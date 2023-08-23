Атомные надежды

Слово местным жителям

Примерно через час после начала обсуждения модератор, управляющий директор ТОО «АлЭС» Багдаулет Устенов сообщил, что спикеры выступили, и теперь состоится сессия вопросов и ответов. Организаторы отдали приоритет местным жителям. Конфликт продолжился и две стороны часто перебивали друг друга.

«Мы ждем АЭС уже 40 лет. Нас переводили то туда, то сюда. Мы жили без отопления, без света. Мы пережили все это вместе, Улкенцы! И мы теперь хотим, чтобы была эта стройка», – сказала жительница Улкена. Другой житель поселка призвал местных не поддаваться на провокации.

Политик Рысбек Сарсенбай заявил, что решение о строительстве АЭС не могут принимать только жители поселка Улкен, так как это вопрос существования озера Балхаш и с «политической подоплекой». Он потребовал проведения референдума по вопросу строительства АЭС.

«То, о чем мы беспокоимся и чего опасаемся – это повторение Фукусимы и Чернобыля. Об этом молчат. Если не говорить о рисках и опасностях, не предотвращать, то завтра сами с ними столкнемся. Мы приехали сюда, потому что болеем за эту страну всей душой. Если завтра случится бедствие, то и вы, улкеновцы, и остальные станете жертвами. Этот вопрос не решают лишь улкеновцы, мы требуем вынесения этого вопроса на референдум народа Казахстана», – сказал политик.

Выступивший после него эколог Мэлс Елеусизов также поддержал идею о проведении референдума. Он призвал обратить внимание на обмеление озера Балхаш:

«Средняя глубина Балхаша – всего лишь 6 метров. Сейчас ситуация очень сложная – уровень Балхаша стабильно падает. АЭС будет охлаждаться водой Балхаша. Сейчас все шумят об АЭС, но если так будет, то Балхаш умрет (...) 44% ледников уже растаяли. Скоро не будет и воды у реки Или, которая обеспечивает основной приток Балхаша. Невозможно строить АЭС на Балхаше», – сказал Елеусизов.

На вопрос об альтернативных источниках энергии представительница министерства ответила, что в стране есть 133 источника, 48 ветряных станций, 47 солнечных станций, однако такие объекты зависимы от природных условий, поэтому не стабильны.