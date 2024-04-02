«Мы ждали спасателей на крыше школы. Если бы вертолет опоздал на час, нас бы уже тут не было»

Георгий Говоров, «Наша газета», при участии Власти
С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы Костанайской области живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «Нашей газеты» Георгий Говоров в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
Три дня выкачивали воду
В Аркалык я ехал на поезде - на фоне сообщений о затопленных и перекрытых трассах этот способ казался наиболее надежным. Из Костаная в пути 13 часов, почти вдвое дольше, чем на машине. Тревога чувствовалась уже в вагоне. Кто-то возвращался в Аркалык, зная, что в его дом пришла вода. Кого-то беда обошла, но пострадали знакомые или родственники.
Жительница Костаная Валерия Паляница отправила на весенние каникулы к родителям мужа сыновей 3-х и 10-ти лет. Бабушка с дедушкой живут в поселке (или уже микрорайоне) Северный на окраине Аркалыка.
«Во вторник мне позвонил старший сын и рассказал, что в доме вода уже 10 см от пола, а у соседей вообще вода из окна льет, - рассказывает Валерия. - Мы думали над тем, чтобы забрать детей. Но туда доехать не так просто. Они пошли к соседям, до чьих домов вода не дошла, там переночевали. А дедушка всю ночь занимался насосом. Когда муж учился в 9 классе, у них в последний раз вода заходила в дом. Он рассказывал, как их топило каждую весну, пока не купили насос. Но в этом году так много снега, что насос не справился».
Жители Северного качали воду днем и ночью три дня. К 30 марта температура понизилась и вода вновь покрылась тонкой коркой льда, а люди получили короткую передышку.
Откачивать воду помогают военные и спасатели – из Костаная и других регионов страны.
«Караганда нас спасает», - говорит житель Северного Дмитрий Белошисов.
Мужчина показывает свой дом, в котором на полу еще стоит вода. А где её нет, остались грязные следы.
На улицах разбросаны шланги насосов, вдоль заборов выложены в ряд мешки с песком. Вода отступила, но не так далеко. На окраинах поселка она окружала столбы линий электросети и бетонные блоки заброшенных зданий. Под воду ушло местное кладбище.
«У нас сильно топило, вода доходила до колена, все комнаты были залиты, - вспоминает пенсионерка Светлана Майорова, ожидающая своей очереди в оперативном штабе, который разместился в городском акимате. - У соседей дома повыше, а у меня - как озеро Генисаретское (Галилейское море в древнем Израиле). Вечером большая волна пришла. И МЧС качали, и добровольцы качали, никак не могли откачать. И только в эту ночь мы впервые за три дня уснули спокойно. Вчера ко мне приходила комиссия. Сказали, чтобы сдала документы на компенсацию. Не знаю, сколько мне дадут. Конечно, все мне не возместят, но дом у меня сохранился, за лето его высушим. Слава Богу, могло бы быть и хуже».
В штабе несколько человек принимали заявки на компенсации. Рабочий график - с 9.00 до 18.00, до конца недели работают без выходных. Некоторым пострадавшим от паводка придется прийти дважды - 30 марта они не смогли оформить ЭЦП, так как сайт egov.kz не справился с потоком желающих. Пострадавшие приходили, здоровались с работниками акимата, и уходили.
Эвакуация в общежитие
Тяжелее всего тем, кого в Аркалык эвакуировали из соседних сел. Кому-то повезло поселиться у родственников, но большинство семей временно разместили в местных общежитиях. Политехнический колледж принял 17 семей - это 105 человек, в том числе 52 ребенка. Подавляющее большинство - из села Кызылжулдыз.
«Общежитие у меня полностью заполнено, потому что здесь остаются иногородние студенты, - поясняет комендант Гульмира Мухамеджанова. - Пострадавшие здесь уже третий день. Им помогают, акимат и предприниматели их пока кормят. Скоро они сами себе будут готовить. Мы не знаем, что у них будет с жильем, но рассчитываем, что где-то месяц или два они будут, скорее всего, у нас».
Некоторые семьи занимают по две комнаты. Внутри - кровати, стол и шкаф. Кое-где есть холодильники. Дети либо слоняются по коридорам, либо сидят в телефонах. С игрушками в основном совсем маленькие.
Мадина Абылгазиева купила большой дом в Кызылжулдызе два года назад. Жили с супругом и пятью детьми. Она преподает английский язык, он работает школьным кочегаром.
«Вода пришла к нам 26 марта, в 23:30 дали тревогу с постов в соседних деревнях, - вспоминает Мадина. - Мы пошли в соседние дома, там переночевали, а к 5 утра вода текла по улицам. Ужасный поток был! Приехали три машины МЧС и забрали нас. У них был один катер. Но доехать до Кайынды мы не успели (Кызылжулдыз входит в Кайындинский сельский округ, а тот, в свою очередь, в городскую администрацию Аркалыка). Дороги затопило, и мы встали на полдороги и ждали вертолет. Почти 12 часов просидели на улице. Дети в шоке! У них ни еды, ни воды. Мы с собой только документы успели взять. В Аркалыке нас приютили, нас кормят. Вчера хороший ужин подготовили учителя. Приходят и спрашивают, как мы тут живем, как настроение. Людям, акимату, отделу образования хочу сказать спасибо. Сколько мы здесь еще пробудем, я не знаю. Нам нужна теперь только крыша над головой. В селе все затопило».
Детей обещают определить в аркалыкские школы. Вероятно, преподавать им будут те же учителя. Пока же все заняты налаживанием хоть какого-то быта.
Мурат Коянбаев успел утром сходить в магазин за новой зарядкой для телефона. Старая намокла в селе и перестала работать.
«Я родился в Кызылжулдызе, работал чабаном и на сенокосе, сейчас на пенсии, - рассказал он. - У меня дома были 14 коров и 15 баранов, ягнята. Все так и остались в воде. Мы ждали спасателей в школе, на крыше. Если бы вертолет опоздал на час, нас бы уже тут не было. Я люблю свое село, мы хорошо там жили, как на курорте. Любили рыбачить, а теперь дома нет, его не восстановить, будем искать жилье в Аркалыке».
Утром мужчины успели съездить в Кызылжулдыз. Говорят, что 70 км проехали на машине, а оставшиеся 12 км пришлось преодолевать на лодках или лошадях. Вернувшись, показывают родным видео с полуразрушенными домами.
Дефицита гуманитарной помощи в общежитии, кажется, нет. Продукты и вещи поступают в течение дня. В актовом зале разместились волонтеры «Красного полумесяца Казахстана». Председатель областного филиала Кенжегуль Алтынбаева показывает: вот привезли одежду, одеяла, резиновые сапоги, средства гигиены. Волонтеры спрашивают что еще нужно пострадавшим, записывают, каким семьям нужны памперсы. По итогам первой поездки обещают сформировать список тех, кому организация окажет финансовую помощь.
Аркалыку нужен свой аэропорт
В общежитие приезжали представители правящей партии Amanat во главе с депутатом мажилиса от Костанайской области Еркином Абилем. Зашли в две комнаты, поговорили с людьми.
«Надо своими глазами посмотреть как разместились люди, какая помощь нужна, - прокомментировал свой визит парламентарий. - Хотим встретить гуманитарную помощь, которую собрала наша партия. Мы хотим поднять вопрос о дороге из Астаны и об аэропорте. Нынешняя ситуация показывает - Аркалыку очень нужен свой аэропорт со складом ГСМ, с топливозаправщиками. Ведь, чтобы заправить борт МЧС, горючее везут из Жезказгана. Мы делали запрос по восстановлению аркалыкского аэропорта. И нужно небольшой участок дороги построить, чтобы было прямое сообщение с Астаной. Все грузы с гумпомощью везут из Костаная».
По словам Абиля, пострадавшие спрашивали его не про аэропорт, а про компенсации и жилье.
«Возник вопрос - что делать, если дом не оформлен, как положено, - отмечает мажилисмен. - Нужно набраться терпения, потому что должны сначала завершиться спасательные операции. Сейчас соберут заявки от тех, у кого все в порядке с документами. С этим проще. Будет часть людей, с которыми мы будем индивидуально разбираться. Я беседовал с человеком, который за 20 лет не зарегистрировал жилье. Будем подключать юристов, мажилисмены по возможности подключатся. Эти вопросы будем решать отдельно. Как именно - пока не могу сказать. Может, спонсоров найдем. Может, юристы подскажут решение».
Чуть позже пришли представители ОСДП. Им помогал местный блогер, автор канала «Арайлы Аркалык» Канат Алимбаев. Он все три дня общался с пострадавшими и напрямую сравнивает нынешний паводок с пожаром в Аманкарагае в сентябре 2022 года. Тогда огонь уничтожил не только лес, но и десятки домов. Во время ЧП в Костанайскую область прилетел президент Касым-Жомарт Токаев, поручил в экстренном порядке отстроить в районном центре 91 дом. На их строительство ушло меньше двух месяцев.
«Люди хотят, чтобы им построили дома, как в Аманкарагае, - объясняет Алимбаев. - Им обещают компенсацию. Но какие деньги дадут за старый дом в селе? Их хватит только на новый фундамент. Почему в Аманкарагае помогли домами, а нам - нет? Была встреча людей с властями. Мне позвонили, попросили осветить ее. Люди сами пошли. Аким области к ним не вышел. Сказали, что у него собрание. На встрече обещали компенсацию, но люди с этим не согласны».
Эту же логическую линию продолжает председатель костанайского областного филиала ОСДП Дамир Джаканов. Он тоже приехал в регион, чтобы «увидеть своими глазами и донести всю ситуацию до Астаны». Для чего собрал в актовом зале общежития около 30 пострадавших.
«Сегодня к вам приезжал мой оппонент с прошедших выборов, Еркин Абиль, но я не уверен, что что-то из сказанного вам, будет выполнено, - заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома. На месте, где вы сами покажете! Как в Аманкарагае. Здесь ничего придумывать не надо. Почему тогда построили, а сейчас нет? Не потому что здесь баска адамдар турады (иные люди живут). А потому, что аким области... Я слышал, что он к вам даже не вышел (...). Мы будем добиваться, чтобы этот вопрос озвучили на ближайшем заседании мажилиса. А если подвижек не будет, то я обещаю привезти сюда депутатов мажилиса от нашей партии».
По мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской области с областным центром в Аркалыке. Область перестала существовать в 1997 году, население Аркалыка за это время сократилось примерно в полтора раза.
«Это, может быть, не позиция партии, но мой личный взгляд, - сказал он на встрече. - Я пытаюсь донести его до партийного руководства. Потому что регион депрессивный. Центр города без нормальных дорог, дома внешне очень плохо выглядят. Если вы поверите в наши силы, то мы могли бы объединиться и продавить возрождение Торгайской области».
«Можно снять жилье»
Аким Аркалыка Амирхан Асанов говорит, что эвакуация в поселках, которые относятся к городу, завершена. Сейчас власти работают над помощью людям. Так, по поручению акима области на счет каждого члена семьи, пострадавшей от паводка, начислено по 100 000 тенге.
«У людей была возможность зарегистрировать дома и строения. Два раза Минсельхоз давал эту возможность. Сейчас мы будем возмещать убытки по базам министерства. Но, думаю, такого скота, как и строений, немного. Что касается домов, мы пока не можем говорить об их состоянии. Комиссия туда еще не выезжала. Жители получат компенсацию и сами решат - восстанавливать дом или покупать новый. Будем привлекать средства в помощь».
По поводу строительства домов за государственный счет, Асанов ответил, что «на это потребуется много времени».
Из сел и зимовок вывезли 359 человек, и неизвестно сколько времени они проведут в общежитиях, Асанов считает, что на полученные деньги можно арендовать квартиру.
«Ко мне подходили люди, спрашивали - сколько им еще жить (в общежитии)? Я им говорю: «Вы же деньги получили». На семью примерно выделили от 500 000 до 700 000 тенге. Можно снять жилье. Продукты и одежду им привезли в качестве гуманитарной помощи. Аренда двухкомнатной квартиры стоит в Аркалыке около 70 000 тенге».
Пострадавшие говорят, что этот паводок - только первый звоночек. Возвращение талых вод ждут уже в первых числах апреля. Их опасения подтверждают в ДЧС Костанайской области – в ближайшие дни температура воздуха повысится до +20 градусов. А в середине недели по прогнозу - дожди. Это приведет к «ухудшению паводковой обстановки в южных районах области».
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