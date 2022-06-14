С 2022 года жители небольших городов начали сами выбирать акимов. Эта процедура для Казахстана новая, потому что до этого руководителей всегда назначали. Власть отправилась в 45-тысячный Щучинск, где впервые пройдут прямые выборы и узнала о проблемах города, которые предстоит решить новому руководителю и пообщалась с претендентами на пост градоначальника.
Щучинск – районный центр Бурабайского района Акмолинской области, расположен в 240 километрах на север от столицы. Добраться до него можно за пару часов по скоростной трассе, которую построили несколько лет назад. Вот только местные признают: новая дорога закрыла въезд для туристов – по объездной они сразу уезжают в Бурабай, а в самом Щучинске количество приезжих значительно снизилось. Городок небольшой – около 45 тысяч жителей и в основном он состоит из частного сектора.
Съехав со скоростной и ровной трассы, сразу попадаешь в реалии местной жизни – небольшие дома, разбитые дороги и люди, спешащие домой. Центр города не сильно отличается от окраин. Выделяется только педагогический колледж, его директор – Галина Бичун, была акимом города на протяжении полугода с конца 2015 до 2016 года. Но мечты о благоустройстве воплотила позже в своем учебном заведении, на территории которого идеальные газоны, инсталляции и даже фонтан.
А вот за пределами колледжа иная жизнь — все те же полуразбитые дороги, магазины, небольшой бизнес-центр, кофейня, базар и парк. Это — центр притяжения щучинской молодежи, у которой выбор не велик – идти учиться в педагогический, либо в технический колледжи. Высших учебных заведений здесь нет.
Народ отучили от выборов
Впервые жители Щучинска будут сами выбирать акима города. Всех предыдущих градоначальников «спускали» сверху. Поэтому жители считают, что многим из них не было ни дела, ни желания наводить в Щучинске порядок.
«Аким был у нас — нормальный мужик, который перед этим был. А этот – никуда не годный. Надо, чтобы были такие, как до этого был. Он как-то старался …. А этот…. Пошла на прием, говорю: когда выровняете [дорогу]? У нас там кочки, а если дождь прошел, мы сапоги резиновые надеваем, чтобы дойти до больницы», — говорит 74-летняя пенсионерка Раиса Филипповна.
Единственный аким, которого люди вспоминают добрым словом — Ерлан Каппасов, пробыл на своем посту 2,5 года, но ушел по семейным обстоятельствам. При нем в городе немного навели порядок и начали строить в центре дворец спорта.
Местные жители не особо разговорчивы и не очень дружелюбны. Даже бабушки, продающие на улице овощи, казалось, должны все рассказать, но у них разговор короткий:
«На вопросы не отвечаем, идите».
«Мы хотели узнать у вас о проблемах города, что должен решить новый аким?».
Пенсионерки вроде начинают идти на контакт, но все еще сурово отрезают: «Кого выберут, я за него согласна. Лишь бы нас не обижали, пенсию нам давали мизерную, и чтобы мы с голоду не сдохли. А так там и Токаев хороший был, и Назарбаев был хороший. Лишь бы войны не было».
Судя по разговору, женщины не понимают, что будут еще одни выборы. Им достаточно прошедшего пятого июня референдума по поправкам в Конституцию. Когда же мы начинаем уточнять, что это было другое голосование, теперь же будет еще одно, в ответ звучит: «Да пошли они в жопу. Я этого акима и не знаю…. А что вы тут вообще выспрашиваете? Вы че обнаглели или что? Все, идите отсюдова на хрен».
Местные жители в избирательной кампании пока не разобрались: будут они выбирать акима города или района? Выборы чем-то будут отличаться от прошедшего референдума? Сходятся в одном – городу в первую очередь нужны дороги, тротуары и благоустройство.
«Первая проблема – благоустройство города. Потому что вообще нет никакой инфраструктуры, дорог, нет тротуаров. Вроде как-то начали в последние год-два что-то делать, но существенных сдвигов нет. Я здесь родился, вырос и говорю с сожалением: город курортный, но рядом находится Кокшетау, туда приезжаешь — словно находишься в другой стране. Сколько себя помню, мы все в ожидании того, что когда-то город будет процветать, когда-то он будет развиваться. Но существенных сдвигов нет», — говорит 44-летний предприниматель Руслан Яндиев, один из немногих, кто согласился открыто поговорить.
По словам мужчины, исполнительная власть не прикладывает никаких усилий для развития города, а Бурабайский район считается трамплином для дальнейшей карьеры руководителей, но «существенных результатов после себя ни один аким не оставил». Не особо Яндиев верит и в выборы, точнее, в изменения после них.
«Народ отучили от выборов. Я не говорю, что завтра пройдут первые выборы и народ сразу примет правильное решение. Я это исключаю, это невозможно сразу сделать. Мы привыкли, что назначают, а раз назначают, значит, так оно должно и быть. У народа нет ощущения, что от него что-то зависит. Система такая, система назначения отделяет народ – вы идите, а мы здесь сверху знаем, что нам нужно делать», — считает он.
Действующий аким – неразговорчивый аким
По новому закону «О выборах», кандидатом в акимы может стать гражданин Казахстана, не моложе 25 лет, соответствующий квалификационным требованиям. В выборах также могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы, собравшие подписи не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. В Щучинске электоральное население – 32 545 человек, в прошедшем референдуме приняли участие 18 905 жителей. Кандидату собрать необходимо около 325 подписей.
Один из первых кандидатов, который принял решение выдвигаться – действующий аким Бурабая Сабыр Джалмуканов. Изначально он был готов встретиться и рассказать, почему хочет возглавить город. Но в последний момент, после консультаций с членами территориальной избирательной комиссии, отказался. Действующий руководитель побоялся, что разговор станет агитацией и его снимут с предвыборной гонки.
На уговоры рассказать о нем как о человеке, а не агитировать, Джалмуканов остался непреклонен. Заявил, что любые разговоры будет вести только во время короткой агитационной кампании — с 15 по 25 июня, потому что тогда ему будут «нужны СМИ, чтобы до народа довести оперативно, быстро и в сжатые сроки всю информацию о нас».
«Я не просто так стал госслужащим»
Жасканат Дуйсенов – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурабайского района и он тоже собирается участвовать в выборах. Наша встреча проходит в его кабинете в акимате – Дуйсенов разговаривает с людьми, параллельно собирает документы для их подачи в территориальную избирательную комиссию.
«Вообще ничего не успеваю, честно скажу. Еще работы валом. Много еще справок», — говорит он на ходу.
Дуйсенову 30 лет, по образованию он архитектор и юрист. Его отец из Щучинска – ветеран Афганской войны, влюбился в шымкентскую учительницу и уехал на юг Казахстана. Они развелись, когда мальчику было три месяца, отец вернулся на родину, а Жасканат рос и учился в Шымкенте. Окончил с отличием школу для одаренных детей «Дарын», поступил на грант в Таразский государственный университет. Но так или иначе, вся его жизнь была связана с Щучинском – это постоянные поездки в детский лагерь «Балдаурен». А еще он занимался профессионально карате, но из-за тахикардии – семейного заболевания, вынужден был оставить спорт.
«Если бы не тахикардия, был бы спорт, а не госслужба. Перспективы были большие. Наше поколение (должно было заниматься спортом – В.), нельзя было выжить в нашей среде тому, кто не мог себя защитить. В южном регионе с 2000 по 2008 года – ой, что было в городе», — улыбается молодой чиновник.
Две свои специальности – архитектора и юриста Дуйсенов выбрал не случайно.
В 2007 году они с мамой продали в Шымкенте единственную квартиру и купили земельный участок в Абайском районе по улице Хамза. Вложили все деньги, построили дом, а потом пришло уведомление из ГАСК о сносе. В государственном архитектурно-строительном контроле заявили, что постройка незаконная, а земля принадлежит другому человеку. Все суды семья проиграла и осталась на улице.
«Потом мы выяснили, что этот земельный участок купил местный депутат маслихата Ахметов. В данный момент там стоит стадион. Мы купили землю официально через нотариуса, а человека, который нам ее продал, посадили за мошенничество. Через два года он вышел и все…. У меня была цель – добиться справедливости. Потому что я видел, как моя мама плакала. Я себе поставил цель жизни, что буду биться против такой системы. И я выбрал госслужбу», — рассказывает Дуйсенов.
Чтобы изучить систему изнутри, он попытался утроиться на работу в Щучинский акимат еще в 2014 году. Но смог пройти только практику – мест для постоянной работы не было. Пошел заочно учиться на юриста, вернулся в Шымкент и начал работать государственным судебным исполнителем. Опять же, как он говорит, для изучения системы изнутри. После сокращения устроился в местный акимат, а в 2017 году позвонил отец и сказал – в Щучинске нет архитектора – приезжай. Так началась карьера на севере Казахстана.
«Я пришел, несколько месяцев пешком ходил. Прошел весь сектор, все границы Щучинска – зимой и летом. Посмотрел все изъяны, определил много нестыковок и проблем. Одна из них – ливневка», — отмечает начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Но проблема в том, что Щучинск – город местного значения, и получает очень скромное финансирование, которого «хватит лишь на строительство парка». Стать бы областным – тут и бюджеты другие и возможностей больше. Но для этого необходимо иметь больше 50 тысяч населения, сегодня же – только 45 тысяч.
«У меня есть работы, которые я уже реализовал, но они ждут финансирование. Я ливневку показал (акиму - В), генплан пересмотрел, фасады, покраску домов, проект флагштока сделал, на него необходимо 18 млн 600 тыс. тенге. Там будут беседки, навесы, брусчатка, флагшток 18,5 метров. Я проектирую, показываю, он (аким – В.) говорит: «Это красиво, давай так сделаем», (но нужны деньги – В.). Я люблю, когда мои проекты реализовываются. Все архитекторы это любят, это же творчество. Мы — люди, которые с чистой бумаги творим чудеса», — рассуждает Дуйсенов.
Вообще, говорит он, в Щучинске куда лучше и интереснее места, чем в поселке Бурабай. Но именно его определили туристским местом, и именно туда вкладывают основные деньги. И Щучинск нужно развивать, ведь здесь и природа лучше, и озеро чище. Но знают об этом только местные.
Проблема в городе, по его словам, и со свалками. Но, уточняет тут же Дуйсенов, а кто эти свалки создает? – Сами же люди, культуры не хватает, а хорошие металлические урны украли и сдали на металлолом. Или приводит пример с благоустройством дворов, (стоит отметить, что во всем Щучинске сегодня полноценных дворов с детскими площадками всего два – В.), и в одном случае карусели не успели поставить, как их тут же сломали.
«Как можно было сломать? Они же металлические. Хотя даже бетон можно сломать при желании. И нет чувства долга что-то сохранить. Людям все равно. Кто-то ломает, нет бы подойти сказать – ты что ломаешь? Не могут даже замечание сделать», — констатирует глава отдела архитектуры и градостроительства.
Идею баллотироваться в акимы Жасканату Дуйсенову подсказал его давний друг – пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Олжас Беркинбаев, семья – жена и двое детей тоже всецело поддерживают.
«Я хочу стать акимом не просто так. У меня есть цель, я хочу, чтобы, когда любой человек приходил в Щучинск, он восхищался этим городом. Чтобы каждый человек, услышав слово «Щучинск» был просто ошарашен. Чтобы каждый человек хотел здесь жить. И это можно сделать. Надо начинать с мелкого и идти вперед. Я готов взять на себя эту ответственность», — заверяет Дуйсенов.
«Если я возьмусь и не доделаю, мне придется убегать из этого города…»
Олжаса Нурмагамбетова мы встречаем на вокзале. Руководитель местной частной школы единоборств возвращается со своей командой с очередных соревнований, везет в родной Щучинск новых чемпионов. Из поезда выходит под радостные крики родителей, каждый подходит к нему, обнимает, выражает благодарность. Сам Нурмагамбетов обнимает каждого ребенка, не забывает спросить при этом, как дела, и все ли хорошо. В стороне у перрона скромно ждут своего мужа и папу супруга и маленькая дочка, которая больше уже не слезет с рук отца. Нурмагамбетов просит у нас полчаса, отправить семью домой, а сам приходит в кафе поблизости, рассказать о себе.
Он по праву может считаться местным кандидатом. Родился в 1990 году в Кокшетау, в три года переехал в Щучинск. Как и многие местные мальчишки, окончил школу и технический колледж. Парень из семьи железнодорожников не мог выбрать другую специальность и стал токарем - слесарем-станочником. Устроился на местный локомотивный завод, буквально за пару недель освоил станок и встал за него самостоятельно. Параллельно получал высшее образование в Казахском университете транспорта и права им. Кунаева в Алматы на факультете транспорта, транспортной техники и технологий. За станком простоял три года, после чего получил должность мастера механического цеха. То есть, стал руководителем среднего звена, в подчинении которого находилось 23 человека. Еще три года спустя освободилось место управляющего кадрами и трудовыми отношениями, куда Нурмагамбетов прошел конкурс и перешел уже в разряд «белых воротничков».
«Эта работа была поинтереснее. Но опять же, скажу, мне не совсем понравилось, потому что кабинетная работа. Хотя она дала большой опыт – я изучил трудовой кодекс, много приказов издавал, переводов. У нас на тот момент на предприятии был сложный период, были волны сокращений. Тем не менее я справился, мы очень плотно работали с отделом занятости, где-то сокращали, где-то принимали на работу», — рассказывает он.
В большой спорт Олжаса Нурмагамбетова привел отец, в три года он посадил сына на шпагат – исключительно так мальчику можно было смотреть по вечерам «Спокойной ночи, малыши». Но с тренерами все не складывалось. В 14 лет начал профессионально заниматься единоборствами, завоевал черный пояс по карате. Попал в хорошие руки к местному тренеру Константину Помазай, который сегодня возглавляет специализированную Щучинскую ДЮСШ. Он поверил в мальчика, а в 19 лет позволил ему самостоятельно проводить тренировки. А уже в октябре 2009 года Олжас открыл свою группу на базе школы, в которой учился. И так, на протяжении девяти лет днем — на заводе, по вечерам — на тренировках с детьми.
«У меня было две группы, понедельник-среда-пятница, вторник-четверг-суббота, а в воскресенье – игровой общий день. То есть, без выходных. И на протяжении стольких лет я не бросал свое дело, своих детей, и они до сих пор со мной. Уже 13 лет мы развиваем это направление, не изменяем своему делу, есть хорошие результаты», — отмечает Нурмагамбетов.
Группа из 15 детей с годами переросла в целую школу, в которой сегодня тренируется 500 человек, работают 8 тренеров, два из которых состоят в областной детско-юношеской школе. Под руководством Нурмагамбетова выросла целая плеяда чемпионов – 22 кандидата в мастера спорта, два мастера спорта, 50-60 человек имеют различные спортивные разряды.
«Спорт, дети, развитие массового спорта, социальные программы — это здесь (показывает на сердце – В.). А завод — это так, как меня воспитывали родители. Я из семьи железнодорожников, отец, братья отца, родители: все железнодорожники. Они говорили: «Иди на железную дорогу, без хлеба не останешься». Я и там бы развивался, но это было не по душе», — признается Нурмагамбетов.
Олжас решил покинуть завод в 2017 году, когда его воспитанники дважды подряд стали чемпионами Казахстана, а ему предложили стать старшим тренером области. Правда, помимо спортивной школы, Нурмагамбетов уже два года является депутатом маслихата, отсюда и решение баллотироваться в акимы города.
«Есть очень много вопросов, которые нужно решать. Я очень люблю Щучинск. Я был и за границей, и ездил по всему Казахстану. Два-три дня и всё — тянет в наш маленький родной городок Щучинск. У нас команда большая, все – щучинские, хотят жить здесь. Нужно развивать те направления, которых сейчас не хватает нашему городу. Сейчас, как сказал президент, время возможностей. И, будучи акимом, можно решать именно те вопросы, о которых мы знаем не понаслышке», — рассказывает директор спортивной школы.
Вопросов, говорит Нурмагамбетов, в городе много, это ремонт дорог, школ и освещение. Все это решается и делается потихоньку в последние 2-3 года. О том, как развивать город, кандидат обещает указать в своей программе, которой на момент встречи (7 июня – В.) еще не было — не хватает времени, но наброски уже имеются. Предвыборную программу он намерен показать с 15 по 25 июня.
В сборе 300-350 подписей он даже не сомневается, — в активе есть 500 детей, а это минимум 1000 родителей, Нурмагамбетов смеется, что «один процент мы с большим свистом соберем однозначно, люди меня поддержат». Правда, тут же признается, даже если станет акимом, то не факт, что получится решить проблемы:
«За год и 2-3 месяца депутатства изменить кардинально что-то в лучшую сторону невозможно. Да, мы выполняем свои определенные функциональные обязанности. Но взять все поменять…. Так же и акимом, не факт, что мне хватит этих четырех лет, чтобы что-то поменять. Да, будут улучшения в какую-то сторону, но кардинально изменить (невозможно – В.). понимаете, говорить с большой уверенность, что завтра пройдут выборы, я стану акимом, и всё будет по-другому – зачем? Надо быть реалистом. Главное – желание. Я себя успокаиваю, что я местный. Если я за что-то возьмусь и не доделаю, то нужно просто переезжать, уезжать, убегать из этого города. Как я буду смотреть жителям, своим воспитанникам, родителям своих воспитанников в глаза?»
Аким должен быть местным
Горожане, с которыми удалось поговорить, уверены в том, что аким Щучинска должен быть местным. Он должен знать каждую улицу, каждый район и, главное, хотеть что-то сделать для родного города. При этом люди не особо верят в перемены, но хотят на них надеяться.
По данным территориальной избирательной комиссии, к завершению этапа выдвижения — на 10 июня – документы в кандидаты акима подали четыре человека – аким поселка Бурабай Сабыр Джалмуканов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Жасканат Дуйсенов, директор ТОО «Шидай» Олжас Нурмагамбетов и руководитель Бурабайского ОРЗК НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жанарбек Оразалин. Все они – самовыдвиженцы, трое состоят в партии Amanat, а последний - в «Ак жоле». Сейчас они проходят процедуру проверки на соответствие требованиям, которая продлится до 15 июня. А уже с 15 по 25 июня зарегистрированные кандидаты начнут агитационную кампанию, чтобы убедить граждан, что именно они достойны руководить Щучинском в ближайшие четыре года.
Продолжение следует