 9,5 млн тенге.
По словам местных жителей, та работа, которая есть в городе, малооплачиваемая – зарплаты варьируются от 40 до 80 тыс. тенге. Уезжать же на заработки в Усть-Каменогорск – не выход, так как там нужно снимать жилье.
Молодежь не видит для себя в городе перспектив, поэтому после окончания школы многие уезжают. 17-летняя Кристина Муралева родилась в Серебрянске, но, окончив школу, тоже намерена уехать.
- Работы очень мало, нет никаких развлекательных центров, чтобы молодежь тут зацепило. Я сейчас заканчиваю 11 класс и уезжаю отсюда. Тут нет работы, которая мне подойдет. Я хочу (отучиться – V) на тренера младших классов, я могла бы быть тренером по волейболу, но…
В Серебрянске все еще есть три школы, два детских сада, детско-юношеская спортивная школа и колледж. Но маленькие зарплаты и отсутствие перспектив профессионального роста молодежь не привлекают.
По данным на 1 января 2021 года, население города составляет 8 131 человек, из них всего 732 человека – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. В 1999 году в городе было 56 269 жителей, в 2009 году – 50 500 жителей.
Аким города Нурлан Махамбетов считает, что отток населения – это естественный процесс, который начался еще после распада Советского Союза.
- Молодежь всегда ищет, все люди ищут, где лучше. Я посещал с января каждое предприятие и учебное заведение. У нас, например, колледж готовит молодых специалистов по электрике, токарей, сварщиков, кондитеров, поваров и так далее, но меня интересовало, куда они идут. Они идут на ГЭС (Бухтарминская ГЭС – V). А ГЭС у нас предприятие такое, что много (людей – V) они не возьмут. Много идут на Бухтарминский цементный комбинат, но начинают работать, отработают там определенное время, потом начинают искать, где больше зарабатывать. Поэтому они потом уезжают в Усть-Каменогорск, в Семей, некоторые – в Россию.
Заместитель акима Серебрянска Ксения Короткова тоже планировала уехать, но из-за пандемии ее семья не смогла подать документы на переезд, а потом ее пригласили на работу в аппарат акима – и она осталась.
- Я родилась здесь, 13 лет проработала в школе, сначала психологом, потом завучем, по состоянию здоровья уволилась. Меня пригласили в аппарат акима. Я назначена (на должность заместителя акима – V) 27 мая. Мы с Нурланом Мухтаровичем (Махамбетов, аким города – V) пришли неопытные, из других структур. Но, я думаю, что мы справимся, - говорит Короткова.
Нурлан Махамбетов был назначен акимом Серебрянска в декабре 2020 года. До этого он 6 лет был командиром ракетно-зенитного полка в местной воинской части. Поэтому о существующих проблемах в городе он знает.
- Я 6 лет в этом городе жил, я видел все эти проблемные вопросы и поэтому согласился (на должность акима – V). Сейчас мы должны за какой-то короткий срок все перевернуть, мы должны наши идеи, наши планы (реализовать – V), - говорит аким. - В этом отношении, конечно, тяжело раскрутить народ. Народ очень тяжелый. Главное для меня, чтоб поддержка была. Словами ничего не добьешься, а если будет результат, тогда будет совсем другое дело. Для меня как акима самое главное – это обеспечить население теплом, водой, освещением улиц. И работой, конечно.
Единственное крупное предприятие города, где работали более сотни человек, – завод неорганических производств, специализирующееся на производстве респираторов, – задолжало сотрудникам десятки миллионов тенге зарплаты, несколько миллионов – в пенсионный фонд и фонд соцстрахования. Проблемы у предприятия начались еще в 2011 году – из-за миллиардных долгов по кредиту «БТА банку» работа завода была приостановлена, позднее его передали в АО «Фонд проблемных кредитов», после – в аренду частной компании. Неоднократные попытки восстановить предприятие были безуспешными, за эти годы здесь сменилось несколько инвесторов. В прошлом году, в период пандемии, очередной инвестор собирался выкупить завод и наладить производство масок и респираторов, но в итоге отказался от этого.
В феврале этого года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, выступая на отчетной встрече акима района Алтай перед населением, сообщил, что завод передадут в коммунальную собственность области: «Бывший АБК СЗНП передаем в коммунальную собственность и примем меры, чтобы он начал работу». Тогда же, в феврале, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Бакытбек Кизатов сообщал, что сроки передачи завода – до трех месяцев с того момента, как государственная комиссия вынесет свое решение. Однако, по словам акима Серебрянска, они по-прежнему ждут.
- Сейчас вопрос в стадии решения. Уже решение правительства есть о том, чтобы передать в коммунальную собственность. Сейчас мы ждем, когда Фонд проблемных кредитов должен нам передать в нашу собственность, - сказал глава города.
По его словам, уже нашлись инвесторы, которые намерены запустить завод снова, правда, «не в таких объемах»: «Там же территория завода очень большая, в советское время там до 3 тыс. человек работало. А сейчас, если производство они там будут налаживать, то там надо будет менять оборудование, может быть, такие большие цеха не нужны».
46 рабочих мест
Власти Серебрянска надеются, что на этот раз инвесторы не откажутся от своих намерений, завод восстановят, пусть и не на полную мощность, но хотя бы будут созданы рабочие места для местных жителей. Махамбетов отмечает, что переговоры с инвесторами ведутся на уровне области, им же остается ждать, когда вопрос с многострадальным заводом наконец-то будет решен. А пока они пытаются создать другие рабочие места.
Сейчас в городе ведется строительств физкультурно-оздоровительного комплекса. Стройка началась 1 мая, на время строительства создано 10 рабочих мест, а после того, как объект будет сдан в эксплуатацию, появится 30 постоянных рабочих мест. ФОК возводят на месте бывшего стадиона, который был разрушен. Новый комплекс будет включать в себя зал для бокса, тренажерные залы, футбольное поле, две трибуны по 250 мест и беговые дорожки. Мощность ФОК будет 40 человек за одно посещение. Сдать в эксплуатацию его планируется 1 января 2022 года, он будет передан ДЮСШ. Аким считает, что этот объект поможет удержать молодежь в городе.
- В наших планах еще каток построить, - говорит он. - Сейчас мы через «Казцинк» хотим выбить деньги на строительство. Эта идея уже давно существует, года 3-4. Если мы всю инфраструктуру (построим – V), сделаем здесь ФОК, сделаем крытый хороший каток, дальше – больше, планируем бассейн, вот тогда будет жизнь в городе достаточная для людей, молодежь, может, будет оставаться здесь.
Еще 16 рабочих мест для серебрянцев будет создано на рыбном предприятии. Его по госпрограмме зарыбления Иртыша создает ТОО «Эко Фиш» – здесь будут выращивать форель, рыбу осетровых и сиговых пород, чтобы в последующем реализовывать ее на рынках области, а в планах – по всему Казахстану и, возможно, в страны СНГ. Реализация проекта началась в конце прошлого года, и сейчас он реализован на 70%: отремонтировано помещение, созданы инкубационные цеха по выращиванию малька, установлен насос. Полностью реализовать проект планируется к концу этого года. Маточное поголовье осетра будут завозить из Кыргызстана.
- Сейчас мы рассчитываем производительность до 100 тонн на первый период, в дальнейшем будем, конечно, увеличивать. Сейчас мы икру завезем, с этой икры мы планируем 100 тонн рыбы получить, это на начальной стадии. В прошлом году мы не успели (реализовать проект – V). Мы хотели в прошлом году осенью завезти пелядь из Бишкека, но в связи с пандемией притормозилось, - рассказал заведующий цехом Ербол Дузбембетов.
По его словам, в планах также восстановить второе помещение, где будет бассейн для сеголеток, и поставить на Иртыше садки.
Как отметил аким Серебрянска, для города это первый такой проект. И если он будет запущен, то это позволит обеспечить область свежей рыбой.
46 новых рабочих мест на двух объектах местные власти называют плюсом.
Ни одного нового дома за 30 лет
В Серебрянске много пустующих зданий. Во времена Советского Союза в городе была швейная фабрика, принадлежащее ей общежитие сейчас заброшено. 25 лет пустует и здание административного комплекса завода, с 90-х остался недостроенным дом для военнослужащих. Аким города говорит, что за 30 лет здесь не было завершено ни одно строительство, не были построены новые дома и объекты. Сейчас эти здания – «головная боль» нового руководства, так как есть потребность города в жилье и соцобъектах.
В прошлом году было выкуплено здание общежития фабрики, местные власти намерены сделать из него 36-квартирный дом для выпускников детского дома, которые стоят в очереди на жилье. Бывшее здание Минобороны достраивать не разрешила комиссия, поэтому в планах Махамбетова снести его и построить на этом месте новый дом для врачей местной больницы. Помимо этого, в городе началось строительство пяти одноквартирных домов для медиков площадью 90 квадратов, им также дадут по десять соток земли. Все дома будут подключены к центральному отоплению, будут подведены все коммуникации. Жилье планируется сдать в эксплуатацию 31 августа.
- У нас как, например, врачи отработают и уезжают, потому что нет жилья. Сейчас мы поэтому (строим – V), для них служебное жилье. Жилстройсбербанк здесь почему-то кредиты (не дает – V). Здесь они (банки – V) не работают, не знаю, по какой причине. Здесь банкомата нет, - отмечает глава города.
В здании, принадлежавшем когда-то заводу, акимат планирует разместить Дом культуры, музыкальную школу, инклюзивный центр, библиотеку, ЦОН, почту, спортивные залы и прочее. Но на все это нужны деньги, а финансирование приходится ждать из областного бюджета. Хотя, по данным акимата, этот проект уже был презентован в области.
В Серебрянске нехватка денег – одна из главных проблем. Раньше он был районным центром, поэтому проблем с финансированием было меньше. Сейчас статус утерян, а денег не хватает даже на дороги. В прошлом году здесь заасфальтировали всего три улицы, в этом году планируется еще три.
- Местного бюджета на дороги не хватает. Поэтому мы бюджетную заявку делаем, ждем, когда нам выделят финансы, - объясняет аким. - Ко мне приходят (люди – V) и говорят: обещали то-то, обещали то-то. А многое от нас не зависит, многое зависит, выделят нам деньги или не выделят. А так – желание зашкаливает. Но на все нужны деньги. Люди не понимают этого, особенно пожилые, они еще живут в Советском Союзе и сравнивают: а вот раньше вот так было, раньше помогали, раньше автобусы ходили 4 маршрута. А сейчас у нас капитализм. Если ему (предпринимателю – V) это невыгодно, он это не делает, и рычагов власти местной очень мало, чтобы какого-то предпринимателя заставить.
Предприниматели же жалуются на том, что программы по поддержке бизнеса здесь не работают, невозможно получить кредит или грант, а вести бизнес в городе с продолжающимся упадком в целом очень трудно. Власти города признают – проблема с неработающими в городе банками есть. Как ее решать – пока непонятно. Но что касается грантов, то многое зависит от самих предпринимателей, от их стремления этот грант получить, считают в акимате.
- Да, в этом вопросе есть проблема, но в этом вопросе, например, (есть – V) гранты предпринимателям, которые хотят какое-то дело открыть. У нас гранты дают до 5 млн тенге. С района приезжают, мы обсуждаем здесь проекты. Но у нас три проекта было, в прошлом году двое вышли, не получили гранты, потому что это же надо подготовить, это надо, чтоб оно было значимое. Мы на следующий год планировали детский развлекательный центр здесь открыть, есть предприниматели. Серебрянск прошел бы (конкурс – V), именно детский развлекательный центр. Здесь в этом вопросе тоже обоюдное, то есть от предпринимателей зависит, от их настроя, настойчивости, - заявил глава города.
Город или село?
В декабре прошлого года были приняты поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», которыми регламентируется порядок преобразования 13 городов, не соответствующих статусу города, в иную категорию населенного пункта. Одним из таких городов, который может лишиться своего статуса, является Серебрянск – из-за численности населения, которая по законодательству должна быть не менее 10 тысяч человек. Аким Серебрянска Нурлан Махамбетов выступает против этого. Он считает, что нужно развивать город.
- Я, например, против. Потому что это город. Мы должны вперед идти. Мы хотим, чтоб он остался (городом – V), но для этого нам нужно, чтобы завод восстановился, чтобы (рабочие – V) места были, чтобы люди сюда ехали работать, жить, - говорит он.
В министерстве национальной экономики заверяли, что в этом вопросе будет учитываться мнение населения. А в своем ответе на депутатский запрос глава правительства пишет, что «в случае преобразования города в село, его жители «будут получать полный пакет мер поддержки» – это сельская квота при поступлении в вузы, подъемные пособия, участие в проекте «С дипломом – в село», станет возможным финансирование социальной и инженерной инфраструктуры через программу «Ауыл – ел бесігі».
Вопрос о преобразовании города в село, скорее всего, будет решаться после переписи населения, но власти города надеются, что этого не произойдет, так как для лишения Серебрянска статуса города есть «разные критерии».
Между тем в июне Казахстан принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти». Одна из поправок определяет порядок изменения категории административно-территориальных единиц. В частности, изменение статуса города будет осуществляться в случае несоответствия требованиям в течение пяти лет, а сел – в течение трех лет. За это время местные исполнительные и представительные органы должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом его дальнейшей перспективы.
Сегодня программу развития моногородов заменила программа развития регионов на 2020-2025 годы. Одной из задач этой программы является развитие моногородов с численностью населения более 50 тыс. человек, не входящих в состав функциональных городских районов, а также развитие приграничных моно- и малых городов с прилегающими территориями.
9 декабря 2020 года депутат мажилиса парламента от партии «Нур Отан» Арман Кожахметов предложил разработать отраслевую программу развития малых и моногородов с учетом их специфики. В своем запросе на имя премьер-министра он отметил, что «значительная часть проблем малых и моногородов Казахстана (ликвидация аварийного и ветхого жилья, неудовлетворительное состояние инженерной и социальной инфраструктуры, стабильно высокий износ коммунальных сетей, развитие рынка труда, диверсификация экономики, проблемы транспортной удаленности и плохого состояния автомобильных дорог, экологического благополучия и целого комплекса других, специфичных для моногородов) по-прежнему стоят очень остро и требуют особого внимания правительства».
По его словам, износ электросетей и сетей водоснабжения в моногородах практически не снизился, крайне медленно решаются проблемы ликвидации аварийного и ветхого жилья, капитального ремонта жилого фонда, а практически все реализованные экономические проекты не решают проблему диверсификации экономики в долгосрочной перспективе.
«Общие государственные программы не учитывают специфику таких населенных пунктов. Примером может служить приватизация предприятий коммунальной сферы в моногородах. Частные предприятия не смогли эффективно заменить коммунальные предприятия. Низкие тарифы и ограниченность рынка в моногородах не создают экономического стимула для инвесторов. Благоустройство и озеленение городов, очистка улиц сегодня осуществляется случайными победителями тендеров. Качество таких работ низкое. Возникает сложность с долгосрочным планированием. Все это вызывает обоснованные претензии жителей малых и моногородов», - отмечал депутат.
В своем ответе на этот депутатский запрос премьер страны Аскар Мамин сообщал, что с 2012 по 2019 годы на модернизацию инженерной инфраструктуры моно- и малых городов было направлено 76 млрд тенге, реализован 721 проект, а с 2019 года предусмотрено ежегодное финансирование моно- и малых городов на сумму в 10 млрд тенге. В 2021 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,7 млрд тенге на реализацию 19 проектов в 8 моно- и 7 малых городах (Эмба, Кандыагаш, Капшагай, Кульсары, Риддер, Шу, Жезказган, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск, Арал, Казалы, Лисаковск, Форт-Шевченко, Экибастуз).
«В зависимости от улучшения экономической ситуации в стране в дальнейшем будет рассмотрен вопрос увеличения финансирования на развитие инфраструктуры», - писал Мамин.
Кроме того, отмечал премьер, механизмы ряда действующих госпрограмм предполагают меры, способствующие развитию моно- и малых городов. В качестве примеров он приводил программу индустриально-инновационного развития, а также программы поддержки предпринимательства.
«С 2012 года для поддержки предпринимательства в моногорода направлено 38 млрд тенге, из них 23,2 млрд тенге – на субсидирование 1,5 тыс. проектов, 7,2 млрд тенге – на предоставление гарантий по 502 проектам, 5,9 млрд тенге – на выдачу микрокредитов и 1,7 млрд тенге на выдачу грантов», - привел статистику глава правительства.
Аскар Мамин признает, что «большинство моногородов имеют проблемы, схожие с признаками «ржавого пояса» – это индустриальные регионы, претерпевшие сокращение промышленного производства и, как результат, отток населения, рост безработицы и преступности, дезурбанизацию и кризис человеческого капитала. Глава государства в сентябре 2020 года поручил правительству придать «новое дыхание» развитию моногородов в сотрудничестве с градообразующими предприятиями, чтобы не допустить возможные угрозы и комплексно развивать промышленную и обрабатывающую отрасли. В этой связи правительством планируется пересмотреть существующие подходы по господдержке моногородов путем реализации Национального проекта «Города – центры роста». В частности, предполагается увеличить финансирование по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры для моно- и малых городов до 90 млрд тенге на 2022-2025 годы. Также предусмотрено создание территорий опережающего развития в крупных моногородах с численностью населения свыше 50 тыс. человек для развития «высоких переделов» в цветной металлургии, предполагается возродить партнерские программы правительства с градообразующими предприятиями по совместной помощи развитию местного предпринимательства в моногородах.
Поддерживать экономику малых городов планируют через массовое предпринимательство, в моногородах будет вестись строительство жилья, будут выявлять новые месторождения, усиливать связь моногородов с крупными вузами, заверил глава правительства. Поэтому разработку отраслевой программы развития моногородов в правительстве посчитали нецелесообразной.
«Настрой у нас оптимистический»
Власти Серебрянска рассчитывают на программу развития 13-ти бывших районных центров региона. На ее реализацию из всех источников финансирования, в том числе, частных инвестиций, республиканского и областных бюджетов, предусмотрено 64 млрд тенге. Но чтобы получить финансирование, «каждый аким района и аким своего населенного пункта должны детально разобраться в ситуации, оценить целесообразность тех или иных проектов, первоочередность и значимость, защитить свой комплексный план», отмечал глава области Даниал Ахметов. «И только после рассмотрения будут выделяться средства, потому что каждое вложение должно оправдать себя», - подчеркивал он. Аким ВКО также сообщал, что на развитие Серебрянска будет направлено 8 млрд тенге, из них в этом году – 2,9 млрд тенге.
- Дай бог, чтоб все это закрутилось, чтобы не на бумаге было, не нашими планами, чтобы воплотилось все. У нас настрой оптимистичный, - говорит аким Серебрянска.
Правда, жители скептически относятся к действиям властей: мол, зачем строить и для кого, если все уезжают. На оптимизм Махамбетова это не влияет: строительство ведется для тех, «кто будет здесь жить, работать, кто свою жизнь и свое будущее будет связывать с этим городом».
- Сейчас нужны результаты, чтобы люди поверили. Я всегда говорю: самое главное – результат. Люди нам поверят только тогда, когда мы что-то сделаем, - уверен он.