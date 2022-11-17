Первый город в Мангистау

Основатель кинотеатра Данияр Айса загорелся идеей открыть кинотеатры в малых городах и районах, и решил начать со своего родного региона – с запада. Первый кинотеатр он открыл в Жанаозене после событий 2011 года – хотя предлагал местному акимату сотрудничество еще в начале 2000-х. Местные власти, по его словам, тогда ринулись «залатывать дыры» и вспомнили о его письмах. Сейчас в сети – два кинотеатра в Жанаозене, два в Актау и один в Форте-Шевченко.

«Открыть кинотеатр в Форт-Шевченко – это чисто моя личная инициатива, – говорит предприниматель. – Я потратил где-то около 80 млн: 30 млн ушли на оборудование. 30 млн я взял в кредит под 18%, государство мне 17% субсидировало, и эти деньги я выплачиваю под один процент. 50 млн ушли на реконструкцию здания и ремонт. По договору это все должен был акимат сделать, но он этого не сделал».

Местные власти также должны были провести отопление, но его до сих пор нет.

«Зрители мерзнут, – говорит Данияр Айса. – Я ультиматум поставил: если вы отопление не сделаете, придется закрывать кинотеатр. Просто обидно, что оборудование может сломаться, оно же будет на холоде находиться».

По словам Айсы, несмотря на то, что в городе довольно мало культурных мероприятий, местное управление культуры не идет на сотрудничество и не предлагает никаких совместных проектов.

«Давайте совместно что-то сделаем: какие-то кинофестивали, кружки? Нет, они просто молчат. По их мнению, кинотеатры – это только коммерческая деятельность, но это социально значимый проект. И им это не надо. Это точечное мероприятие для них», – констатирует предприниматель, добавляя, что и у министерства культуры его идеи не вызвали понимания – там лишь спросили, а зачем нужны кинотеатры в районах?

«А когда министр культуры приезжал Актау, у него было желание приехать ко мне, — говорит Данияр. – Я акиму сказал: пусть не приезжает, я в кинотеатр его не запущу. Что он, помогал мне, что ли? Он же мне говорил: „Зачем ты открываешь (кинотеатр в маленьком городе – В.)“? И зачем он тогда будет приезжать и фотографировать это?».

До города Форт-Шевченко тогда министр культуры так и не доехал.