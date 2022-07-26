Разделенные области

В последний раз Карагандинская область переживала территориальную реформу в 1997 году: тогда к региону присоединили Жезказганскую область с общей численностью населения около 500 тыс. человек. Жезказган, на протяжении 25 лет бывший административным центром Жезказганской области, утратил этот статус. Спустя годы это сказалось на его бюджетном финансировании, качестве жизни и, как следствие, идентичности.

В отличие от других регионов, которые были воссозданы в 2022-м, Жезказганская область в том виде, в котором она существовала до 1997-го, на карте Казахстана не появилась. Балхаш и районы вокруг него, когда-то входившие в Жезказганскую область, остались в Карагандинской. Тем не менее в новой Улытауской области - множество крупных промышленных предприятий, включая одно из двух главных в регионе − медный гигант «Казахмыс».

Сложившийся механизм финансирования регионов в Казахстане предполагает, что основную часть средств они получают из республиканского бюджета. На местах собирается ограниченное количество налогов, основные из которых индивидуальный и корпоративный (преимущественно от МСБ) подоходные налоги, соцналог, плата за эмиссии и использование водных ресурсов. При этом наибольший процент распределяемых из республиканского бюджета денег оседает в областном центре.

«Местный бюджет с момента объединения областей доставался в основном областному центру - Караганде. Сейчас, по-моему, все головные офисы крупных компаний региона − «Казахмыса» и ArcelorMittal − сконцентрированы в Астане. Они платят налоги там, и поэтому большая часть местных налогов пополняют бюджет столицы. Вряд ли это идет на пользу бюджетам Жезказгана, Сатпаева и ряда районов. Крупные компании на бюджет Карагандинской области не сильно влияли. Основная масса налогов шла в республиканский бюджет. Местный бюджет пополняется за счет малого и среднего бизнеса», − рассказал Власти бывший депутат маслихата Карагандинской области Толеген Ашимов.