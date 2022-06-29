Почти по-настоящему: жители Щучинска выбрали себе акима

Какие выборы? Сахара нет

Улицы Щучинска в день выборов немноголюдны. Редкие дети и прохожие бежали по своим делам. Женщина с двумя детьми очень удивилась вопросу о выборах: «Нет, конечно».

Александр, который представился нам домохозяином, с самого утра пришел голосовать. Рассказал, что кандидата выбирал по положительным качествам, и ожидает от него «самого лучшего». Хочет, чтобы новый аким доделал дороги и тротуары. И сам, как гражданин, имеет право требовать, ведь ходит на каждые выборы обязательно. Но уже в конце разговора неожиданно добавляет: «Жена разбудила, сказала: «Иди голосуй!». Здесь (в школе – В.) работает».

Лидия и Сергей на выборы не ходили. Женщина говорит, что работает с 9 до 21:00 часов, и времени ходить голосовать у нее нет. На ремарку, что сейчас день, выходной, и она может пойти проголосовать, громко удивляется, чтобы выборы сегодня, а потом отрезает: «Не ходила я на выборы. За сахаром ходила, сахара нет. Мне нужен сахар, сахара нет. Раньше по два килограмма давали в руки, а сегодня вообще – никак».

«Я не видел никакой агитации, да и никого не знаю. Никто ничего не обещал, ни по телевидению, нигде. Не слышал, что обещает сделать. Может, асфальт сделает? Уже 10 лет дорога щебенкой посыпана. Мне без разницы, что Назарбаев, что Кулибаев. Я давно не верю этой власти. Я в жизни не ходил (на выборы – В.). Как выбрал Горбачева, после этого союз развалили, разворовали, разобрали, я ни разу ни за Назарбаевых, ни за кого не ходил», – тут же добавляет Сергей.

Не пошли на выборы и Андрей со Светланой. Вместо голосования они выбрали поход в гости.

«Не собираюсь на выборы, и так все сделают. Это все глупости. Акима с пятой школы, да (Нурмагамбетов – В.)?! Агитация была в пятой школе чтобы за него голосовали. Мы не голосовали, на работе были. Мы его даже не знаем. Я сегодня первый раз узнал, что голосование проходит. Про агитацию тоже не слышали», – заявил Андрей.