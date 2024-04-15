«У нас воды в доме по колено, а у людей вообще осталась только крыша»

Все время, пока мы ходим по приюту, люди идут потоком - одни привозят одеяла и другие вещи, чтобы собакам было на чем спать, другие - продукты. Александр говорит, что если привозят очень хорошие или новые вещи, их откладывают для людей, потому что паводок не пощадил никого. Животным оставляют похуже, потому что главное - тепло.

«Людей много идет. Но знаете, я вам скажу так: сейчас люди будут помогать первую неделю, а потом будет тишина. Хочешь - сам разбирайся со своей проблемой и все. Волонтеры отлавливают животных во всех районах города, где затапливает, а потом хозяин скажет: у меня дом затонул, я не могу эту собаку забрать. Или скажут: «Нам пока самим некуда идти, я пока собаку в приют отдам». И все», - отмечает Костников, добавляя, что так животные остаются здесь навсегда.

Приют «Шанс на жизнь» существует больше 12 лет, сначала он располагался в микрорайоне Подгора, потом его перевезли в Вишневку, теперь, из-за паводка, он временно снова в Петропавловске. Два года назад из-за чумы погибло много животных, вспоминает Александр, теперь - паводки. Каждого животного молодой человек знает по имени.

«Вот, - показывает нам огромную овчарку, - это - Рекс. Его отдали нам из колонии в Петропавловске. Искал наркотики, а потом его списали по возрасту».