«Народ отучили от выборов»

Единственный аким, которого люди вспоминают добрым словом — Ерлан Каппасов, пробыл на своем посту 2,5 года, но ушел по семейным обстоятельствам. При нем в городе немного навели порядок и начали строить в центре дворец спорта.

Местные жители не особо разговорчивы и не очень дружелюбны. Даже бабушки, продающие на улице овощи, казалось, должны все рассказать, но у них разговор короткий:

«На вопросы не отвечаем, идите».

«Мы хотели узнать у вас о проблемах города, что должен решить новый аким?».

Пенсионерки вроде начинают идти на контакт, но все еще сурово отрезают: «Кого выберут, я за него согласна. Лишь бы нас не обижали, пенсию нам давали мизерную, и чтобы мы с голоду не сдохли. А так там и Токаев хороший был, и Назарбаев был хороший. Лишь бы войны не было».

Судя по разговору, женщины не понимают, что будут еще одни выборы. Им достаточно прошедшего пятого июня референдума по поправкам в Конституцию. Когда же мы начинаем уточнять, что это было другое голосование, теперь же будет еще одно, в ответ звучит: «Да пошли они в жопу. Я этого акима и не знаю…. А что вы тут вообще выспрашиваете? Вы че обнаглели или что? Все, идите отсюдова на хрен».

Местные жители в избирательной кампании пока не разобрались: будут они выбирать акима города или района? Выборы чем-то будут отличаться от прошедшего референдума? Сходятся в одном – городу в первую очередь нужны дороги, тротуары и благоустройство.