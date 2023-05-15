Северный Казахстан. Остановить отток

«Институт развития местного самоуправления» занимается жилищной реформой и развитием местного самоуправления. В организацию за помощью обращаются жители многоквартирных домов, которые хотят научиться работать с КСК или ОСИ, а также начать ухаживать за своим домом. Также институт проводит тренинги для председателей КСК и ОСИ.

«Жилищная реформа уже у всех на зубах завязла. Поэтому к нам люди и обращаются. Но с учетом нашего длинного советского прошлого, они ищут бесплатных адвокатов, которые бросят все свои дела и начнут заниматься их вопросами. Мы же учим тому, что надо решать свои проблемы самостоятельно. Мы знакомим их с нормами закона, даем выписки, пошаговые планы действий. Кто-то понимает, а кто-то считает, что они постучались не в те двери», — рассказывает Худяков.

Жители Петропавловска, считает он, не осознают, что в доме, помимо квартир, есть сотни задвижек, километры труб, ламочки, приборы отопления — все это стареет и ломается, но не чинится. На ремонт требуются деньги, которые, по мнению жителей, уходят «в карманы» председателей КСК и ОСИ.

«У городских жителей как будто бы больше интереса к вопросу о том, как хорошо жить за маленькие деньги. Им кажется, что кто-то знает ответ на эту тайну, нужно только дверь найти и все сразу наладится, — смеется мужчина. — Сейчас небольшой пакет продуктов в магазине стоит 5-6 тысяч тенге, а взносы в КСК — 2 тысячи тенге. Ну каких великих изменений вы ждете? Там те же зарплаты и те же стоимости материалов. Людям тоже надо кушать, надо одеваться. А дом надо держать в хорошем состоянии. Потому что если не будет дома, то будет еще хуже».

В городе слабо развито гражданское общество, активисты в основном объединяются в организации с одной общей серьезной проблемой. Например, в области сильные организации матерей с детьми с инвалидностью и людей с инвалидностью.

«Это процесс достаточно длительный и медленный. Самое важное - работать с населением. Потому что у каждого есть свои проблемы. Говорить о том, есть ли жизнь на Марсе — это людям не очень интересно. Когда у них возникнет понимание необходимости неправительственных организаций, когда они станут им помогать, тогда мы можем сказать, что произошел сдвиг. Пока что есть только накопления разных действий, которые не перешли в качественные сдвиги», — говорит Худяков.