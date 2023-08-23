Атомные надежды

22 августа в поселке Улкен Алматинской области прошли публичные обсуждения строительства атомной электростанции. Первоначально они были назначены на март, но были перенесены из-за выборов. Встреча в Улкене быстро переросла в перепалки и конфликты между жителями поселка, поддерживающими строительство, и гражданскими активистами, выступающими против.
Журналисты Власти поехали в поселок Улкен, чтобы увидеть как пройдет обсуждение строительства АЭС.
Публичное обсуждение
В Улкене жизнь словно сосредоточилась вокруг двух гостиниц, соседствующих с пустующими многоэтажными домами. Вокруг множество машин, среди которых есть и полицейские. В ночь накануне обсуждения практически невозможно найти свободный номер в отеле.
На утро множество сотрудников полиции ходили по округе. По дороге мы встретили двух жителей поселка, которые поделились с нами тем, что они думают про строительство АЭС. Оба поддерживают проект, так как обеспокоены безработицей в поселке и надеются, что атомная станция даст новые рабочие места.
«Я поддерживаю строительство атома. Молодежь растет, работы нет. Они туда-сюда ездят, кто в Актогай, кто в Атырау. Молодые же как-то должны жить. Вот мой сын работает в Актобе месяцами, если бы была работа тут, был бы рядом с нами. На Балхаше рыбы не осталось, видимо и “Холодильник” (небольшое предприятие, на котором заготавливают рыбу — В.) закроется. Вот скоро ремонт дорог закончится, вовсе работы не будет», — говорит 62-летний Серік Қайыров.
Он переехал в Улкен в 1980 году, когда тут планировалось строительство Южно-Казахстанской гидроэлектростанции. Позже этот проект был свернут. В 2008 году в поселке собирались построить Балхашскую теплоэлектростанцию, но и она осталась лишь на бумаге. В поселке сейчас проживает чуть больше 1500 жителей.
Иван Шелепов тоже считает, что поселок получит развитие, если здесь начнется строительство станции: «Если не будет АЭС, то Казахстан без света останется. Узбекистан же строит, чего бояться? Если говорить про Балхаш, конечно, ситуация критическая, река Или же высохла. Я сам 17 лет рыбной ловлей занимался, сейчас рыбы мало. Но если Китай даст воду, то в Балхаше ее станет больше».
У школы, в которой должны пройти публичные обсуждения, группа активистов растянула плакаты: «Мы против строительства АЭС», «Мы сохраним свою землю от отравления!». Они считают, что решать проблему дефицита электроэнергии можно с помощью возобновляемых источников, вроде солнца или ветров.
Более сотни людей теснятся в небольшом школьном зале, где проходят слушания. Снаружи приносят дополнительные стулья, но всё равно мест всем не хватает и часть людей стоят у стен.
На слушания пришли разные общественные деятели и эксперты. Политик Рысбек Сарсенбай перед началом обсуждения отмечает, что строительство АЭС прежде всего политическое решение, а не экономическое.
«Так как это организовывает власть, весь разговор будет в пользу власти. Сложно сказать, насколько они прислушаются к обществу. Из Алматы, из разных мест едут люди, настоящие патриоты, которые переживают за родину. Они хорошо понимают угрозу, исходящую от строительства АЭС. Поэтому они стоят на позиции против стройки. Власти могут настоять на этом строительстве, так как президент Касым-Жомарт Токаев, будучи зависимым от российского президента Владимира Путина, может потребовать выполнить просьбу своего визави. Дело в том, что в 2019 году Путин предложил построить атомную электростанцию по российским технологиям Казахстану. Если так произойдет, это будет большая несправедливость. Это всё политика. Потому что нет никакой экономической и экологической необходимости строительства АЭС», — говорит Сарсенбай.
Политик считает, что жители Улкена поддерживают строительство только из-за возможного улучшения социально-экономического положения людей.
Эко-арт активистка Әйгерім Қапар говорит, что приехала сюда, так как переживает за судьбу Балхаша.
«Согласно исследованиям, озеро Балхаш может потерять 86% своей воды в ближайшие 20 лет. Строительство АЭС усугубит эту проблему. Мы можем потерять озеро Балхаш. К тому же, атом не бывает безопасным. У нас нет технологий, которые бы перерабатывали и утилизировали опасные отходы, которые будет сбрасывать станция. Это все останется нашим детям. С ее последствиями придется бороться следующими поколениям», — считает Қапар.
Противостояние
Обсуждение началось в 11:00 со слов акима Жамбылского района Нұрлана Ертаса, который отметил, что вопрос о строительстве АЭС поднимается на каждом собрании с местными жителями. Посреди своей речи, аким сказал, что «наконец-то лёд тронулся», после чего последовали бурные овации среди собравшихся. Но вслед за этим стали раздаваться недовольные возгласы активистов: «Почему вы занимаетесь агитацией?!»
Аким попытался разрешить ситуацию: «На сегодняшних публичных обсуждениях мы собрались, чтобы обсудить вопрос среди местных жителей. Насколько это нам нужно? Когда запустится? Какова цель и как это поможет развитию Казахстана», – сказал он.
Когда выступавшая после него представительница министерства энергетики Гүлмира Мұрсалова сказала, что «мы планируем построить АЭС, чтобы избежать дефицита электроэнергии в будущем», зал снова возбудился и стал кричать: «Народ против!». В ответ местные жители скандировали слоганы в поддержку АЭС.
Это противостояние продолжалось до конца собрания. Организаторы предложили ответить на все вопросы собравшихся после того, как выслушают всех спикеров.
В конце своей речи Мурсалова заявила, что «решение о строительстве АЭС принимает правительство и исследуется в согласии с местным представительным органом». Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что будет учитываться мнение населения при принятии решения об АЭС. До этого в 2019 году президент Токаев заявлял о проведении референдума при необходимости, однако спустя четыре года министерство энергетики ничего не говорит об этой идее.
Руководитель ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин представил результаты исследования, проведенного совместно с Национальным ядерным центром и другими институтами. По его словам, расходы озера Балхаш на нужды АЭС составят около 0,33% доли от естественного испарения озера.
Было трудно расслышать Жантикина, остальную информацию мы смогли только увидеть на его презентации.
Выступление Жантикина сопровождалось продолжающимся конфликтом в зале. На его презентации было указано, что при строительстве АЭС будут трудоустроены 8 тысяч человек, а после его запуска – 2 тысячи. Жантикин выразил уверенность в обеспечении безопасности при чрезвычайных ситуациях на АЭС. По прогнозам, реакторы мощностью 1200 МВт производят радиоактивный остаток не более 50 м3 в год, а стоимость безопасного управления им составит $100-200 млн за 60 лет эксплуатации АЭС.
Слово местным жителям
Примерно через час после начала обсуждения модератор, управляющий директор ТОО «АлЭС» Багдаулет Устенов сообщил, что спикеры выступили, и теперь состоится сессия вопросов и ответов. Организаторы отдали приоритет местным жителям. Конфликт продолжился и две стороны часто перебивали друг друга.
«Мы ждем АЭС уже 40 лет. Нас переводили то туда, то сюда. Мы жили без отопления, без света. Мы пережили все это вместе, Улкенцы! И мы теперь хотим, чтобы была эта стройка», – сказала жительница Улкена. Другой житель поселка призвал местных не поддаваться на провокации.
Политик Рысбек Сарсенбай заявил, что решение о строительстве АЭС не могут принимать только жители поселка Улкен, так как это вопрос существования озера Балхаш и с «политической подоплекой». Он потребовал проведения референдума по вопросу строительства АЭС.
«То, о чем мы беспокоимся и чего опасаемся – это повторение Фукусимы и Чернобыля. Об этом молчат. Если не говорить о рисках и опасностях, не предотвращать, то завтра сами с ними столкнемся. Мы приехали сюда, потому что болеем за эту страну всей душой. Если завтра случится бедствие, то и вы, улкеновцы, и остальные станете жертвами. Этот вопрос не решают лишь улкеновцы, мы требуем вынесения этого вопроса на референдум народа Казахстана», – сказал политик.
Выступивший после него эколог Мэлс Елеусизов также поддержал идею о проведении референдума. Он призвал обратить внимание на обмеление озера Балхаш:
«Средняя глубина Балхаша – всего лишь 6 метров. Сейчас ситуация очень сложная – уровень Балхаша стабильно падает. АЭС будет охлаждаться водой Балхаша. Сейчас все шумят об АЭС, но если так будет, то Балхаш умрет (...) 44% ледников уже растаяли. Скоро не будет и воды у реки Или, которая обеспечивает основной приток Балхаша. Невозможно строить АЭС на Балхаше», – сказал Елеусизов.
На вопрос об альтернативных источниках энергии представительница министерства ответила, что в стране есть 133 источника, 48 ветряных станций, 47 солнечных станций, однако такие объекты зависимы от природных условий, поэтому не стабильны.
Через полтора часа Багдаулет Устенов закончил слушания, заявив, что «все местные жители выражают поддержку строительству АЭС». Народ начал расходиться.
Участвовавший в публичном обсуждении Даурен Абен, эксперт по ядерным вопросам, считает, что какой-либо конкретной информации о параметрах будущей АЭС представлено не было, поскольку решение о подрядчике проекта еще не принято и само обсуждение превратилось в «балаган».
«Радикально настроенные противники АЭС сорвали выступления ответственных лиц и экспертов, и конструктивного диалога не получилось. Вместо аргументированных дискуссий и получения ответов на насущные вопросы мы стали свидетелями ожесточенных споров и взаимных оскорблений, в том числе на межэтнической почве, между приезжими активистами и местными жителями. Есть претензии и к организаторам мероприятия. Понятно, что вряд ли в поселке есть помещение больше, чем школьный актовый зал, и вместить всех желающих в любом случае не получилось бы. Но, по крайней мере, в зале с плохой акустикой можно было обеспечить более качественный звук», – констатирует Абен.
Эксперт недоумевает: если министерство интересует прежде всего позиция жителей Улкена, то зачем на мероприятие пригласили всех желающих, если их мнения можно проигнорировать. «Мне кажется, что строительство такого стратегического объекта как АЭС требует публичного обсуждения в общенациональном масштабе, а не прений на местечковом уровне. Речь ведь не о строительстве птицефабрики или свинофермы».
«Улкен относится к Жамбылскому району Алматинской области, и местным жителям приходится ехать 340 км по разбитым дорогам до районного центра, села Узынагаш, чтобы решать свои вопросы, поэтому я могу понять их оптимистичный настрой. Они возлагают большие надежды на строительство АЭС, полагая, что проект будет способствовать возрождению их депрессивного поселка. Возможно, с таким же воодушевлением они бы приняли создание любого производства на территории Улкена, лишь бы появились рабочие места. Но мне показалось, что у части населения поселка благодушный настрой мгновенно улетучится, если будет объявлено, что АЭС будет строить не «Росатом», – рассуждает Абен.
Участвовавший в собрании политик Санжар Бокаев указал на отсутствие конкретных исследований и технико-экономических обоснований.
«Строительство АЭС – это политический проект, не экономический. Организаторы первых публичных слушаний нарушили конвенции, которые определяют то, как должны проходить такие слушания. Все началось с поздравления акима, что “наконец-то лед тронулся, мы начнем строительство атомной электростанции”. По закону о государственной службе, госслужащий не имеет права заниматься лоббизмом бизнеса. Это бизнес проект. Мы должны смотреть на этот вопрос с профессиональной точки зрения. Их публичные слушания прошли на уровне “провести, потому что нужно провести».
Через час после окончания обсуждения Минэнерго опубликовало пресс-релиз, где говорится, что, «местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, а также отметило ее значение для социально-экономического развития региона».
В отчете не упоминаются мнения активистов, принимавших участие в обсуждении и их требования касательно референдума. Тем не менее, в пресс-релизе министерства приведено выступление Бану Нургазиевой, президентки «Гражданского альянса Казахстана», финансируемого государством. Она предлагала провести обсуждения в Талдыкоргане, Таразе, Балхаше и Алматы, чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон.
Далее областной маслихат по итогам обсуждения вопроса строительства АЭС должен дать свое согласие, после чего начнется работа по документации и будет выбран подрядчик, затем пройдут официальные общественные слушания и на заключительном этапе правительство должно утвердить решение.