Жем. Как бывший закрытый советский военный городок надеется на новую жизнь

Поезд Алматы-Шалкар прибывает в Эмбу. На остановку здесь есть всего 5 минут, и немногочисленные пассажиры быстро высаживаются. Сразу за вокзалом начинается город, больше напоминающий поселок, с малоэтажными частными домами и узкими неасфальтированными улочками, по которым, выделяясь своей ярко-оранжевой униформой, спешно шагают вахтовые рабочие нефтяных предприятий.

В десяти километрах отсюда – нынешний город Жем, а некогда секретный советский военный городок Эмба-5. Жители Эмбы называют его просто «городок». Сейчас им известно, что на полигоне возле него с шестидесятых годов проводились испытания советских ракет, но тогда о них почти никто ничего не слышал. Дорога до Жема занимает около получаса, и один из местных водителей соглашается довезти нас.

«В Эмбе-5 были всегда все продукты во времена дефицита, и они были очень дешевые, – вспоминает он по дороге. – Люди из Эмбы пытались проникнуть по полям в Эмбу-5. Их ловили и “закрывали”, но через знакомых в итоге выпускали… Плохо было из-за того, что у сельчан забирали пастбища [для нужд полигона]».

Асфальт сменяется бетоном первых площадок, а посреди заснеженной степи вырастают полуразрушенные здания военных частей, стены которых разобраны буквально по кирпичам. Кое-где из-под земли торчат выкопанные кабеля, а под сугробами виднеются отверстия подземных сооружений.