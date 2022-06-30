Конаев между прошлым и будущим

Городской акимат по той же причине отменяет интервью с акимом города: его представительница говорит, что некогда, так как приехали из администрации президента. Суета слышна и в здании городской администрации: из окон доносятся бурные обсуждения, а в сквере у здания акимата дежурят немногочисленные сотрудники полиции.

В тени на скамейках сквера в жаркий полдень располагаются отдыхающие. Одна из них, Ольга, переехала в Конаев из Талгара месяц назад, выйдя на пенсию. Свой выбор она объясняет близостью водохранилища и тем, что здесь удобно передвигаться на велосипеде.

«Можно сказать, что город развивается. Но аквапарк что-то запустили, конечно. Надо, чтобы больше гостей было, все же это курортная зона, больше развлекательная», – говорит она.

Маргарите 23 года. Она живет в Конаеве уже 15 лет, и говорит, что в город стал зеленее, уютнее и удобнее для мам с колясками. Девушка получила здесь в колледже специальность повара-кондитера, а затем устроилась в казино, где работала до выхода в декрет. «Там уже в ходе работы получила такие уровни как шоколатье, мороженица, кондитер», – говорит Маргарита. Спрашиваю, есть ли у молодежи в городе возможности для работы.