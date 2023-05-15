Северный Казахстан. Остановить отток

В Северо-Казахстанской области проживают 534 тысячи человек, из них почти 260 тысяч в пяти городах — крупнейшем Петропавловске, Мамлютке, Булаево, Сергеевке и Тайынше. Остальная половина жителей области живет в 13 сельских районах.
Жители СКО продолжают покидать область в надежде найти комфортные условия для жизни в других городах Казахстана и соседней России. За последние 20 лет из Северного Казахстана уехали более 100 тысяч человек.
Власть еще в марте отправилась в села СКО и Петропавловск, чтобы поговорить с жителями и узнать, как местные власти пытаются остановить отток.
«Люди привыкли дома сидеть»
Село Николаевка, административный центр Николаевского сельского округа, находится в 126 километрах от Петропавловска. Здесь и в соседнем селе Қаратал проживают полторы тысячи человек. Дорога от города занимает два часа, в метель — минимум три. Через несколько десятков километров от Петропавловска дорога покрывается ямами и гололедом.
Многие дома в Николаевке заброшены. Жители уезжают в крупные города в поисках образования и работы. Мимо машин изредка бегают дети, а по селу в основном гуляют пенсионеры. На двух соседних улицах можно заметить людей — здесь проходят похороны.
Пенсионерка Валентина Алпеева встречает нас на крыльце небольшого зеленого дома. Дорожка к двери завалена снегом. Обычно ее расчищают соседские дети, взамен прося ненадолго подключиться к интернету, но из-за мартовских метелей дорогу заметает снегом за несколько часов.
«Не разувайтесь, грязи от снега все равно не будет. Грейтесь скорее. Я правда на летней кухне не топила, потому что сегодня не холодно. Только по утрам топлю», — говорит Валентина Михайловна.
По всему дому расставлены цветы в горшках, а в шкафах и на столе гостевой комнаты — вязаные игрушки. Их Валентина делает сама.
«Надо же себя как-то развлекать. Одну куклу я где-то около недели делаю. Раньше в больнице работала, дарила всем. Салфетки делаю, косынки. Когда чем-то занимаешься и есть интерес, то жизнь лучше идет. И настроение есть. Не продаю, потому что люди же не понимают ценность. Сколько нитки стоят, сколько времени у меня на это уходит. А так я родственникам дарю на дни рождения», — рассказывает пенсионерка.
Валентина Михайловна родилась в селе Спасовка, окончила школу и медицинский университет. Полтора года проработала в селе Красноперовка, а потом переехала в Николаевку, где после смерти отца жила ее мама. В Николаевке она проработала 42 года, 16 из которых — патронажной медсестрой. Сейчас живет одна.
«У нас тут был большой стационар, мы и дежурили, и процедурный кабинет был, и в физиокабинете я работала. Раньше детей было много, две медсестры, а потом меня перевели в другое отделение. И я была фельдшером по санпросвет работе. Прививками занималась, объекты проверяла», — вспоминает женщина.
Отток населения из Николаевки произошел сразу после распада Советского Союза. Большая часть людей переехала в Россию, Петропавловск и село Бишкуль, которое находится в 20 минутах езды от Петропавловска. Оставшиеся жители работают в крестьянских хозяйствах и занимаются животноводством, единицы ездят на заработки в город.
В Николаевке есть больница, но из-за небольшого количества детей в селе в ней закрыли детский стационар. по той же причине интернат на 90 мест перенесли в маленькое здание.
Последняя врач в селе ушла на пенсию полтора года назад, с того момента жители могут обратиться только к фельдшеру. На обследования приходится ездить в городские и районные медицинские центры.
Три магазина находятся в разных частях села — в них, по словам жителей, есть все необходимое, а продукты и одежду, которых нет на полках, можно легко заказать. Мясо, молочную продукцию, фрукты и овощи соседи продают друг другу со своих личных хозяйств. В двух аптеках в селе имеются базовые медицинские препараты, остальное при необходимости тоже можно либо заказать, либо взять у соседей.
Центральный водопровод появился в Николаевке несколько лет назад. Газа в домах нет — о нем мечтают даже в селах, расположенных недалеко от Петропавловска.
«Я привыкла к жизни здесь, — говорит Алпеева. — Конечно, хочется, чтобы что-то улучшилось. Люди уезжают, дома разваливаются. Раньше, когда я работала, население было больше 3 тысяч человек. А потом все развалили. Животноводство развалили, мясокостный завод тоже. А он был республиканского значения, в Алматы возили продукцию. Здесь остаются только те, кто с детства привык работать в селе».
У пенсионерки есть свой огород. На зиму закручивает консервы, которые занимают весь погреб. Раньше она держала поросят, но после смерти мужа решила завести только куриц.
В свободное время Валентина Михайловна посещает этно-культурный центр «Бірлік», который находится в сельской школе. Участники центра проводят мероприятия в селе и выезжают в другие города, представляют определенную национальность, поют песни и ставят сценки.
«Мы на Expo в Астану ездили, в Боровое, в Петропавловск. Сами отдыхаем и выступаем. Это для жителей, для пенсионеров в основном. Но люди не хотят присоединяться. К нам двое мужчин ходили, но они умерли. Многие постарели, сильно болеют. Люди привыкли дома сидеть. Здесь же очень много пенсионеров, а молодежи мало. Но жизнь идет. Как-то идет».
«Кто трудится, тот хорошо зарабатывает»
Пейзаж по дороге из Николаевки в Петропавловск в определенный момент резко меняется. Заснеженные тусклые дома сменяются яркими фасадами и высокими ветряными мельницами. Это — известное на весь Казахстан село Новоникольск, которое некоторые петропавловцы называют «идеальным» для жизни. Здесь проживают 1560 человек.
До 1976 года в Новоникольске находился отстойник для скота, больного туберкулезом. В тот год директором совхоза «Новоникольский» стал Геннадий Зенченко, благодаря которому, как говорят жители, Новоникольск получил толчок к развитию. Он вычистил все базы и завез в село здоровый скот, а в 1997 году образовал коммандитное товарищество «Зенченко и компания».
«Когда начались государственные программы по поддержке животноводства — это сильно помогло, и впервые сюда завезли молочных коров из Канады и построили современный молочный комплекс. Потом завезли коров с Австрии молочно-мясного направления, они дают меньше молока, но телята очень мясные. С тех пор строятся животноводческие базы. Труд автоматизирован, что позволяет вырабатывать качественное молоко, потому что нет соприкосновения с руками доярки», — рассказывает аким Новоникольска Елена Захарова.
В сутки из Новоникольска уходит 76 тонн молока, их развозят по всей Северо-Казахстанской области и в Астану. У династии Зенченко, говорит Захарова, социально-ответственный бизнес, что очень помогает ей как акиму.
«Не надо ничего просить. Они сами занимаются озеленением, создают все условия для детей, для молодежи, для трудящихся и для пенсионеров. Для трудящихся Иван Емельянович (отец Геннадия Зенченко — В.) всегда создавал условия. Они всегда начинали с социальной сферы, потому что понимали, что по-другому народ в деревне не удержишь. Если есть условия для ребенка, достойная зарплата, жилье — зачем уезжать?», — говорит аким.
Село очень похоже на маленький город — здесь есть школа, детский сад, церковь, дворец спорта и ледовый дворец, дом культуры с музеем и библиотекой, бассейн, тренажерный зал, магазины и супермаркет, пекарня, а практически во всех гаражах у домов припаркованы машины.
В школе Новоникольска учатся 366 детей, включая и из соседних сел Трудовое и Новоалександровка, для которых организована бесплатная развозка. Школьники также получают бесплатное питание от КТ «Зенченко и компания». Недавно к школе пристроили детский сад на 100 мест, где также будут обучаться дети из трех сел.
В Новоникольске есть центральная котельная, из 506 домов к отоплению подключены 146. Остальные дома пока отапливаются при помощи печей, но строительство новой котельной уже запланировано.
В магазинах Новоникольска большой выбор продуктов и бытовой химии. Цены для жителей села ниже, чем для приезжающих, а свежая молочная продукция с завода Зенченко продается в специальном магазине по сниженной цене. Сельчане держат свои хозяйства, в основном выращивают фрукты и овощи и держат птицу.
«Коров держать сложнее, потому что их надо утром выгонять пастись, да и необходимости в этом нет — молочная продукция всегда в ассортименте. Можно выписывать корма, сено. Просто нужно рассчитывать свои силы. Зачем на производстве работник, который уже выработался дома?, — риторически спрашивает Захарова. — Он долго так не сможет работать. Самая минимальная зарплата здесь — 200 тысяч тенге. Только у сторожей меньше, и то потому что у них щадящий режим. У тех, кто работает на базах — 200-250 тысяч тенге, механизаторы и шоферы гораздо больше получают».
«О газе мы пока что мечтаем. Не знаем, когда получится подключить, и это в принципе проблема всей Северо-Казахстанской области. Во всех трех селах есть общественные бани, построенные Зенченко. Работники могут за 150 тенге сходить в бани. Мы стараемся прививать жителям здоровый образ жизни. Например, одно посещение бассейна стоит 250 тенге. Прокат коньков для детей бесплатный, для взрослых — 500 тенге за весь день», — рассказывает Захарова.
Несмотря на то, что отток населения в Новоникольске, как и в остальных селах области, остановить не удалось, сальдо миграции все равно остается положительным. Желающих работать на заводе много.
«Человек всегда ищет, где лучше. Народ очень разболтался, сюда приезжают люди, говорят, что очень красиво, но не понимают, что надо трудиться. Мне звонят, спрашивают, можно ли у нас поработать, и я сразу говорю, чтобы человек хорошо подумал. Мы не обещаем золотые горы, мы говорим, как есть. Кто трудится, тот хорошо зарабатывает», — отмечает аким.
Деревни держатся на пенсионерах
Новоникольск, возможно, единственное село Северного Казахстана, где жители могут без проблем найти работу с конкурентной заработной платой.
«Работы в селе нет. С утра до вечера многие следят за скотиной домашней за копейки. Сейчас люди стали продавать скот, потому что содержать его стало сложнее и дороже. Людям нужны деньги», — говорит мужчина, живущий в селе Белое, которое находится в 10 километрах от Петропавловска.
В Белом улицы пустуют из-за сильного снегопада. Людей можно встретить только у газовой заправки и магазина. Некоторые дома тоже опустели. Предприятий в селах Белое и соседнем Пеньково мало — здесь разводят коз и баранов, поэтому сельчане вынуждены искать работу в Петропавловске и Бишкуле.
«Воды нет, пьем из колодца. Мой брат иногда ездит до колонки, набирает штук 20 бутылок, которых хватает ненадолго. Когда я заканчивал младшую школу, у нас сменился аким района, и тогда учительница радостно сказала: “Наконец-то нам воду проведут!”. Так и не провели. Акимы района сменялись и удлиняли срок проведения воды. Газа тоже нет у нас, да и мы уже привыкли. Уже никто о нем даже не мечтает. Насчет света караул — напряжения нет. В духовке курицу два часа запекаешь», — рассказывает мужчина.
«Петропавловск в советское время был одним из самых промышленно развитых городов. Здесь было 5 крупных эвакуированных заводов, которые работали на государственный план СССР. Сейчас от этих предприятий остались одни названия. Там вместо тысяч людей в лучшем случае работают несколько сотен», — говорит Сергей Худяков, директор «Института развития местного самоуправления».
Деревни, считает Худяков, держатся на пенсионерах, которые регулярно получают пенсию и ведут домашние хозяйства. Молодым людям с детства прививают желание уехать из сел и не идти по стопам родителей. Их заманивают учиться в Россию, и они редко возвращаются в Казахстан после окончания университета. Из-за этого население старшего возраста в области преобладает.
«Когда человек это слышит 15 лет подряд, он уже как зомбированный. Преемственность теряется. Для того, чтобы молодежь в селе оставалась, нужно, чтобы они с детских пор были помощниками своим родителям. Работа на земле — это тяжелый физический труд, но там ты хозяин. Человек, который вырос и выучился в деревне, кому он составит конкуренцию в городе? Уровень образования у него как правило ниже, социальные связи тоже. Это же все равно многое значит для того, чтобы найти первую работу», — говорит мужчина.
Худяков уверен, что если создать комфортные условия для жизни в селах, то отток населения удастся сократить. Например, ближайшие к городам села могут оказывать услуги отдыха для горожан. В дальних населенных пунктах необходимо улучшать коммунальную инфраструктуру, чтобы деревни превратились в маленькие города и центры притяжения сельчан.
«Институт развития местного самоуправления» занимается жилищной реформой и развитием местного самоуправления. В организацию за помощью обращаются жители многоквартирных домов, которые хотят научиться работать с КСК или ОСИ, а также начать ухаживать за своим домом. Также институт проводит тренинги для председателей КСК и ОСИ.
«Жилищная реформа уже у всех на зубах завязла. Поэтому к нам люди и обращаются. Но с учетом нашего длинного советского прошлого, они ищут бесплатных адвокатов, которые бросят все свои дела и начнут заниматься их вопросами. Мы же учим тому, что надо решать свои проблемы самостоятельно. Мы знакомим их с нормами закона, даем выписки, пошаговые планы действий. Кто-то понимает, а кто-то считает, что они постучались не в те двери», — рассказывает Худяков.
Жители Петропавловска, считает он, не осознают, что в доме, помимо квартир, есть сотни задвижек, километры труб, ламочки, приборы отопления — все это стареет и ломается, но не чинится. На ремонт требуются деньги, которые, по мнению жителей, уходят «в карманы» председателей КСК и ОСИ.
«У городских жителей как будто бы больше интереса к вопросу о том, как хорошо жить за маленькие деньги. Им кажется, что кто-то знает ответ на эту тайну, нужно только дверь найти и все сразу наладится, — смеется мужчина. — Сейчас небольшой пакет продуктов в магазине стоит 5-6 тысяч тенге, а взносы в КСК — 2 тысячи тенге. Ну каких великих изменений вы ждете? Там те же зарплаты и те же стоимости материалов. Людям тоже надо кушать, надо одеваться. А дом надо держать в хорошем состоянии. Потому что если не будет дома, то будет еще хуже».
В городе слабо развито гражданское общество, активисты в основном объединяются в организации с одной общей серьезной проблемой. Например, в области сильные организации матерей с детьми с инвалидностью и людей с инвалидностью.
«Это процесс достаточно длительный и медленный. Самое важное - работать с населением. Потому что у каждого есть свои проблемы. Говорить о том, есть ли жизнь на Марсе — это людям не очень интересно. Когда у них возникнет понимание необходимости неправительственных организаций, когда они станут им помогать, тогда мы можем сказать, что произошел сдвиг. Пока что есть только накопления разных действий, которые не перешли в качественные сдвиги», — говорит Худяков.
«В Петропавловске жалуются, что тут скучно, а что говорить о селах»
Петропавловск в начале марта засыпан снегом. При въезде в город первое, что бросается в глаза — огромное кладбище и частный сектор напротив, там во многих домах предоставляют похоронные услуги.
В будни на дорогах города пробки, изредка можно заметить забитые людьми автобусы. Тротуары покрыты толстым слоем льда, из-за чего пешеходы передвигаются по городу как на коньках. Холодный порывистый ветер ускоряет их движение. Фасады многоэтажек то пестрят яркими красками, то разрушаются от старости. В центре Петропавловска дома украшают муралы и советские мозаики.
В выходные город замирает. Жители укрываются от мороза в многочисленных кафе и торговых центрах. Некоторые неспешно гуляют по улице Конституции — самой длинной пешеходной улице в Казахстане.
Недалеко от улицы Конституции мы встречаем Дмитрия Павлова, студента Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. Он родился в Петропавловске и после окончания школы уехал учиться в Омск, но по личным обстоятельствам вернулся в родной город. Павлов никогда не рассматривал переезд в Россию, но поступить на грант в российский университет оказалось проще, чем в казахстанский.
Павлов — координатор проектов Молодежной информационной службы Казахстана в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. Он работает с молодыми людьми, отслеживает политическую активность в городе и отмечает, что жители практически не вовлекаются в общественные и политические события.
«Интереса совершенно нет. Один из крупнейших митингов в нашем городе был против коронавирусных ограничений и против вакцинации. Даже во время январских событий людей на площади было меньше. Было петиционное движение, и оно касалось закона о противодействии бытовому насилию. Люди активно собирали подписи, листовки лежали во многих кафе. Костяк всего движения в основном формировался за счет нашего города. Люди обсуждали тему, не понимая сути, вводя в заблуждение и себя, и других», — говорит Павлов.
Из-за пассивности жителей в Петропавловске медленно решаются городские проблемы. Люди вряд ли обратятся в государственные органы, если они недовольны уборкой дорог или качеством общественного транспорта.
«Весь город тихо, но с содроганием ждал отопительного сезона. В прошлом году было много аварий, мы оставались практически без тепла. А потом на нашей ТЭЦ отвалилась труба. Этот отопительный сезон начался с того, что прорвало водопровод и в городе не было воды», — вспоминает Дмитрий Павлов.
Еще несколько лет назад в Петропавловске не было автобусов — жители передвигались на старых маршрутках. Маршруты общественного транспорта наладили, но его состав обновляется редко, поэтому в часы пик заполненные автобусы приходится ждать долго. При этом стоимость одной поездки предлагают поднять. Насколько — пока неизвестно, но это, по словам Павлова, сильно ударит по карманам населения, учитывая, что проезд уже стоит 80 тенге.
«Уровень доходов здесь никак не соответствует среднему. Я встречаю крайне мало людей со средним уровнем доходов, а люди, которые зарабатывает больше — это релоканты из России, — отмечает парень. — А еще большой проблемой нашего региона я считаю российскую пропаганду, потому что воздействие российского информационного пространства очень сильное. Практически у каждого, кто смотрит телевизор, подключено российское кабельное телевидение. Люди не отделяют Казахстан от России. События, происходящие в России, люди воспринимают как происходящее в их стране».
Нахождение в российском информационном пространстве — еще одна из причин, по которой окончившие школу подростки переезжают в Россию. Кроме того, у многих в там живут родственники, поэтому для некоторых из окружения Павлова поступление в российский университет стало решением вопроса этнического происхождения.
В Северо-Казахстанской области только один университет — Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева, или СКУ, который расположен в Петропавловске. В нем обучаются больше 6 тысяч студентов со всей области.
«Все хотят получить хорошее образование и найти хорошую работу. Получить хорошие условия. Мы знаем, что во многих селах нет элементарно воды. Люди сами роют себе колодцы. Про канализацию я вообще молчу - септиков много где нет. Вопрос досуга никак не решается. Люди в Петропавловске жалуются, что тут скучно, а что говорить о селах», — подытоживает Павлов.
«Нужно остановить отток и создать приток с юга»
В прошлом году Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева отметил 85-летие. В конце 2022 года название высшего учебного заведения часто мелькало в СМИ и социальных сетях — его хотели передать в доверительное управление университету Аризоны. Тогда группа жителей Петропавловска, выступая от лица области, заявила, что университет Аризоны «занимает 4 место в США по удобству для сексуальных меньшинств и пропагандирует ЛГБТ», а «народу Казахстана неприемлемы и чужды западные ценности в сфере сексуальной распущенности».
Несмотря на недопонимания, программа все равно была запущена. Ректор СКУ Ерлан Шуланов рассказывает, что главной целью проекта стал трансфер технологий, благодаря которому у университета получится раскрутить собственный бренд и отправиться в свободное плавание.
«Все, что нам было нужно — это доступ к практикам, и мы сразу сказали, что будем пользоваться брендом университета для того, чтобы привлекать преподавателей не только из Казахстана, но еще и из-за рубежа. В прошлом году мы, благодаря партнерам, из Америки привезли несколько казахстанцев, которые работали в американских вузах. Сейчас напряжение уже спало. Из 25 задействованных в проекте преподавателей, 18 — это преподаватели нашего университета, которые год интенсивно проходили тренинги, улучшали навыки преподавания, английский подтягивали. Двух преподавателей мы привезли из-за рубежа, два казахстанца приехали из Америки, и еще три тоже к нам приехали со Штатов», — говорит Шуланов.
В 2022 году по программе от университета Аризоны в СКУ поступили 155 студентов, в этом году планируется набрать до 500 студентов. Три года они будут проходить обучение в Петропавловске, а на 4 курсе — в США. Выпускники получат и казахстанский, и американский дипломы.
Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева — стандартный многопрофильник, в котором есть факультеты от медицины до инженерии. Шуланов отмечает, что, несмотртя на это, СКУ перестал конкурировать с российскими вузами.
«У нас до Омска буквально 100 километров. Это огромный научно-технический конгломерат, с которым приходится конкурировать. Был очень большой отток молодежи, они говорили, что там образование лучше. Два года назад мы поставили себе цель: нужно остановить отток и создать приток с юга Казахстана. На программу с университетом Аризоны приехали студенты со всей страны. Их было немного, но мы достучались со своей информационной кампанией до Алматы, Шымкента, до таких городов, откуда раньше, традиционно, к нам не приезжали студенты», — говорит ректор.
Шуланов считает, что рабочих мест для молодежи в регионе даже больше, чем нужно. В пример он приводит электротехнический и фанерный заводы, агросектор, горнорудную и деревообрабатывающую промышленности.
Сергей Кламм, директор филиала Молодежной информационной службы информации, окончил бакалавриат в СКУ, а сейчас получает степень магистра. Он считает, что рабочих мест в области хоть и достаточно, но не все работодатели могут предложить конкурентную заработную плату.
«Рабочих мест в городе достаточно, но нет достойной заработной платы. К нам во время практики приходили из банков, например, и предлагали работу с удобным графиком. По моей специальности — финансы — проблем с этим не было. Но, опять же, первым вставал вопрос заработной платы. Вообще когда я поступал в университет, было другое консервативное руководство, с ним было очень сложно работать. Сейчас сменился ректор, стало немного интереснее, но качество обучения все еще страдает. У меня есть знакомые, которые поступали в СКУ без ЕНТ — это говорит о многом», — вспоминает Кламм.
Во время обучения на бакалавриате Кламм возглавлял профсоюз студентов. Плавно работа с молодежью в университете переросла в работу с молодежью города: «Особенность работы МИСК в Петропавловске в том, что с молодежью здесь общаться сложнее, потому что здесь не тот уровень правовой грамотности, если сравнивать с Алматы и Астаной. Приходится начинать с азов. Очень сложно проводить мероприятия в серьезном формате, потому что для молодежи это сложно. Их больше интересуют игровые форматы, например, квизы».
Кламм родился в селе Новомихайловка, когда ему было три года, семья переехала в Петропавловск. В родном селе парня до сих пор нет центрального водопровода и дорог, которые обещают построить из года в год. В Петропавловске, по его словам, проблемы схожи, хоть и не такого масштаба.
«В городе часто происходят прорывы труб, из-за чего на дорогах образуются ямы. Ремонт делают некачественно, потом асфальт ложится буграми. Иногда бывают дни, когда дороги не чистят совсем. В последние несколько лет улучшилась ситуация с горячей водой. Раньше нужно было включать воду и ждать, когда она прогреется. Но до сих пор часто бывают отключения», — рассказывает парень.
«А теперь все по-другому»
Блогерка Юлия Бородина родилась и выросла в Петропавловске, где живет с мужем и двумя дочерьми. До декрета у нее был небольшой бизнес по продаже фруктов. В начале пандемии коронавирусной инфекции Бородина начала снимать видео про карантин, после чего ей начали поступать предложения по рекламе. Сейчас женщина снимает видео обзоры на продукцию различных магазинов города и контент для молодых мам. Бородина планирует монетизировать свои аккаунты в социальных сетях и, если доход будем большим, переехать в другую страну.
«Старшая дочь работает и планирует обучаться. Если мы уедем, то она поедет с нами, а пока работа ее устраивает и сама она уезжать не планирует. Младшей дочери тоже нескучно: игровых мест и площадок открывается все больше, мы даже не везде еще успели побывать. Раньше с ребенком можно было погулять только в центральном парке летом. Поэтому надо сначала посмотреть все в Петропавловске, везде сходить, все снять на видео, прежде чем уезжать из него».
Старшая дочь Бородиной также раздумывала о переезде в Астану. Небольшие квартиры в Петропавловске стоят примерно столько же, сколько и в столице — однокомнатные квартиры в черновой отделке в нецентральном районе Петропавловска продаются минимум за 21 миллион тенге. Вторичное жилье со старым ремонтом — от 15 миллионов тенге.
Цены в Петропавловске выросли не только на недвижимость. Продукты, одежда и игрушки, особенно российского производства, теперь стоят так же дорого, как в Алматы. Магазины, где можно дешево закупиться, нужно искать — именно эту информацию чаще всего ищут подписчики Бородиной.
Несмотря на это, Петропавловск развивается и растет: «Я еду и вижу множество новых зданий — все новое, я как не в своем городе. Старые дома красят, и делают это красиво. У нас дом 80-го года, его покрасили. Асфальтировать двор будет акимат. Со стороны дороги высажены ели. Сделали подсветку у дома. Взять даже медицину: в роддоме я лежала в 2002 году и в 2021 году — это небо и земля в плане отношения, хотя по благоустройству еще есть над чем работать. Тот же душ, ремонт, — более комфортные условия. Но есть палата на двоих человек — это уже классно. Ты рожаешь уже не впятером, как было тогда. Ну и отношение другое: ходит психолог, спрашивает, нужна ли помощь. От медиков получаешь больше информации. Когда-то мне даже отвечать не хотели, грубили, даже если спрашиваешь про свой организм. А теперь все по-другому».
Этот материал написан в рамках большого проекта Власти «Регионы Казахстана». В этом проекте мы рассказываем о различных проявлениях неравенства между областями и крупными городами Казахстана, критически разбираем нынешнюю парадигму развития регионов, и рассказываем истории людей, которые живут в них и пытаются изменить все к лучшему.