Предвыборная тишина

С 2022 года жители небольших городов начали напрямую выбирать акимов. Щучинск - один из городов, где выборы должны состояться в это воскресенье. Власть отправилась в 45-тысячный город во второй раз за короткое выборное время, чтобы поговорить с его жителями об ожиданиях от работы будущего акима, а также со всеми кандидатами - об их планах.
По данным территориальной избирательной комиссии Бурабайского района, на пост акима Щучинска выдвинулось три кандидата. Это руководитель отдела архитектуры и градостроительства Жасканат Дуйсенов, директор ТОО «Шидай» Олжас Нурмагамбетов и бывший руководитель Бурабайского филиала корпорации «Правительство для граждан» Жанарбек Оразалин. Аким поселка Бурабай Сабыр Джалмуканов, который ранее заявлял о своем участии, снялся с гонки.
С 15 по 25 июня в Щучинске - предвыборная кампания. В качестве площадок для агитации кандидатам были представлены стенды и билборды, на которых они могут вывешивать баннера и листовки. Также публикации в СМИ (местные газеты и онлайн-издания) и встречи с избирателями.
В поисках агитации
Местные жители чаще всего называют город «перевалочным хабом» для туристов, которые летом едут отдыхать в Боровое. Ближе к обеду автовокзал в городе заполняется людьми, которые ждут рейсов в курортную зону. Несмотря на старт предвыборной кампании, информация на билбордах все еще заполнена рекламой туристических зон и отелей. На одном из билбордов можно увидеть баннер с информацией о переписи населения, прошедшей в 2021 году.
«Касаемо, предстоящих выборов. Что про референдум, что эти выборы. Хотя это новшество, почему-то очень слабая осведомленность людей. Совершенно неизвестные мне люди, я уверен, что многие люди не знают что за кандидаты, что они предлагают. Я бы такие подробности, наверное, начал афишировать за несколько месяцев, а не за неделю. Когда были выборы даже в районные маслихаты - она велась. Сейчас очень глухо. Местного телевидения нет. В местной прессе, социальных сетях может быть что-то было. Извините, но есть много людей, у которых источник информации - печатный», — говорит Виталий, который живет в Щучинске уже 22 года и работает в архиве.
Виталий считает, что первоочередной задачей акима, которого изберет население должно быть благоустройство города. «У нас поднимался вопрос о переименовании город в Абылай хан, поскольку считалось, что здесь была его ставка. Но, есть такое мнение у противников - зачем таким именем называть такое захолустье? Если вы хотите назвать город таким серьезным именем, надо его привести в божеский вид. Постройте вы развлекательные места, дом культуры, дороги. У нас сломали дом культуры единственный. Люди приезжают, кто мимо, кто в Боровое, кто здесь задерживается. Американцы бывают даже, своими глазами видел. Что они должны подумать? Никаких достопримечательностей. Памятники посносили, нового не ставят. Интересные места, ничего такого. Сплошные диалоги. Надо ведь это материально подкрепить».
Мужчина рассказывает также о том, что из города уезжает много молодежи, потому что единственный стабильный сектор для работы - бюджетный. В частном секторе «много нечестного и ненадежного». Расположенные возле Щучинска игорные заведения, курортная зона и дорогие отели никак не влияют на благополучие города.
Сам Виталий не планирует уезжать из города и думает проголосовать на выборах: «Я работаю в бюджетной организации. У нас, конечно, рекомендуется ходить на выборы. Но я хожу потому, что это моя личная принципиальная позиция. Кто-то говорит: «нарисуют, наврут», но я всегда хожу. По принципу - даже если и наврут, пусть знают. А мое дело - прийти».
Тем временем, город погружен сам в себя. Группа мужчин в пыльной одежде, шагающих под палящим солнцем, улыбаясь, говорят, что «не занимаются политикой, только черной работой». Женщина с ребенком на остановке слышала о выборах. На вопрос о том, пойдет ли она голосовать, словно застигнутая врасплох, отвечает что пойдет. Однако она не знает никого из кандидатов.
Другая группа женщин, занятые стихийной торговлей на одной из улиц города, больше озабочена уровнем зарплат и дороговизной продуктов первой необходимости, чем выборами.
«Все дорогое, сахар сколько - почти 700 тенге. Зарплата вообще маленькая, кошмар. 45-50 тысяч зарплата - это же смешно. Охранники 80 тысяч получают. Я мать-одиночка, никакого пособия не получаю. Слышала про выборы акима, но я не пойду голосовать. Зачем?», — говорит Алия.
«Раньше мы могли на Щучье озеро заходить, сейчас даже туда не зайдешь. Все частным сделали. Очень сильно давят народ, со всех сторон. Богатые богатеют, бедные беднеют. Иногда даже жить не хочется. Мы даже не знаем кого выбирать. Никакой агитационной кампании. Раньше хоть вывески были. Соседям пришли какие-то письма, мне вовсе ничего не пришло. В акимат не можешь зайти, вечно заняты», — добавляет Гулнар. Присоединившийся к разговору мужчина, удивленно спрашивает: «Акима что-ли снимают? Да выберут кого-то, как всегда».
В одном из старых жилых кварталов, в которых живут семьи железнодорожников, впервые можно заметить следы оповещений о предстоящих выборах, расклеенных у подъездов.
«Месяц назад я узнал про выборы в городе. Из социальных сетей. Я пойду голосовать, но пока не знаю за кого. Почитаю, посмотрю. Сегодня девочки повесили обьявление. В городе акима я бы хотел видеть, который бы смотрел за городом и был местным. Жил с ним и работал. Такой аким нужен. В городе, у нас, в основном проблемы - улицы. Дорога была, канализацию делали. Тут город пенсионеров. Для молодежи здесь ничего нету. У нас здесь локомотивное депо, вагонное депо, ну и станция. Ну и все, больше здесь ничего нету», — говорит Владимир, бывший помощник, машиниста, вышедший на пенсию.
Как и многие другие, он считает больным местом города - отсутствие городского пляжа. Владимир вспоминает времена, когда у города было сразу несколько пляжей и люди могли отдыхать у озера. Сейчас на этом месте гольф-клуб.
Первый баннер с кандидатом появился в Щучинске лишь на второй день предвыборной кампании. На седьмой день пустые щитки стали скромно заполняться листовками двух кандидатов. В городском акимате же появились три листовки, больше похожих на заявления о потерявшихся людях или на объявления о лучших работниках.
«Я беру на себя ответственность, все изменения будем согласовывать с жителями»
Утром в локомотивном депо один из кандидатов Олжас Нурмагамбетов, ранее работавший железнодорожником на этой станции, решил провести свою первую встречу с избирателями.
«Одному человеку изменить в лучшую сторону инфраструктуру или облик города, в котором за 30 лет практически ничего не делалось, очень сложно. Да, за последние 2-3 года какие-никакие дороги появились. Раньше было только несколько улиц с асфальтом. Им сказали по дорожной карте проложить образно 50 км дорог. Они проложили. Моя мама ходить будет по дороге. Я приложу усилия, чтобы там хотя-бы лежачие полицейские были. По Маяковской-Паровозная знаете, поворот, где минимум под 40 км/ч, а то и 60 заходят. А там дети, они ходят к нам на каратэ. Нужен местный хозяйственник, который будет это видеть глазами жителя», — энергично обращается к железнодорожникам Нурмагамбетов.
Зал заполнен примерно наполовину, Нурмагамбетов выступает с трибуны рядом с членами своей предвыборного штаба.
«Я человек, мне свойственно ошибаться. Вы для этого будете со мной встречаться, подсказывать и консультировать. У многих из вас - больше опыта намного чем у меня. Я еще раз говорю, я на госслужбе не работал. Я смутно представляю работу. Общими усилиями и энтузиазмом мы можем изменить город к лучшему. (...) Я буду давить на то, чтобы были общественные советы. Возможно, кто-то будет возглавлять, кто будет членом. Все от нас зависит, все в наших руках», — продолжает Нурмагамбетов.
«Дорогу до депо сделаете?», — в шутку выкрикивает человек из зала.
«Это мы точно сделаем!, — смеясь, отвечает Нурмагамбетов. —- Она уже заложена. Возможно, будет ближе к осени. Я сделаю усилия, даже если у меня не будет полномочий. Заказчик - отдел дорог области, исполнитель - отдел дорог района. Аким города там не имеет полномочий. Мне только передадут в эксплуатацию. Но в моих же интересах - чтобы сделали качественный ремонт. Чтобы я через несколько месяцев не погнал туда технику и людей. Я буду заниматься дорогой, которая будет служить 5 лет. У меня будет мониторинговая группа».
Из зала поднимается мужчина по имени Кайрат, давний коллега Нурмагамбетова.
«Пользуясь случаем. Хочу всех попросить проголосовать за кандидата, я его знаю. Он зарекомендовал себя с лучшей стороны. У меня просьба. Наш город чем славится? Курорт. К нам друзья, знакомые, многие приезжают. У нас очень грязно. Мы были в Павлодаре. Почему там чисто? Председатель КСК во дворах контролирует работы, потому что приедет с акимата комиссия и будет проверять. Как бы здесь нам надо усилить не только наших коммунальных служб, но и КСК. Потому что стыдно», — говорит Кайрат.
«Кайрат, спасибо. Очень актуальный вопрос. Почему наш маленький Щучинск так сильно отличается от того же Кокшетау? Городское коммунальное хозяйство занимается этими делами. Там штат небольшой. Почему бы не увеличить штат в 2-3 раза? Там и зарплаты минимальные, надо увеличить, работать в этом направлении. Также народ призывать к чистоте. Не просто говорить. Надо через СМИ. СМИ - очень большая сила. Те же баннера», — отвечает Нурмагамбетов.
Затем он зовет всех на участки, надеясь на явку выше 50% - это поможет ему быть убедительнее при защите бюджета города. «Мне надо освещение, тротуары и дороги. А как, если не будет бюджета, а техника сломана? Скажут мне - ты не хозяйственник, у тебя нет опыта на госслужбе, еще и люди не верят. Мы тебе не дадим. А я буду козырять - народ за меня голосовал. Народу надо. Давайте».
Массовый детский спорт, внимание к людям с ограниченными возможностями и открытость
«В-первую очередь нужна открытость народу. Как вы знаете, многие чиновники боятся критики народа. В какой-то степени народ сам виноват. При встречах с населением, чиновник допускает какие-то ошибки в терминологии. Народ сразу выкладывает это в СМИ. И это пугает чиновников. Но я буду встречаться с людьми. Буду ошибаться, неправильно выражаться. Главное услышать их и быть услышанным», — рассказывает о первом пункте своей предвыборной программы Нурмагамбетов.
Он сторонник создания общественного совета, потому как в любой организации необходимо «альтернативное общество». В пример он приводит свой спортивный клуб, где есть совет клуба, родительский комитет и тренерский состав.
«Для чего я это сделал? Когда идет спорный вопрос, чтобы мы могли прислушаться к мнению других. Ту же модель хочу внедрить для развития города. Образно, 2022 год, лето, строительство 10 дорог города. Почему должны быть только исполнители и заказчики? Мы должны создать совет, в составе нечетного количества людей: пусть там будут депутаты, аксакалы, профессионалы, представитель акимата и т.д. Они составят график. Раз в 5, 10 дней выезжать. Смотреть. Есть претензии - советовать», — говорит Нурмагамбетов.
Помимо этого, он планирует развивать массовый детский спорт. Заниматься строительством, ремонтом и восстановлением детских площадок со спортивным уклоном: «Сейчас очень развито направление стрит-воркаут и стрит-лифтинг. Для этого не нужна дорогостоящая экипировка, не нужен транспорт, логистика. В каждом дворе если будет снаряд и инвентарь. Ребенок вправе может выбрать эти направления. Это уличная гимнастика»
Затем заниматься благоустройством от «двора до города», чтобы сделать город чистым: «Также внимание к людям с ограниченными возможностями. У нас недостаточно условий для колясочников. Мы очень плотно работаем с председателем общества инвалидов - Байбуровым Канатом Толегеновичем. Он знает все эти вопросы. Мы с ним всегда на связи»
В этом направлении он планирует улучшить инфраструктуру по безбарьерной среде для маломобильных групп населения. Для примера он приводит проект спортивного комплекса, в котором он предусмотрел отдельный вход, подъемник и определенной ширины дверь для колясочников. «Чтобы нажав на кнопку мог попасть на 2 этаж и попасть в спортзал. Спортзал будет оборудован санузлом с широкими дверями, поручнями. Проект 2020 года. Я так мыслил уже в том году»
Нурмагамбетов создал свой предвыборный штаб, состоящий из 22 людей. Это тренерский состав, люди, с которыми он когда-то тренировался. А также родительский комитет, от которых зависит организационная работа команды. Своим преимуществом он считает наличие 500 воспитанников в их спортивной команде, порядка 1000 родителей и нескольких тысяч единомышленников.
«Все они жители города и близлежащих сельских округов. Достаточно будет, если каждый из них выложит в сторис и статус мою предвыборную программу. А также призовет [проголосовать]», — рассказывает он.
Нурмагамбетов делится, что разговоры с народом, подобные встрече с железнодорожниками, дают ему «прилив энергии», а в нем просыпается «спортивный азарт».
«В их глазах видно, что они верят в тебя. Ты хочешь сделать так, чтобы это все осуществилось. Думаю, что также сила в СМИ и социальных сетях. Нужно больше проводить работы по социальным сетям. Баннер заказал, тоже немаловажно», — говорит он.
Рассуждая о возможном будущем города, Нурмагамбетов упоминает необходимость городского пляжа. А также строительство новых многоквартирных домов и привлечении инвесторов в город. Помимо этого, он надеется, что перепись населения 2021 года подтвердит наличие в городе более 50 тысяч населения, вследствие чего Щучинск получит статус города областного значения и сможет увеличить бюджет.
Бродячие животные, свалки и пандусы
Жанарбек Оразалин одним из последних подал заявку на участие в выборах акима в качестве кандидата. Оразалин родился и вырос в Щучинске. Мать работала методистом в библиотеке, а отец - в органах внутренних дел. Сам Оразалин более 15 лет проработал на руководящих должностях, последняя из которых была в госкорпорации «Правительство для граждан». Оттуда он уволился незадолго до выдвижения своей кандидатуры в акимы.
«Здесь прошла наша молодость. Городской сад был. Каждое лето тут была дискотека, на этой танцплощадке. Такого нету сейчас. Молодежи негде досуг свой провести, — начинает разговор Оразалин, указывая на центральный парк. — Но с каждым разом, конечно, есть улучшения. Дороги немного делаются, тротуары, благоустройство есть. Не без этого. Для детей есть тренировки - карате, футбол, плавание. А вот досуга именно как такового нету».
О выборах акима он узнал случайно, когда пошел голосовать во время референдума 5 июня. «Мне говорят: “Так, теперь в следующий раз ждем 26 на выборы акима города”. Ради шутки спросил: “За кого будем голосовать, кто претендент?” Они говорят: “Не знаем, пока вроде никого нет”. Я ответил: “Ну тогда я пойду!”. И подумал: почему бы и нет? Я на данный момент свободный человек. Силы у меня есть. Авторитет в городе завоевал. Думаю, попробую, никогда не поздно пробовать. Решил, что-то для города сделать. Оставить память о себе. Это мой родной город. Родился и вырос здесь. Хочется, чтобы что-то преобразилось».
В первый день предвыборной кампании у Оразалина еще не было программы. Он аргументировал это тем, что еще не разобрался в своих компетенциях и не хотел давать пустых обещаний. Однако для себя уже выделил те проблемы, которые хотел бы решить.
«Я сам инвалид 3 группы. Я изнутри все чувствую, вот эти моменты. То, что не хватает пандусов. Туалетов нету в городе. Для инвалидов нету. На работу толком не берут инвалидов. Эти проблемы, если будет в моих компетенциях, хотелось бы воплотить. Также детские площадки, дворы привести в порядок. Есть дворы, где люди за чистотой следят. А детской площадки нету. У них асфальт чистый, красят, садят цветы и красят. Охото этому двору сделать детскую площадку», — рассказывает Оразалин.
К тому же, он уже отметил для себя места, где появляются стихийные свалки. Из-за характера его прежних работ, он уже примерно знает хозяев и фирмы, где есть свалки: «Постараюсь провести беседу с ними, чтобы они устранили свалки. Где заброшенные здания, земли, которые пустуют. Я тоже знаю. Я видел, мои специалисты там остались работать. Если не осваивают, надо забирать и отдавать тем, кто осваивает».
Также Оразалин хочет построить питомник для бродячих животных, потому что они становятся опасными для людей.
На следующий день Оразалин уже выпустил свою предвыборную программу, где также добавил пункты про подотчетность и прозрачность потраченных средств перед жителями и задачи по постройке городского пляжа.
«Я знаю, что проголосуют за меня. Может немного самоуверен. Столько лет я проработал на своей работе и я всегда людям помогал. У меня спрашивают: “Вы когда будете агитацию делать?” Я отвечаю: “А я без агитации!», — говорит он.
По его словам, избирательный фонд выдал ему 150 тысяч на прессу, материалы для агитационной кампании и транспортные расходы. По законодательству им должны были выдать 240 тысяч, однако сумма была сокращена из-за отсутствия затрат на телевидение.
Оразалин считает, что слабая заинтересованность людей в выборах связана с характером жизни в Щучинске. «Здесь самозанятые все. Коммерсанты, занимаются торговлей на базарах. А если бы было больше коллективов, то там бы руководитель подошел, рассказал о выборах на собрании. Люди индивидуально работают. Может, многие не верят, что что-то улучшится».
Проблемой города он также называет низкие зарплаты. «Когда я работал, у меня архивариус, девочка, получала 30 тысяч тенге. Я еле как добился, чтобы ей сделали полторы ставки, чтобы до 60 тысячи довели. Средний заработок - 80-100 тысяч. Но что я тут могу сделать: Мне сказали, что штат акима всего 7 человек. Есть еще коммунальщики, тоже низкие зарплаты. Люди же себя ценят и не хотят за такую зарплату идти работать. Аким города с зарплатами ничего не решит. Что-то обещать, руками махать у меня тут не получится».
С Нурмагамбетовым Оразалин знаком лично. Его младшему сыну 12 лет, он занимается у Нурмагамбетова в спортивном клубе: «Он его сенсей, тренер. Мы с Олжасом вчера встретились, обнялись. Сказали - мы не соперники. Мы за честные выборы. Я просто за то, чтобы в городе были перемены. Я говорю, наш город - там растут дети, у меня уже внуки растут. Я отсюда не собираюсь уезжать. Потому хочется что-то сделать для людей. Оставить след свой»
Городская среда, пляж и дизайн-код Щучинска
«Если я буду акимом города Щучинска, буду делать акцент на том, чтобы город не был донором района. Район держится на бюджете города. На законодательном уровне прописано, что если будет больше 50 тысяч человек населения - мы уже не будем донорами. Мы должны будем обеспечивать самих себя, на нужды города. Щучинск - сам может себя обеспечить», — считает Жасканат Дуйсенов, кандидат в акимы города и руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурабайского района.
Дуйсенов выстроил свою предвыборную программу вокруг своих архитектурных проектов по благоустройству и созданию безопасной и удобной городской среды. Среди них - 14 согласованных проектов по детским площадкам с воркаутом. Покраска многоэтажных жилых домов, которые поделены по кварталам (синий, красный, зеленый и т.д.) Завершение проекта с флагштоком. Строительство и восстановление парков и скверов. В частности, проект маленького парка-сквера на пересечении улиц Абылай хана и Ауэзова, парк-сквер в микрорайоне Горный, прямо под буквами Burabay и другие.
Помимо этого, Дуйсенов планирует соединить микрорайон Заречный с городом, так как он отдален от центра. «Много, что делается неправильно. Озеро Кылшакты (разделяющая микрорайон Заречный от центра - В.) - стоячая вода, ранее была протекающей водой, доходящей от Щучинска до Кокшетау. Хочу все заново реализовать, сохранив природу и необычайную красоту».
Также он говорит о том, что в этом году уже было начато оформление городского пляжа. «Стоим на стадии, чтобы его могли законным путем предоставить частникам, либо городскому акимату, либо специальному органу, который мог бы прочистить все вдоль озера и организовать соответствующие условия - туалеты, спасательные шлюзы, спасателей, оборудование и т.д. Потому пляж можно сделать».
Он также отмечает, что вернуть земельный участок гольф-клуба для городского пляжа не получится. Так как участок был предоставлен правительством и акимат не может организовать его отчуждение. К тому же, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, уровень воды в озере значительно снизился и отошел от берега на 15 метров. Из-за чего пляж засыхает и его невозможно сделать по-новому.
«В том году мы также нашли инвестора, который хотел построить мусороперерабатывающий завод. В принципе, я хочу завершить это дело. Потому что у нас в данный момент больше 1 млн. тонн мусора. До этого мусорная свалка не была оформлена. Я когда приходил, мы эту тему поднимали - теперь мы оформили этот земельный участок под свалку. Отдали его для строительства завода. Это все делалось по моей инициативе», — говорит Дуйсенов.
Не менее важным он считает создание условий для социально-уязвимых слоев населения и пенсионеров. Для этого, он планирует усилить требования к пандусам, лифтам и стеллажам. Также, он хочет дать возможность работать людям со 2 группой инвалидностью.
«В предвыборную программу я взял проекты, которые я хотел бы завершить. Также у меня есть проект по дизайн-коду Щучинска. Он получил одобрение, но по рабочей стадии еще не завершен. Это набор правил проектирования, чтобы превратить старое в новое. Реконструкция всего города. Окружающей среды, начиная от внешних фасадов. Создание безопасной городской среды. Вот этот один из основных предвыборных пунктов, которые я хочу доработать и ознакомить с ней жителей всего Щучинска», — рассказывает Дуйсенов.
Он подчеркивает, что его преимущество - в опыте государственной службы и сфере его работы: «Идет грядущий отопительный сезон, мы должны к этому готовиться. Я смотрю на претендентов в акимы города - два человека, которые вообще не представляют себе работы на этих должностях (...) Аким Щучинска, это не просто аким, его статус и имя - аким, но по делу он - заведующий хозяйством Щучинска. Нужно понимать этот смысл. Если человек не завхоз, если он скажем - спортсмен, который привык заниматься спортом, он не сможет ее осилить. Это моя профессиональная точка зрения».
На упреки о том, что Дуйсенов не является местным жителем, он отвечает: «Мы все живем в одной стране. И мы не должны делиться. Ты местный, ты не местный. Да, я родился в Шымкенте. Да, у меня отец здесь, он местный. Но я не виноват же в том, что у меня была семейная трагедия. Я не отвечаю за это. Мне нравится здесь жить. Я влюбился в эту местность, культуру и общество. Много друзей у меня здесь. Мои коллеги меня поддерживают, даже не хотят, чтобы я уходил. Знаете, то, что они говорят, я - не местный, я не достоин - я не согласен с этим».
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Предвыборная кампания в Щучинске завершается 25 июня, этот день в городе - день тишины. Выборы акима города Щучинск пройдут 26 июня.
Продолжение следует