«Мы ждали спасателей на крыше школы. Если бы вертолет опоздал на час, нас бы уже тут не было»

Три дня выкачивали воду

В Аркалык я ехал на поезде - на фоне сообщений о затопленных и перекрытых трассах этот способ казался наиболее надежным. Из Костаная в пути 13 часов, почти вдвое дольше, чем на машине. Тревога чувствовалась уже в вагоне. Кто-то возвращался в Аркалык, зная, что в его дом пришла вода. Кого-то беда обошла, но пострадали знакомые или родственники.

Жительница Костаная Валерия Паляница отправила на весенние каникулы к родителям мужа сыновей 3-х и 10-ти лет. Бабушка с дедушкой живут в поселке (или уже микрорайоне) Северный на окраине Аркалыка.

«Во вторник мне позвонил старший сын и рассказал, что в доме вода уже 10 см от пола, а у соседей вообще вода из окна льет, - рассказывает Валерия. - Мы думали над тем, чтобы забрать детей. Но туда доехать не так просто. Они пошли к соседям, до чьих домов вода не дошла, там переночевали. А дедушка всю ночь занимался насосом. Когда муж учился в 9 классе, у них в последний раз вода заходила в дом. Он рассказывал, как их топило каждую весну, пока не купили насос. Но в этом году так много снега, что насос не справился».