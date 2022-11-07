Дождаться АЭС

Несмотря на то, что в независимом Казахстане советский проект Южно-Казахстанской ГРЭС был остановлен, слухи о появлении в Улкене гидроэлектростанции всё равно продолжали ходить. А в 1997 году, по предложению Ядерного сообщества Казахстана, было принято решение использовать готовую площадку для строительства АЭС. Это вызвало протест экологов и жителей Казахстана, что заставило власти пересмотреть планы.

В 2008 году было принято решение о строительстве Балхашской ТЭС. Спустя 4 года, в 2012 году, АО «Балхашская ТЭС» и корейская компания Samsung Engineering Company заключили договор о строительстве первого модуля электростанции в районе Улкена. Подготовка к строительству началась в 2013 году. В 2016 году на подготовленную площадку завезли стройматериалы, но через некоторое время работы прекратились.

— К строительству ТЭС я уже была на пенсии. Но одной пенсии на жизнь никогда не хватало. Тогда в Улкен приехали корейцы. Они жили в домиках недалеко отсюда. И в том районе всё ихнее было почему-то. Я тогда пошла работать у них техничкой: мыла полы. Тогда тоже был большой проект и большие планы. А потом все корейцы почему-то поуезжали. У нас всегда было так: в мае какая-нибудь стройка начнется, а в октябре она закрывается. Ну, как так!? Но мы уже привыкли… Сейчас вот говорят про строительство АЭС. Дай бог, чтобы она появилась, — говорит Тамара Роженко.

В 2019 году в Казахстане снова заговорили о возможном появлении АЭС. Вероятным местом для строительства называли Улкен. В 2022 году министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улькен.

Сегодня большинство местных жителей, с которыми поговорила «Власть», поддерживает строительство АЭС с оговоркой: АЭС не должна навредить Балхашу. Они считают, что современная ядерная энергетика в целом безопасна, и надеются, что в поселок с появлением станции «придет цивилизация». Что в Улкене пойдет лучшая жизнь: появятся рабочие места, амбулатория, роддом, а пустующие квартиры заполнятся жителями.

— Если в поселке появится АЭС, может быть, и уехавшие вернутся. Может быть какую-нибудь фабрику или завод построят — появятся рабочие места. Возможно, появится своя амбулатория — больше не придется ездить в Узынагаш, Балхаш и Алматы, чтобы сдать анализы. Сейчас всё равно люди умные, и технологии современные. Никто уже не допустит аварии. АЭС во многих странах стоят — и ничего. А потом наши внуки выучатся и сами пойдут туда работать. Я так думаю. И они будут жить хорошо, и всё будет нормально. Может быть, наши внуки будут жить лучше нас. Я верю в это, — тихо говорит Тамара Роженко.

Площадка

Предполагаемая площадка будущей АЭС расположена всего в километре от Улкена. Поэтому к ней мы добираемся пешком.

Голубое необъятное небо впереди безоблачно. Кругом простирается залитая слепящим солнцем холмистая степь, из которой веет теплом. Через 15 минут пути мы оказываемся перед шлагбаумом, переграждающим проезд на площадку будущей АЭС.