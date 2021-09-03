«Радостно видеть, когда что-то меняется»

Татьяна Васильева говорит, что когда она тренировалась, тоже не было никаких условий, «все вышли с асфальта». Хотя считает, что такие проблемы со спортом, собственно, везде. При этом школа легкой атлетики в Риддере – одна из сильнейших в Казахстане. Многие чемпионы и мастера сорта воспитаны были именно здесь, в том числе Михаил Колганов, а также участница Олимпиады 2016 года Ирина Смольникова.

Помощь погорельцам

Риддерцы – люди открытые и готовы прийти на помощь. Это показало ЧП, которое произошло в городе весной этого года – 10 мая огонь из лесного массива перекинулся на жилые дома в поселке Лесхоз. Пожаром были охвачены 5 улиц, где находится 59 жилых домов, из них сгорело 37, в том числе 9 хозпостроек. Риддерцы помогали пострадавшим всем, чем могли: привозили продукты, воду, вещи, собирали деньги, размещали у себя погорельцев, спасали животных, и даже сами собирались высадить новый лес вместо сгоревшего.

В конце июля первые семьи погорельцев въехали в новые дома.

Помощь пострадавшие получают не только от государства, но и от ассоциации предпринимателей «Бiрлiк», которую возглавляет Галина Гильдерман: в мае был открыт специальный счет, на который для помощи погорельцам стали поступать деньги со всего Казахстана и даже из-за рубежа. С этих денег будет возмещено то, что не возместит государство.

- Сразу пригласили фирму по оценке имущества, они сразу начали отрабатывать. Специально пригласили не наших, а чтобы посторонние были, алматинская фирма была, чтоб не было разговоров, что мы договорились. За государственный счет всю оценку сделали, оплатили, создали комиссию, я туда вхожу. Мы отрабатываем с каждым (пострадавшим – V). Мы с оценкой всех ознакомили, и то имущество, недвижимое и движимое, даже тем восстановим, которые просто постройки (потеряли в пожаре – V), потому что там за счет государства нельзя, там есть определенная программа, что государство восстанавливает, - рассказывает Галина Гильдерман.

Правда, по ее словам, не всех пострадавших устроила оценка имущества, но и здесь им готовы пойти навстречу и еще раз пригласить оценочную компанию. А некоторые, отмечает Галина Михайловна, просто хотят «клок шерсти выдрать».

- Если честно мне жалко их всех, но просто слушаешь некоторых: вообще у них дом давным-давно сгорел, они говорят: «У меня два дома». Одна говорит: «У меня четыре холодильника, пять плазменных телевизоров». А порядочные люди пришли, один говорит: «У меня кошечка сгорела». Его не интересует имущество – «у меня кошечка сгорела, у меня цыплятки сгорели». И заплакал. Разные люди. Там есть и зажиточные предприниматели. Одна женщина – ей просто невозможно все вернуть. Я понимаю, они наживали столько лет трудом своим, бизнесом, это невозможно ни государству, никому вернуть. Мы бы даже захотели – у меня нет столько денег. Когда комиссия приезжала, она говорит: дом 30 млн, имущество 20 млн. А люди каждый писал там «утюг – один», «плита газовая – две». А она не написала, что у нее входило. И вот ей объясняют: вы сумму поставили 50 млн, а что туда входит, кто будет оценивать эти 50 млн? Никто не будет. Они дом посмотрели, какой он, из чего построен, говорят: такой дом не может (столько стоить – V).

Как отмечает Галина Гильдерман, сгоревшие дома были 1947-го, 1957-го, 1963-го годов постройки. И в основном там были дачи, жили постоянно только несколько семей. У одного предпринимателя дом был 132 квадратных метра, поэтому, «естественно, дом, который строит сейчас государство, ему будет мало». Но помощь будет оказана всем одинаково. Даже распределение строящихся домов было прозрачным: с помощью бочонков из лото. Каждый пострадавший доставал бочонок с номером из мешка, озвучивал, расписывался, «чтобы не было потом разговоров, что что-то перепутали, перемешали». Галина Михайловна заверяет, что если собранная на счету ассоциации сумма будет выше оценочной, то сначала возместят ущерб за сгоревшее имущество, а то, что останется, разделят между теми, кто потерял в пожаре все.

- Когда им говоришь, что закон такой-то, закон такой-то, что мы можем вот так, мы вам вот это возместим, вот это возместим, и дом отдадим бесплатно, и ваша земля, которая там есть, тоже будет ваша, и забор за свой счет сделаем, у них как крылья вырастают. Я бы, конечно, всем все купила новое и раздала бы, - говорит глава ассоциации предпринимателей.