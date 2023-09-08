Косшы. Спальный район столицы

Сапаргали переехал в Косшы из Астаны, чтобы пожить в частном доме. Он выбрал Косшы, потому что тогда поселок казался самым перспективным из близлежащих аулов. Марат Сапаргали прожил два года в поселке Косшы и два года в городе Косшы. Он не чувствует разницу. Единственное улучшение, которое он отмечает – это уборка дорог от снега. Когда Косшы был аулом, жителям приходилось чистить снег самим.

Из проблем Сапаргали выделяет ситуацию с электричеством и дорогами. По его словам, асфальт появился год спустя после его переезда, однако во многих частях города отсутствуют или недоделаны тротуары.

В городе также часто отключают электричество, это не считая аварий и плановых работ. Мужчина вспоминает, что в феврале этого года сидел без электричества 18 часов. При этом подача воды связана с электричеством, поэтому когда в городе нет света, то нет и воды.

«В тот день был сильный буран. Забилась трасса, было скопление машин. А вы же понимаете, здесь частный сектор – у всех котлы длительного горения, а их без электричества оставлять нельзя, потому что могут лопнуть», – говорит Сапаргали.

Он считает, что проблема в плохом менеджменте и несвоевременном ремонте. Город обслуживает «КИПЭСТ», которую жители называют «компанией-прокладкой».

«Мы долгое время платили 2500 тенге, а потом попросили технико-экономическое обоснование, но они не могли никак обосновать (тариф - прим. В). Теперь снизили до 2000 тенге за обслуживание. Непонятно за какое обслуживание. Деньги (полученные компанией от потребителей - В.) не вкладываются в улучшение кабелей», – говорит Сапаргали.

Жители долгое время просили убрать эту компанию и предлагали напрямую работать с АРЭК («Акмолинская распределительная электросетевая компания»), однако недавно на смену «КИПЭСТ» пришла другая компания – «Орда Курылыс». Акимат пообещал, что с приходом новой компании платить за обслуживание не придется, однако жители все равно выступают против посредника.

Одна из вечных и главных проблем Косшы – это вывоз отходов. В городе переполненые мусорные баки не убираются по 4–5 дней. Ветер разносит пакеты и отходы по всей округе. Сапаргали считает, что работа по вывозу мусора «абсолютно провалена».

«Обслуживающая компания “ТОО SAF-2013” не справляется. Пока видеосъемку не сделаешь, пока не ткнешь носом в мусор, они не приедут. Нет четкого графика», – говорит он.