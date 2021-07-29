«У нас реально умирающий город»

Штрафы за нарушение санитарных норм для физлиц составляют 30 МРП (87 510 тенге), но в течение недели можно уплатить 50% от суммы штрафа.

- Если данной суммы нет в кассе, на них накладывают полностью 100-процентный штраф, и человек должен отработать, получить свою заработную плату и пойти оплатить полностью штраф. А как человек должен жить после этого еще месяц? И у нас люди стали очень часто увольняться, у всех предпринимателей стали увольняться продавцы, официанты, бармены, потому что их штрафуют, - отмечает предпринимательница.

По данным нацпалаты предпринимателей «Атамекен», любая мониторинговая группа имеет возможность проверять бизнес на соблюдение только 5-ти требований: режим работы, проведение массовых мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), социальное дистанцирование, масочный режим и заполняемость помещения. При этом штрафовать предпринимателя за нарушения члены мониторинговой группы не могут – они должны передавать материалы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для заведения административного дела. И только в этом случае, при нарушениях, предпринимателю могут выписать штраф, который по статье 425 КоАП составляет 640 тыс. тенге. Также должно быть выдано предписание о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий и сантребований. Если повторная проверка выявит нарушение, то деятельность объекта будет приостановлена и то – только по решению суда.

Бахтиярова отмечает, что им пришлось нанимать юристов, чтобы выяснить, как должны работать мониторинговые группы и на что они имеют право, потому что этого предприниматели Алтая не знали.

- Мониторинговые группы созданы для того, чтобы контролировать, чтобы проводить какую-то профилактику, объяснять, но они никак не карательный орган. А у нас получается, что мониторинговые группы созданы при акимате как карательный орган: они карают наших сотрудников, карают предпринимателей, наших клиентов распугивают, - говорит она. - У нас приходят мониторинговые группы и говорят: вот нам дали указ, мы должны сегодня столько-то штрафов собрать. Открыто говорят: если мы не оштрафуем ваших работников, мы будем штрафовать вас (предпринимателей – V). Они пополняют бюджет района за счет наших штрафов.

Предпринимательница утверждает, что так ведут себя мониторинговые группы только у них, в Алтае. У нее есть бизнес также в Усть-Каменогорске и в Алматы, но там она с таким отношением не сталкивается: по ее словам, члены мониторинговых групп ведут себя «цивильно, спокойно», соблюдая все правила проверки. И даже если кого-то видят без перчаток или масок, то сначала проводят беседу и предупреждают, что в следующий раз будет административная ответственность.