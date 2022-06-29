Почти по-настоящему: жители Щучинска выбрали себе акима

Гонка за пост акима Щучинска завершилась в минувшее воскресенье: в городе впервые выбирали акима на прямых выборах. Низкая явка, заметная весь день, к концу дня вдруг сменилась резким ростом числа проголосовавших избирателей, а сами выборы часть участников назвали неоднозначными.
Власть поехала в день выборов в Щучинск в третий раз за выборный месяц, чтобы увидеть голосование своими глазами и поговорить с победителем.
Выходные и день молодежи
По данным территориальной избирательной комиссии в 45-тысячном Щучинске 32 545 избирателей. Им предстояло сделать свой выбор на 22 избирательных участках – журналисты Власти в день голосования посетили 19 из них.
На участке под номером 315 в самом центре Щучинска ровно в 7 часов утра не было никого, кроме членов участковой комиссии. Не было и наблюдателей, но председатель заверила, что «был наблюдатель от организации отошел и сейчас подойдет». А вот от кандидатов в акимы наблюдатели не приходили.
Следующий избирательный участок №314 – один из самых крупных, к нему прикреплены 2 182 избирателя. К восьми утра проголосовать пришли несколько человек, а вот тоже нет. Здесь сообщили, что к началу голосования никто не подошел.
«Наблюдатели – еще пока никого не было ни от кого. Пришлось самим открывать все, пломбировать. Ждали-ждали, никого нет. Не знаю почему. Нам сказали, должны прийти, к кому-то пришли, у нас пока нет», - рассказала председатель участковой комиссии Мария Балгужина.
В выборах акима города участвовали три кандидата – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Жасканат Дуйсенов, директор ТОО «Шидай» Олжас Нурмагамбетов и бывший руководитель Бурабайского филиала корпорации «Правительство для граждан» Жанарбек Оразалин. Все они – самовыдвиженцы
В первой половине дня лишь на некоторых участках есть наблюдатели от двух кандидатов – Олжаса Нурмагамбетова и Жанарбека Оразалина, на 316-м участке и вовсе установили видеокамеру, которая непрерывно снимала урну для голосования. Вот только голосующих на этих избирательных участках почти нет.
«Вопрос выборов акима – самый актуальный. Я считаю, что для нас он очень значимый. Мы бы хотели, желали, чтобы была больше (активность среди населения – В). Но пока, даже по утру я вижу, что пока активности нет. Выходной, день молодежи, будем надеяться, люди попозже подойдут. Спят. Будем надеяться, что явка будет», – сказала председатель участковой комиссии №321 Корлан Алимова.
«Это же впервые в городе, посмотрим на активность. Все равно еще не совершенная наверно система, в том плане, что это же самовыдвиженцы. А предварительной работы по выдвижению из народа не было», – отметила председатель участковой комиссии №317 Галина Бичун, поглядывая на урну, в которой к девяти утра лежало четыре бюллетеня.
«Это же впервые в городе, посмотрим на активность. Все равно еще не совершенная наверно система, в том плане, что это же самовыдвиженцы. А предварительной работы по выдвижению из народа не было», – отметила председатель участковой комиссии №317 Галина Бичун, поглядывая на урну, в которой к девяти утра лежало четыре бюллетеня.
Выше явка оказалась к десяти утра в отдаленном районе, в котором проживает Олжас Нурмагамбетов. На его избирательном участке №332 к этому времени проголосовали около 65 человек, хотя во время референдума три недели назад проголосовавших к этому времени было уже больше сотни.
Куда лучше ситуация на соседнем избирательном участке №325. Но здесь явку обеспечили за счет тех, кому, как правило, приходится участвовать в выборах.
«У нас на участке находится дом престарелых, оттуда заявление поступило на 95 человек. Они (члены комиссии – В.) сейчас там, потом по микрорайонам поедут. На нашем участке кадетский корпус, сейчас 157 кадетов прибудут. Да и в основном, на нашем участке госслужащие, очень много учителей, очень много наших родителей, пожилых людей, которые из тех времен, старой закалки: приходят, голосуют, обеспечивают явку. Поэтому у нас всегда высокая явка», – говорит председатель участковой комиссии Макпал Капарова.
Не сильно изменилась ситуация и после трех часов дня. На 324-м избирательном участке, где прикреплено 1 914 избирателей признались, что до обеда явка была пассивной, а затем стало «получше», и урна заполнилась на треть.
«У нас на избирательном участке 1192 избирателя. Участок большой. Явка относительно… низкая. Я думаю, это связано с тем, что сегодня выходной, сегодня праздник – день молодежи. Основная масса народа с пятницы уже отдыхает. На референдуме у нас очень большая активность граждан была, все понимали, что поправки в конституцию – это очень важная часть изменений…. А в этот раз… для агитации, для информирования населения [время] было совсем короткое», – призналась председатель избирательной комиссии №330 Оралсын Тажибаева.
«По этой избирательной кампании, плохая агитация была. Сами кандидаты плохо поработали с населением вообще. Люди не знают программы, приходят спрашивают, как, что, кто?», – также рассказал заместитель председателя участковой избирательной комиссии №319 Николай Слабунов.
На 323 избирательный участок, за час до окончания голосования, проголосовали чуть большее 200 человек из 1 714. В родной школе одного из кандидатов в акимы Олжаса Нурмагамбетова и районе, где его все знают и живет его мама, желающих пойти на выборы оказалось не так много.
«Явка небольшая. Выходной, лето, свобода, курортная зона, люди отдыхают. У нас основная масса знает, что выборы в городе. Но люди наши аполитичны в большей степени. Они, видимо, посчитали нужным отдохнуть в выходной, чем прийти на выборы», – высказал мнение председатель участка Нурлан Кошенов.
Наблюдателей здесь нет
Из 19 избирательных участков на момент прибытия журналистов Власти на месте находились наблюдатели кандидата Нурмагамбетова на восьми участках, Оразалиева – на 12-ти участках, от РОО «Центр непартийного контроля» (от акимата – В.) - пятеро, одна из которых спала. На некоторых участках, заверили члены комиссий, наблюдатели были, но они «отлучились», «вышли, потому что душно», «ушли по делам, но обещали вернуться к подсчету голосов». И на одном участке – единственный на весь город независимый наблюдатель – активист Владимир Прокопьев, который после январских событий подарил президенту Касым-Жомарту Токаеву утюг.
«Были нарушения, но я сообщил председателю и решили: трафаретов для слабовидящих нет, пандус находится не на главной стороне, никаких указателей не было. Потом зашел наблюдатель, его зарегистрировали, а я увидел, что у него нет документов. Я зафиксировал, обратил на это внимание, сказал, что буду составлять акт. И они удалили его. Сейчас меня попробовали ограничить в перемещении, я сказал – это незаконно. На этом все закончилось», – рассказал Прокопьев.
Самым значимым достижением выборов активист называет потенциальную возможность восстановить доверие к власти, потому что, по его словам, все предыдущие руководители Щучинска «оторваны от людей», а решения, которые они принимают, «никак не связаны с людьми.
«С той же застройкой парка, против которой протестовали, снесли дом культуры – не спросили у людей. С людьми не советуются. И это, мне кажется, самое ключевое», – отметил он.
При этом, Прокопьев признается, что если раньше сомневался, то сегодня ему кажется «выборы пройдут честно, потому что представители кандидатов говорят, что они каждый участок покрыли, на каждом участке по два наблюдателя». В то же время, особых изменений в городе после выборов акима он тоже не ждет, потому что «все три кандидата провластные» и «встраиваются в систему».
Он также отметил аполитичность населения – к полудню, на его избирательный участок пришли только 60 человек, тогда как в списках – около 2,5 тысяч.
Наблюдатель от кандидата Оразалина Біләл Сакенов, который находился в здании технического колледжа на избирательном участке №316 заверил, что пока нарушений не видел.
«Мы возле ящика поставили свою камеру. Все чисто. Пока активность низкая. Наверное, пока все спят. Нам главное, чтобы выборы прошли прозрачно, законно. Кто выиграет – без разницы, главное, чтобы все прошло чисто», – заверил он.
Такие разные кандидаты
У журналистов Власти так и не получилось связаться и поговорить с кандидатом в акимы Жанарбеком Оразалиным. Не ответил он и на сообщения, когда и где будет голосовать. Оставшиеся два кандидата – Олжас Нурмагамбетов и Жасканат Дуйсенов – были всегда на связи.
Первым в день выборов голосовать пошел Нурмагамбетов с супругой в 9 часов утра. Улыбаясь, он буквально влетел в свой избирательный участок №332, поздоровался и обнялся со всеми членами избирательной комиссии и ее председателем, прошел необходимые процедуры и опустил свой бюллетень в урну.
«Настроение прекрасное, как сегодняшний день. Голосовал за самого достойного кандидата», – сказал он.
На вопрос, почему на избирательных участках к открытию не было его наблюдателей, он заверил, что сейчас уже явка 100-процентная (на самом деле это не так – В.), а в «СМИ была информация, что избирательные участки откроются с восьми утра», поэтому и доверенные лица подошли к этому времени.
Жасканат Дуйсенов должен был голосовать в первой школе в 11 утра, но не смог выехать из Борового, так как дороги были перекрыты из-за велопробега, и пришел на избирательный участок только к трем часам. Не торопясь, он шел пешком по улице с бутылкой газировки в руках, и лишь скромно улыбнулся: «Простите, что опоздал». Пришел один – жена проголосовала утром и с детьми уехала в столицу.
«Родственники приехали», – вновь улыбнулся он.
После голосования Дуйсенов вдруг сообщил, что голосовал «за конкурентов». А отсутствие своих доверенных лиц на избирательных участках объяснил просто: «Я думаю, выборы пройдут честно, поэтому не думаю, что нужны наблюдатели. Да. Новый Казахстан. Надо всегда верить. Верить в людей».
Какие выборы? Сахара нет
Улицы Щучинска в день выборов немноголюдны. Редкие дети и прохожие бежали по своим делам. Женщина с двумя детьми очень удивилась вопросу о выборах: «Нет, конечно».
Александр, который представился нам домохозяином, с самого утра пришел голосовать. Рассказал, что кандидата выбирал по положительным качествам, и ожидает от него «самого лучшего». Хочет, чтобы новый аким доделал дороги и тротуары. И сам, как гражданин, имеет право требовать, ведь ходит на каждые выборы обязательно. Но уже в конце разговора неожиданно добавляет: «Жена разбудила, сказала: «Иди голосуй!». Здесь (в школе – В.) работает».
Лидия и Сергей на выборы не ходили. Женщина говорит, что работает с 9 до 21:00 часов, и времени ходить голосовать у нее нет. На ремарку, что сейчас день, выходной, и она может пойти проголосовать, громко удивляется, чтобы выборы сегодня, а потом отрезает: «Не ходила я на выборы. За сахаром ходила, сахара нет. Мне нужен сахар, сахара нет. Раньше по два килограмма давали в руки, а сегодня вообще – никак».
«Я не видел никакой агитации, да и никого не знаю. Никто ничего не обещал, ни по телевидению, нигде. Не слышал, что обещает сделать. Может, асфальт сделает? Уже 10 лет дорога щебенкой посыпана. Мне без разницы, что Назарбаев, что Кулибаев. Я давно не верю этой власти. Я в жизни не ходил (на выборы – В.). Как выбрал Горбачева, после этого союз развалили, разворовали, разобрали, я ни разу ни за Назарбаевых, ни за кого не ходил», – тут же добавляет Сергей.
Не пошли на выборы и Андрей со Светланой. Вместо голосования они выбрали поход в гости.
«Не собираюсь на выборы, и так все сделают. Это все глупости. Акима с пятой школы, да (Нурмагамбетов – В.)?! Агитация была в пятой школе чтобы за него голосовали. Мы не голосовали, на работе были. Мы его даже не знаем. Я сегодня первый раз узнал, что голосование проходит. Про агитацию тоже не слышали», – заявил Андрей.
В то же время, от нового акима люди ждут решения проблем в городе – это дороги, тротуары, освещение, инфраструктура и экология.
Активист Игорь Савченко, который тоже не стал голосовать, уже несколько лет поднимает проблему отсутствия доступа населения к озеру Щучье. Почти 10 лет прошло с тех пор, как землю отдали под гольф-клуб и отель Rixos, а обычные люди остались без пляжа. С другой стороны города, по его словам, также много лет назад начали отдавать в частную собственность земли березовой рощи. Потом это приостановили, но часть теперь находится в частных руках, и активист обеспокоен сохранностью деревьев. Савченко знаком с Жасканатом Дуйсеновым, обсуждал с ним проблемы города, но уверен, ему на выборах не победить.
«Видно, что акимат через свои СМИ продвигает Олжаса (Нурмагамбетова – В.). Его продвижение началось где-то за четыре месяца до этого. Как позже выяснилось, когда аким сказал, что он собирается уходить, сразу начали продвигать депутата маслихата. Я так понимаю, это - кандидат от акимата и два других, чтобы разделить голоса противника», – заявил Савченко, выразив уверенность, что победит Нурмагамбетов.
Стоит отметить, что еще два человека, близкие к акимату Щучинска и провластным структурам, но не связанные между собой, также сообщили журналистам Власти подобную информацию, заверив, что Олжаса Нурмагамбетова еще несколько месяцев назад «согласовали наверху».
Подсчет голосов
После закрытия избирательного участка №314 наблюдатели Олжаса Нурмагамбетова сразу же ушли, не дожидаясь подсчета голосов. Остались только доверенное лицо Оразалина и один из журналистов Власти. Подсчитывать неиспользованные бюллетени члены избирательной комиссии начали еще до закрытия голосования, при этом, сделав замечание СМИ за фиксацию на фото данного процесса. Они объяснили это тем, что пока «считают для себя».
После закрытия участка, члены комиссии записали количество неиспользованных бюллетеней, погасили их, вскрыли урну, разложили бюллетени по стопкам и пересчитали их. Перед заполнением самого протокола секретарь и председатель комиссии несколько раз перепроверили данные и только после этого вписали в протокол. и, после того как убедились, что цифры сошлись, напечатали сам протокол. В результате, явка составила 15%, за Дуйсенова проголосовали 28 человек, за Нурмагамбетова – 276, за Оразалина – 62, еще 6 бюллетеней были признаны испорченными, а 15 человек проголосовали «Против всех».
Аналогичная ситуация была на избирательном участке №315, где также по процедуре провели подсчет голосов, озвучили наблюдателям и представителям СМИ данные о явке, количестве бюллетеней за каждого кандидата и только после этого составили протокол.
А вот на участке №317 члены избирательной комиссии заметно занервничали, когда корреспондент Власти зашел в здание за 15 минут до закрытия участка. Один из членов комиссии ушел к председателю, с которым они что-то обсуждали в кабинете. Ровно в 20:00 здесь приступили к гашению неиспользованных бюллетеней. Правда, сколько их было в пачке – неизвестно, потому что считать их не стали.
Затем члены комиссии вскрыли урну, наполненную визуально меньше, чем на треть. И уже всемером, максимально закрыв обзор наблюдателям, стали считать голоса, перешептываясь и не озвучивая результаты вслух. Спустя примерно 10 минут, один из членов комиссии сложил все бюллетени в стопку и также молча унес их в кабинет, находящийся в конце коридора, а глава комиссии Галина Бичун проследовала в свой кабинет. На вопрос, куда унесли бюллетени и почему не озвучили данные, она ответила, что «компьютер есть только в кабинете, сейчас подготовим протокол и все вам скажем». Лишь через 40 минут члены комиссии вынесли уже запакованные бюллетени и вывесили протокол, в котором у Дуйсенова значилось 13 голосов, у Нурмагамбетова – 461, у Оразалина – 424, испорченные – три, против всех – 212.
Вопросы по явке вызвал и филиал школы №5 – участок 324, в котором к четырем часам дня была небольшая явка, но в итоговом протоколе значилось 11 голосов за Дуйсенова, 1500 – за Нурмагамбетова, 43 – за Оразалина.
Аким – спортсмен
Территориальная избирательная комиссия подписала итоговый протокол, что в выборах приняли участие 14 392 избирателя, из которых 9 775 человек отдали свои голоса в пользу Нурмагамбетова, 2 352 – за Оразалиева, 1 162 – за Дуйсенова, 180 бюллетеней признано недействительными, и 923 жителя проголосовали «Против всех».
«По выборам было волнительно. Душа в пятки убегала, особенно в день выборов», – сказал Власти Нурмагамбетов после того, как стали известны результаты голосования.
Он также отверг информацию, что его кандидатуру согласовали на областном уровне еще несколько месяцев назад.
«Мне об этом тоже говорили, и месяц назад говорили, что якобы я знал. Но вы же видели, что выборы были открытыми, что доверенные лица от оппонентов сидели. Сейчас об этом говорить, я думаю, вообще не актуально. Мне месяц назад тоже об этом говорили, типа, вот ты станешь. Так извините меня, зачем эти выборы нужны были бы?», – сказал новый аким Щучинска.
«Ну…. Понимаете, это все на уровне каких-то разговоров, например, слухов. Потому что, допустим, там участвовал парень, наш архитектор. Он достаточно грамотный парень, который работает в системе акимата. Оразалин тоже практически все время работал в госструктуре. А Нурмагамбетов не работал ни в акимате, он просто популярный парень, местный Щучинский», – также заявил Власти аким Бурабайского района Асет Муздыбаев, заверив, что информация о согласовании Нурмагамбетова не соответствует действительности.
Кандидат в акимы Жанарбек Оразалин после выборов, все же вышел на связь и заявил, что «все уже вышло на лицо, все равно уже ничего не сделаешь».
«Как прошли (выборы – В.), так прошли. Наши наблюдатели с вами разговаривали. В пятой маленькой школе, например, я не думаю, что там столько человек проголосовало – подозрительно. Там никогда такого не было, чтобы прибегали голосовать. А так – не знаю, может, все правильно», – сказал он.
Жасканат Дуйсенов в свою очередь заверил, что вопросов по выбору народа у него нет и он ничего против не имеет, хотя с результатами лишь «частично согласен». Он также намерен помогать новому акиму, «если он не справится».
«Поддержим, у нас нет никакой неприязни. Нет такого, чтобы пресекать его, что-то предъявлять. Во благо города будем работать вместе. Я пытался, народ выбрал. Что поделать? Завтра посмотрим, что будет. Но в следующий раз обязательно буду участвовать в выборах снова», – пообещал Дуйсенов.