Предвыборная тишина

«В предвыборную программу я взял проекты, которые я хотел бы завершить. Также у меня есть проект по дизайн-коду Щучинска. Он получил одобрение, но по рабочей стадии еще не завершен. Это набор правил проектирования, чтобы превратить старое в новое. Реконструкция всего города. Окружающей среды, начиная от внешних фасадов. Создание безопасной городской среды. Вот этот один из основных предвыборных пунктов, которые я хочу доработать и ознакомить с ней жителей всего Щучинска», — рассказывает Дуйсенов.

Он подчеркивает, что его преимущество - в опыте государственной службы и сфере его работы: «Идет грядущий отопительный сезон, мы должны к этому готовиться. Я смотрю на претендентов в акимы города - два человека, которые вообще не представляют себе работы на этих должностях (...) Аким Щучинска, это не просто аким, его статус и имя - аким, но по делу он - заведующий хозяйством Щучинска. Нужно понимать этот смысл. Если человек не завхоз, если он скажем - спортсмен, который привык заниматься спортом, он не сможет ее осилить. Это моя профессиональная точка зрения».

На упреки о том, что Дуйсенов не является местным жителем, он отвечает: «Мы все живем в одной стране. И мы не должны делиться. Ты местный, ты не местный. Да, я родился в Шымкенте. Да, у меня отец здесь, он местный. Но я не виноват же в том, что у меня была семейная трагедия. Я не отвечаю за это. Мне нравится здесь жить. Я влюбился в эту местность, культуру и общество. Много друзей у меня здесь. Мои коллеги меня поддерживают, даже не хотят, чтобы я уходил. Знаете, то, что они говорят, я - не местный, я не достоин - я не согласен с этим».

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Предвыборная кампания в Щучинске завершается 25 июня, этот день в городе - день тишины. Выборы акима города Щучинск пройдут 26 июня.

Продолжение следует