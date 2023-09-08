Косшы. Спальный район столицы

Жители поселка Косшы близ Астаны долгое время просили присоединить его к столице в надежде таким образом решить инфраструктурные и логистические проблемы села. Однако вместо этого в конце июля 2021 года Косшы стал городом. Власть отправилась туда, чтобы узнать, как изменилась жизнь в Косшы спустя два года после получения нового статуса.
Добраться в Косшы из Астаны можно на междугородних автобусах. Жители в основном садятся или пересаживаются на них на двух остановках вдоль проспекта Кабанбай батыра: остановка Назарбаев Университета и ТРЦ «Азия парк». В половине пятого вечера мы пытаемся сесть в автобус маршрута №303. Транспорт стремительно заполняется, несколько минут водитель пытается закрыть двери переполненного автобуса. Мы остаемся ждать следующий автобус.
Вдоль дороги стоят автомобили, собирающие пассажиров до Косшы. Cтоимость проезда для одного человека составляет 400 тенге. На таком такси можно доехать до проспекта Республики, пролегающего по всему городу.
«Лесная поляна! Лесная поляна! Еще одно место», – кричит водитель, пытаясь найти четвертого пассажира и наконец заполнить салон машины.
«Лесная поляна» – это микрорайон в Косшы, который встречает заезжающих в город из столицы своими СТО и магазинами вдоль трассы. Сама поездка до Косшы занимает всего 20-30 минут. По дороге можно встретить бетонный завод, конный комплекс, большие недостроенные здания, деревья зеленого пояса и очень длинную велодорожку.
Большинство людей выходит из автобуса на первой остановке при въезде в Косшы. «Лесная поляна» состоит из жилых комплексов и похожа на центр города. Один из местных жителей, продающий смородину на обочине, на вопрос о Косшы показывает дальше и отвечает, что Косшы находится там, не ассоциируя себя с ним. «Лесная поляна» с узкими асфальтированными улицами, тротуарами и многоэтажными зданиями разительно отличается от остального Косшы.
Новый статус – старые проблемы
Косшы долгое время был поселком, а в 2021 году получил статус города. По официальным данным, здесь проживает чуть больше 50 тысяч человек, но на деле число жителей перевалило за 100 тысяч, что подтверждается и местными властями. Косшы превращается в «спальный район Астаны». Жители бывшего поселка долгое время просили присоединить его к городу, так как он сильно зависит от столицы.
«Жители хотят участвовать в разных госпрограммах, но для этого нужно быть зарегистрированным в Астане, поэтому я уверен, что Косшы нужно было присоединить к столице. Прописываться здесь никто не будет, потому что много что теряешь, появляются барьеры. Либо нужно дать жителям Косшы возможность участвовать в этих программах, тогда и прописка появится», – говорит местный активист Марат Сапаргали, проживающий здесь с 2019 года.
Сапаргали переехал в Косшы из Астаны, чтобы пожить в частном доме. Он выбрал Косшы, потому что тогда поселок казался самым перспективным из близлежащих аулов. Марат Сапаргали прожил два года в поселке Косшы и два года в городе Косшы. Он не чувствует разницу. Единственное улучшение, которое он отмечает – это уборка дорог от снега. Когда Косшы был аулом, жителям приходилось чистить снег самим.
Из проблем Сапаргали выделяет ситуацию с электричеством и дорогами. По его словам, асфальт появился год спустя после его переезда, однако во многих частях города отсутствуют или недоделаны тротуары.
В городе также часто отключают электричество, это не считая аварий и плановых работ. Мужчина вспоминает, что в феврале этого года сидел без электричества 18 часов. При этом подача воды связана с электричеством, поэтому когда в городе нет света, то нет и воды.
«В тот день был сильный буран. Забилась трасса, было скопление машин. А вы же понимаете, здесь частный сектор – у всех котлы длительного горения, а их без электричества оставлять нельзя, потому что могут лопнуть», – говорит Сапаргали.
Он считает, что проблема в плохом менеджменте и несвоевременном ремонте. Город обслуживает «КИПЭСТ», которую жители называют «компанией-прокладкой».
«Мы долгое время платили 2500 тенге, а потом попросили технико-экономическое обоснование, но они не могли никак обосновать (тариф - прим. В). Теперь снизили до 2000 тенге за обслуживание. Непонятно за какое обслуживание. Деньги (полученные компанией от потребителей - В.) не вкладываются в улучшение кабелей», – говорит Сапаргали.
Жители долгое время просили убрать эту компанию и предлагали напрямую работать с АРЭК («Акмолинская распределительная электросетевая компания»), однако недавно на смену «КИПЭСТ» пришла другая компания – «Орда Курылыс». Акимат пообещал, что с приходом новой компании платить за обслуживание не придется, однако жители все равно выступают против посредника.
Одна из вечных и главных проблем Косшы – это вывоз отходов. В городе переполненые мусорные баки не убираются по 4–5 дней. Ветер разносит пакеты и отходы по всей округе. Сапаргали считает, что работа по вывозу мусора «абсолютно провалена».
«Обслуживающая компания “ТОО SAF-2013” не справляется. Пока видеосъемку не сделаешь, пока не ткнешь носом в мусор, они не приедут. Нет четкого графика», – говорит он.
Зависимость от Астаны
Акжаркын переехала в Косшы всего пару месяцев назад, но до этого, живя в Астане, она два года работала в медцентре городка. По её словам, в Косшы есть всё, но в очень ограниченном количестве. Например, не хватает мест для игр для её ребенка. Так же отмечает, что в городе построили поликлинику, однако в ней не хватает узких специалистов. Жителям Косшы за медицинским обслуживанием приходится ездить в Астану.
«Для осмотра узкими специалистами отправляют в другой город – выхода нет. Еще не хватает больницы и роддома. О нехватке говорят не так часто, потому что близок город [Астана – В.]. Быстро можно добраться до столицы на автобусах и такси, но вот жителям близлежащих сел Кабанбай батыра и Тайтобе намного сложнее. Там это остро ощущается», – говорит Акжаркын.
На встрече акима с населением города 27 июня прозвучало, что на 10 тысяч людей по закону приходится одна бригада скорой помощи, следовательно в Косшы в соответствии с официальным количеством населения, есть пять бригад, чего катастрофически не хватает. Жителям Косшы за медицинским обслуживанием приходится ездить в Астану, подтверждает Алтын Сариева, сидящая во дворе своего дома с соседкой Нұржаһан апа.
«Медицина очень дорогая. В новой поликлинике нет врачей. Ей пару месяцев, но работа не налажена. Они не могут мне дать направление на диагностику и мне приходится делать её за свой счет, а это бьет по карману. Вчера у знакомой начались проблемы с глазом, а окулиста нет. Приезжает сюда раз в неделю! Нам нужны узкие специалисты и оборудование. Нас принимают специалисты без техники и что-то да выписывают. К сожалению, не все могут позволить себе ездить в город. Лекарства также дорогие: что-то берешь, а что-то не можешь», – говорит Сариева.
Наш разговор прерывается шумом пролетающего над нами самолета. Здесь это частое явление из-за близости аэропорта. Женщины жалуются, что если не уснуть вовремя, то придется помучаться из-за гула.
Безработица и хаотичная застройка
Алтын Сариева переехала в Косшы из города Сатпаева в 2013 году ради детей и внуков. По её словам, в регионе не было никаких перспектив для молодежи. Когда она перебралась в Косшы, то проблем было намного больше, однако их «всё еще хватает».
«Такие же проблемы, как и в Астане. Дома массово строятся, однако, нужно обеспечивать их теплом и водой. Сейчас эти проблемы чувствуются, не знаю как будет зимой, трубы гниют. Видно, что не думали перед строительством. В дождливый день эти дворы и дороги превращаются в болото. Детям нужно носить резиновую обувь. Меня так бесит, как всё это построено и спроектировано. Вроде грамотные люди, но вообще ни к чему. Это вина акима», – говорит Сариева.
Сейчас в Косшы можно заметить многочисленную стройку – после получения статуса города здесь начался строительный бум. Строятся жилые комплексы, торговый центр и социальные объекты.
Именно поэтому большинство рабочих мест в городе приходится на строительство, говорит Абзалбек, переехавший в Косшы из Монголии десять лет назад. Выбрал он Косшы из-за низкой стоимости жилья. Помимо строительства, рабочие места есть в административном секторе, торговле, зонах отдыха летом и в социальных учреждениях. Сам Абзалбек работает строителем в Астане. Он отмечает, что уход за домами и городом на слабом уровне.
«В Косшы слабая работа ОСИ, так же сейчас называется? На дома “забивают”. Во многих местах нет ночного освещения, во дворах свет только из окон. В городе очень грязно, везде мусор. Ещё я никогда не видел, чтобы поливали деревья и зелень. В городе [в Астане – В.] каждый день вижу», – добавляет Абзалбек.
В городе часто встречаются мужчины, которые отказываются комментировать жизнь в Косшы, потому что приезжают сюда временно: кто-то сезонно на пару месяцев, а кто-то всего лишь на несколько недель. Супруг владелицы местного хостела Ерлан Саманов рассказывает, что летом в их хостеле в основном живут рабочие.
«Алматинские строители пожили месяц и сказали, что вернутся через неделю. Недавно были геологи из «Казгеологии». Аэропорт также недалеко, много людей снимают жилье на сутки, чтобы переждать пересадку», – говорит Саманов.
Он рассказывает как приобрел здание для открытия бизнеса. Сначала была идея сделать в нем продуктовый или строительный магазин, но конкуренция слишком большая. Затем возникла идея открыть медцентр, но помешало регулирование. Тогда Саманов и его супруга поняли, что в Косшы нет хостела. Ниша была свободна и не требовала много вложений. Сейчас в хостеле семь комнат с номерами разной вместимости.
Сами супруги, воспитывающие пятерых детей, родом из Караганды и в 2017 году переехали в село Тайтобе, которое является частью Косшы. По словам Саманова, они перебрались сюда, чтобы быть ближе к столице.
«Когда мы приехали, конечно, испугало, что мы далековато и то, что это аул. Но дом понравился, свежий воздух, столицу видно как на ладони, потому что село находится на сопке. Большой мазар Нияз би стоит, история мощная. Сама Акмола и Астана начинаются с Тайтобе», – говорит Саманов.
Развитие без направления
Небольшое село Тайтобе находится возле Косшы за рекой Саркырама. Несмотря на то, что Тайтобе является частью города с января этого года, ситуация с инфраструктурой здесь намного хуже. Саманов отмечает, что в городе нет канализации и все пользуются септиками. Он рассказывает, что в 2019 году здесь должны были запустить водопровод. Для этого перекопали все село, однако водопроводную магистраль положили с нарушением технологий и строительных норм.
«В итоге в 2019 году ничего не запустили, водопровода нет, у всех скважина. Водопровод закопан, то есть чтобы исправить, нужно всё перекапывать. А на данный момент там идёт укладка дороги. То есть дорогу сделают, а затем начнут переделывать водопровод», – говорит Саманов.
Саманов является членом местного сообщества села и говорит, что на собраниях часто поднимаются вопросы воды и канализации, однако ситуация не меняется.
В Тайтобе днем немноголюдно. В центре возвышается мечеть, самое высокое здание в селе, а через дорогу находится сельская школа. С десяток людей собрались у остановки возле мечети в ожидании единственного маршрута, связывающего их со столицей. Двое мужчин активно беседуют у остановки. Когда автобус подъезжает, один из них довольно выкрикивает «Наконец-то!» и встает в длинную очередь перед дверью автобуса.
Оставшегося у машины жителя Тайтобе зовут Азат. Он три года назад вместе с семьей переехал в Тайтобе из Астаны. Сейчас он безработный, но зарабатывает на жизнь «разными туда-сюда». Несмотря на это, он весело шутит. У Азата есть дети и он говорит, что акимат построил одну игровую площадку, но этого очень мало для целого села. Получение Косшы статуса города никак не ощущается, считает мужчина.
«У города же нет никакого проекта. Нет предмета, какого-то направления. Как город он не может притягивать народ, все равно все уезжают или хотят уехать в Астану. Одно название – город. Хочешь поесть, попить или купить что-то, нужно ехать в столицу. Ничего такого в городе нет. Стройматериалы дорогие. Надо же строить базар побольше для народа. Всё тут дорого, а в городе [в Астане – В.] дешевле», – говорит Азат.
Азат показывает на остановку и жалуется, что летом она не защищает от солнца, а зимой люди замерзают, ожидая автобус по часу. Для жителей это важная остановка, так как многие работают в городе. Другие живут за счет скота – здесь держат лошадей, верблюдов и коров. Он признается, что жизнь в селе сложная, но не жалеет о переезде.
«Тут воздух чистый. Все мы сельские, кто не из села? У кого нет деревни, тот сирота. Народ прекрасный. У нас на улицах валяется добро, но никто ни у кого не ворует. В Тайтобе чистая земля, люди мягкие. Только дорого всё, надо было добавить к городу [к Астане – В.]. Наш сельский аким что-то бегает, старается, но это где-то сверху решается всё. Оттуда все приходит. Пока все это утвердят… Река, спускаемая сверху, пока дойдет до села, уже превращается в ручеек. Кому хватает этого ручейка?» – жалуется Азат.
Азат, как и Саманов, упоминает проблему водоснабжения – он едет в Косшы, чтобы набрать в пустые бутылки воду из автомата.
«Жители уезжают ни свет, ни заря, выезжают к пяти утра, а вечером возвращаются к 8 из-за пробок. Едят и ложатся спать. Люди хотят сажать деревья, но времени нет. В выходные убирают дома, ухаживают за детьми. Это и есть жизнь. Денег не хватает. То ли закрывать кредит, то ли детей воспитывать. Картошка стоит 230–250 тенге. В такой-то стране и земле. Дали бы нам, сельчанам, землю, мы бы посадили, что надо. Тайтобе – это земля картошки, моркови и кукурузы», – добавляет он.
Вечером «Лесная поляна» заполняется возвращающимися из столицы людьми. Дворы наполнены шумом детей, играющими на песочницах и футбольных полях. В беседке в одном из дворов сидят пожилые люди, играющие в карты. Одному их них – 85 лет. Төлеухан Елімсарин переехал в Косшы в 2019 году, чтобы воссоединиться с семьей. Он жалуется, что государство забыло о пенсионерах. Имея 46-летний стаж он получает пенсию в 90 тысяч тенге.
«Внимания совсем нет. Есть мы, нет нас. Даже говорить стыдно: есть те, кто получает 80–90 тысяч тенге пенсии. Как выжить на пособие? Не говорю о рубашках, но попробуйте купить простые носки и нижнее белье. Правительство знает об этом, откуда такие цены? – говорит он. – Молодёжь вроде тоже немного зарабатывает. Где все наши деньги? Давайте не потеряем нашу молодёжь. Я поменял десять президентов, оказывается, начиная от Сталина. Я родился после войны, помню голод и разбитое окно дома. Всю жизнь пил черный чай и ел черствый хлеб. Это нужно менять. Время думать о народе. Как ты проживешь на 100–150 тысяч?», – говорит он.
Неподалеку на берегу реки собираются местные рыбаки, приготовившие снаряжения для ловли рыбы и для защиты от комаров.
«Мы уже сейчас задаем планку столичному уровню»
В будущее Косшы верит заместитель акима Асет Муканов. Несмотря на все проблемы, он считает город очень привлекательным. Муканов признает, что в городе еще очень много проблем, полученных в наследство от поселка. Генплан города еще не утвержден и он развивается по генеральному плану поселка.
По словам Муканова, проблема с ТБО началась с того, что с рынка ушла компания «Косшы Тазалык» после закрытия несанкционированного полигона в селе Тайтобе. Косшы находится близко к аэропорту, поэтому складирование ТБО невозможно. Сейчас отходы вывозятся на экополигон Астаны. Муканов говорит, что в прошлом году были установлены 140 площадок, но все они открытого типа. В этом году акимат решил использовать закрытый тип мусорок, чтобы он не разлетался. Одна такая контейнерная площадка обошлась городу в миллион тенге. Акимат установил 31 закрытую площадку.
У компании «КИПЭСТ», отвечавшей за электричество города и на работу которой жалуются люди, не было средств для ремонтных работ, говорит Муканов. По его словам, все проекты переходящие и он не понимает, как компания без технического оснащения получила возможность работать. Передача электричества АРЭК невозможна, так как электролинии не соответствуют стандартам.
«Здесь есть компания «Базис-СК», которая строила электросети. Этот проект незавершенный, часть была разворована. «Кипэст» и создавался для обслуживания линий. Теперь зашла новая компания “Орда Курылыс” с опытом и со своей лабораторией», – говорит Муканов.
Он добавляет, что проектируется строительство больницы на 350 коек вместе с увеличением количества машин скорой помощи, однако это планируется на 2025 год.
«Неофициально в городе 100 тысяч. Люди просят скверы, парки, но это все за счет местного бюджета и нам не хватает. Мы все эти проекты двигаем с помощью областного и республиканского бюджета. Даже машины с кодом 01, то есть транспортный налог, уходит в столицу», – говорит замакима.
Муканов обещает, что с учетом приобретения Астаной новых автобусов, часть их передадут Косшы. В 2022 году в городе также пилотный проект с запуском внутригородских маршрутов с 19-местным Mercedes Sprint. По словам Муканова, платить дважды жителям было невыгодно.
«С учетом добавления (в состав Косшы - В.) Тайтобе, мы решили запустить маршрут №1, куда вошли все улицы города. Сейчас это на согласовании. Это социально значимый маршрут и мы сможем его субсидировать», – говорит замакима.
Газификация начнется в 2025 году. Точка подключения в городе была выбрана, но ожидается реализация проекта после подключения Астаны. Центральная котельная работает на максимуме, признается Муканов. Хаотичная застройка привела к тому, что в центре Косшы стоит отдельная котельная, построенная для жилого городка Diamond Park. Она была презентована как эко-котельная, однако местные жители отмечают, что её топят углем. Муканов говорит, что центральная котельная не сможет принять нагрузку домов Diamond Park. Сейчас разрабатывается проект по увеличению мощности центральной котельной.
«За год-два населенный пункт городом не станет, сами знаете. Все зависит от финансирования. В любом случае город будет развиваться. Мы уже сейчас задаем планку столичному уровню. Если вы посмотрите на наши светофоры, это те же, что и в столице. В этом году мы построили пять светофорных объектов», – отвечает Муканов на вопрос о стратегическом развитии города.