«У нас воды в доме по колено, а у людей вообще осталась только крыша»

Тамара Вааль, Петропавловск. Фото автора и Киры Прейс
Вода в Петропавловск пришла вечером 12 апреля. В нескольких районах города дома ушли под воду за несколько минут. Поток воды вперемешку с льдинами сносил все на своем пути - линии электропередач, жилые дома и дамбы. Несколько районов остались без электричества, в городе полностью прекратилась подача питьевой воды. Как следствие, она моментально пропала с прилавков магазинов. Подготовиться к паводку местные власти не смогли, как и не смогли оповестить население о том, чего ждать. Так утверждают люди.
О том, что происходит в Петропавловске в первые двое суток с момента прихода «большой воды», читайте в репортаже журналистов Власти.
Поездка в Петропавловск начинается с нового вокзала в Астане. Люди спешат к поезду - вокруг крики, шум, стук колес чемоданов. У многих, в том числе у детей, в свободной руке по пятилитровой баклажке воды - в Петропавловске, который тонет из-за паводков, уже больше 12 часов нет питьевой воды.
В соседнем купе мужчины бурно обсуждают паводки: «Готовились они, готовились. И что? В первую волну дамбу снесло и город затопило. Только и говорят, что делают….»
На привокзальной площади Петропавловска стоит водовозка, возле которой очередь.
«Я впервые в жизни начала заикаться»
Нас сопровождают местные волонтеры. Ребята готовы помочь, но попросят о них не говорить - могут возникнуть проблемы. Местные рассказывают о работе городских властей так: говорили, что вода будет – её отключили, обещали, что свет будет - его тоже отключили.
«Есть Сергеевское водохранилище, по нему считается, сколько будет воды. В 2017 году были жуткие подтопления, на Сергеевке было 330 сантиметров, а в этом году - 450. И все такие: «Ну вот может быть давайте сделаем насыпные дамбы. Они просто насыпали земли, не укатали, не уплотнили, сверху мешочков наложили - это всё смыло», - рассказывают люди.
Первая точка - озеро Пестрое. Вдалеке виднеется стела, площадь, детская площадка, а за ней пляж. Сейчас это все одно большое море. Вода дошла до дороги и залила несколько полос проезжей части. Чтобы туда дойти, нужно проехать через мост, который закрыт - полиция пускает только спецтехнику, автобусы и выборочно, машины, - видимо, только местных жителей.
На самом мосту много людей. Они снимают фото и видео, задумчиво смотрят на воду, вздыхают и идут дальше.
Сразу за мостом у озера работает техника, рабочие пытаются восстановить подачу воды.
Населенные пункты за мостом - районы Тепличное, далее - Мичурино. Оба затоплены. Районы считаются элитными. Здесь большие коттеджи, в том числе, двух и трехэтажные. Каждые 100-200 метров дежурят полицейские. У воды - полиция, спасатели и десятки лодок - людей возят посмотреть на дома и забрать вещи, которые не успели взять во время эвакуации.
«Никто не думал, что будет такой уровень воды. Нас предупреждали, но не было никакой официальной информации, не было какого-то оповещения. Передавали из уст в уста», - рассказывает Татьяна, ждущая мужа, который поплыл в Мичурино на обследование дома.
«Один раз приходили, оставили листовки в магазине, мы их разбирали. Потом вроде я слышала, что опять листовки раздавали - как вести себя во время паводка. Инструкция - как вывозить детей, пенсионеров и всё», - добавляет Ирина, у которой дом в Тепличном - буквально в 300 метрах от нас. Этот дом видно, он затоплен.
По словам Ирины, вода начала приходить вечером 12 апреля. По дому ходили в резиновых сапогах, мебель и технику подняли повыше. Спать ушли на второй этаж, а утром, когда началась эвакуация, резиновые сапоги уже не спасали - уровень воды был выше.
«Мы эвакуировались в половине седьмого утра в субботу, потому что воды много было. Начали заводить машину, она не с первого раза, но завелась и мы уехали. Вторая машина осталась во дворе - утонула», - рассказывает Ирина.
Про подготовку к паводкам женщины рассказывают, что работа началась за 2-3 дня до прихода воды. До этого не было никого.
Ирина в четверг отпросилась с работы, чтобы помочь в укреплении дамбы, в итоге два часа просто простояла, потому что все ждали когда привезут мешки: «Люди были готовы помогать, но даже солярки не было. Кто-то начал вызывать КАМАЗы в четверг вечером, люди платили сами, привозили глину, песок, мешки привозили - кто что может».
«В восемь вечера привезли солдат. Они до 2-3 часов ночи работали, им фарами светили. А что можно так сделать?», - наперебой рассказывают женщины.
«Просто когда они за сутки начали насыпать якобы дамбу - просто экскаваторами насыпать землю, всем было понятно, что это не дамба, что она не выдержит. Ну и когда вода пошла, ее сразу прорвало», - констатирует Татьяна.
В доме Ирины вода стоит до окон. Женщина даже не пытается туда попасть, чтобы лишний раз не переживать. Сейчас временно уехала с семьей переждать у родственницы.
«У нас сильный шок. Меня вчера так колотило, я не думала, что нервы могут так сдавать. Я впервые в жизни начала заикаться», - уже спокойным голосом говорит женщина.
В этот момент из дома возвращается муж Татьяны - Александр, он выливает воду из рыболовных сапог: «Там страшно. У нас воды в доме по колено, а у людей вообще - только крыша».
По словам мужчины, в поселке Мичурино незатопленной осталась только детская спортивная площадка: «Это единственный жилой пятак, где собаки остались. Живут», - добавляет он.
Он добавляет, что строительство дамбы за 2-3 дня было бессмысленной работой.
«Спасать надо было начиная с 2017 года - тогда надо было начинать делать плотину, она бы уже заросла, устоялась и удержала бы воду», - убежден мужчина.
Подгора
Другой затопленный район Петропавловска - Подгора. Здесь тоже блокпост, тоже полицейские, но атмосфера совершенно другая. Людей просто разворачивают и предлагают подняться на гору и издалека посмотреть на свои дома.
«На Театральной, 36 есть штаб, туда обращайтесь, если вам дадут сотрудника, вы с сотрудником сюда проходите. Он обеспечивает вам безопасность и вы занимаетесь своей работой. Все через штаб. Я не могу взять на себя такую ответственность и пустить вас под паводок. Без сопровождающего вас на периметр не пропустят», - говорит нам заместитель по оперативной работе Ойрат Мурзалин.
Полицейские показывают нам крутую тропу на гору, по которой цепочкой поднимаются люди. На самой горе - десятки местных жителей. Все они наблюдают за своими небольшими, на вид - очень скромными домами, которые оказались под водой. Затоплен практически весь район.
«Нас не пускают, вчера нам видео скинули, что дом наш уплыл. Его развернуло и он теперь стоит совершенно на другой улице», - рассказывает нам Людмила Хайруллина.
Сейчас главная задача Людмилы - найти собак. Она приехала сюда в надежде найти своих питомцев, которых во время прихода воды успела отвязать, а забрать было некуда.
Женщина рассказывает, что людей предупреждали, что район может затопить. По ее словам, речь шла о том, что «будет как в 2017-м, может, немножко хуже».
«Нам сказали, что пик ожидается на 23 апреля, а с 12-13 апреля вода начнет только поступать. Мы только успели договориться насчет квартиры, я отвезла дочку, вернулась к обеду за мамой, а под полом начало хлюпать. Мой муж был на объездной - дамбу укреплял трактором, но не успел до нас доехать. Мы дошли до него - к рыбзаводу, он нас подобрал и мы вернулись обратно за собаками - это буквально 5-10 минут, но вода уже была. И к дому было не подойти», - вспоминает Людмила.
При этом она тоже заверяет, что в день паводка никто людей не предупреждал об эвакуации - все узнавали от соседей.
«Со мной никто не связывался, мы в чате с жильцами обмениваемся информацией. Сегодня друг семьи заплывал на лодке, показал мой дом. Мы ничего не успели вывезти, взяли только документы и немного вещей», - утверждает она.
Людей не подпускают к домам, спасатели боятся второй волны паводка. Людмила же пока остается у родственницы, и что делать дальше, не знает. «Дальше видно будет. Теперь, видимо, дом придется частями разбирать и на место переносить. Больше никак, других вариантов нет», - считает она.
Она тоже заверяет, что с паводка 2017 года в их районе ничего не делалось для предотвращения подобных ситуаций. «Да, техника была, но движения-то не было, пока сами местные жители неделю назад не вышли. И дня 3-4 назад подключили солдат, МЧС, до этого не было никакого движения. Дамбу делали по объездной. Все своими силами. КАМАЗы привозили глину, девчонки, дети, мужчины набирали мешки, трактор развозил раскладывал. Женщины дети и старики - как во время войны».
Чтобы подойти ближе к затопленным местам, нам приходится отправиться в управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области. Его руководитель Аскар Хабибулин просит нас приехать в областной акимат. Он сразу признается - встретиться с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым «нереально».
«Он постоянно на объектах», - утверждает Хабибулин.
Тут же он инструктирует нашего сопровождающего - сотрудника управления внутренней политики Абая Альжанова.
«Пик мы ожидаем до 20-23 апреля. И честно скажу, прогнозы пока не обнадеживающие. Не то, что хуже, уже всё, что можно, затопило. Просто количество домов будет увеличиваться», - рассказывает Хабибулин.
Он говорит, что ситуация осложняется еще и тем, что люди «где-то не понимают, где-то силой приходится выводить из домов».
Уже вместе с сопровождающим вновь возвращаемся в микрорайон «Подгора». На блокпосту те же сотрудники правоохранительных органов.
«Людей вообще не запускаем. Только в те дома, куда вода не зашла. Даже если чуть-чуть воды - не запускам. Мы же не знаем, а вдруг волна придет. Или землю размыло», - говорят они.
Нас сопровождает Ойрат Мурзалин. На улице Павлова встречаем Наталью с сыном.
«Мы ходили посмотреть на дом, нас не пустили, но вода стоит», - говорит женщина.
По ее словам, вода пришла в субботу и очень быстро. На эвакуацию дали два часа, причем, об этом она узнала от соседей.
В отделе занятости и социальных программ многолюдно. На входе мужчина спорит с полицейским. Он утверждает, что в одном из домов остался человек и хочет поехать туда на лодке, но его не пускают, потому что боятся, что лодка перевернется.
Здесь аким города Серик Мухамедиев. Рассказывает, что 29 сообществ подпадают под подтопление, это 6 160 земельных участков.
«Мы людей предупредили, выселили их до паводков. Поселок Заречный был эвакуирован до паводков, он находится в зоне подтопления, мы там ничего не могли сделать. В остальных были капитальные гидротехнические сооружения, проектная высота дамбы рассчитана на уровне большого паводка 2017 года. Когда вода пошла через гребень Сергеевского водохранилища, мы приняли решение приподнять дамбы на 1,5-2 метра. Эту работу сделали, но вода пошла вверх. Воды было очень много, плюс льдины — всё сыграло вместе», - говорит Мухамедиев.
«Воды было неимоверно много. Прежний антирекорд: 338 сантиметров над гребнем Сергеевского водохранилища. В этом году — 425 сантиметров. Я не скажу, что мы не готовы, мы сделали всё, что могли. Люди работали стуками. Здесь и военнослужащие, и ЧС, и сами жители работали — они видели, что мы делали. Возводили эти дамбы, временные сооружения. Не скажу, что они капитальные. Вернее и капитальные делали. Все те сооружения, которые мы сделали капитально — они на месте остались, они сейчас под водой. Воды просто больше пришло. Стихию же невозможно предугадать, не было никогда такого», - говорит аким.
Одной из серьезных проблем Петропавловска стало полное отсутствие питьевой воды в первый же день паводка. Насосная находится на реке Ишим, она была защищена, в том числе, дополнительными дамбами. Но по реке пошли большие льдины. Не взрывали их, потому что «лед обычно по Ишиму уже приходил раздробленный, мелкий. Смысла не было взрывать», - говорит чиновник. В этот раз всё пошло не по сценарию - сильный поток воды с большими льдинами срезал столбы.
Как итог - отсутствие воды, которая на обед воскресенья в городе так и не появилась. Но, как заверил Мухамедиев, местные стройкомпании «отозвались и пришли на помощь, работают круглые сутки и работу уже завершили».
«Сейчас вода берется из озера Пестрое. Она по всем параметрам питьевая. В тестовом режиме мы одну линию запустили, но объем там небольшой. Мы набираем, запускаем в город — очень активно люди пользуются водой, соответственно, она не до всех доходит и быстро заканчивается. Сегодня мы запустили систему на полную мощь. Примерно 6 часов потребуется, чтобы всю систему водоснабжения города заполнить водой», - объясняет отсутствие воды в кранах глава города.
Стоит отметить, что к 22:00 часам вода в кранах жителей Петропавловка появилась, и утром в понедельник не закончилась.
Дефицит доверия
Прогнозировать глава города ничего не берется, потому что по опыту семилетней давности «потребуется месяц, чтобы вода отошла», главное, чтобы «ситуация не ухудшалась». Он признает, что уже никакие дамбы город не спасут и рассказывает о том, что всех жителей предупредили об эвакуации:
«Мы за неделю прошли по всем домам, которые подпадают в зону подтопления. Поселки Подгора и Кожевенный попросили быть в пятиминутной готовности. Мы очень много времени тратим на то, чтобы уговаривать людей. Если бы люди были готовы к эвакуации, было бы гораздо проще. Может быть, это дефицит доверия к нам, я не буду утверждать. Я несколько раз выступал, говорил — прислушайтесь, пожалуйста, надо эвакуироваться. Я виноватых не ищу. Ясное дело, что виноваты мы. Прежде всего, любую работу мы должны делать так, чтобы до конца быть уверенным в том, что мы сделали», - заключает аким.
«Нас вообще никто не эвакуировал! Вчера так резко пошла вода. Ребята, молодцы, спасали на лодках, там двое детей или трое было дома. Дедушка сидел на стульчике, никто не прошелся, не спасал никого. А мать в воду кинулась за детьми!», - раздается сбоку женский крик.
Это Ольга из микрорайона Косогор. С ней еще несколько жителей, которые утверждают, что их даже не предупреждали о необходимости эвакуироваться.
«Мы писали, звонили 109, никто не отвечал. Никто к нам не приехал», - плачет женщина.
Спор усиливается, и с вопросов о том, почему власти не приехали к людям, переходит в выяснение компенсации ущерба. Глава города заверяет, что жители получат единовременную выплату в 100 МРП, а имущество и дома будут восстановлены позже. Однако люди настаивают и всё снова перерастает в спор - жителям Петропавловска обещали 200 МРП. Аким с этим не согласен, но позже в региональной службе коммуникаций подтвердили, что выплата все же составляет 200 МРП.
В диалог вклинивается волонтер Евгений Соловьев:
«У нас стоит куча лодок, куча волонтеров - под 80 человек. Мы стоим без дела под дождем. Только скажите куда, мы хоть сейчас поедем», - просит он Мухамедиева.
«В штаб обратитесь, пожалуйста. Если есть работа, они вам предоставят, - отвечает аким. - Вопрос же не в том, чтобы не запускать и упереться, но есть такие вещи, как человеческая жизнь. Не дай бог с вами что-то случится, вдруг лодка перевернется, вода холодная. Я понимаю, что вы хотите животных спасти, но ЧС-ники профессионалы, они работают, они имеют право рисковать».
«Может под расписку?», - не сдаются волонтеры.
«Я сказал уже ЧС-никам: «Выносите животных, передавайте сразу волонтерам». Но рисковать, брать ответственность за ваши жизни я не могу. Если у вас есть допуск, тогда можно подойти с ЧС-никами переговорить. Я ничего не имею против вас. Мне самому животных жалко», - говорит Мухамедиев.
Спасти животных
«Мы не спим уже 2-3 суток, нас все пинают друг к другу: ДЧС - к госорганам, госорганы - к ДЧС-никам, от начальника к начальнику. Нам банально не дают животных вытащить. Мы делали заплыв, нам разрешили. При том, что нас контролировали. Они видели, что у нас есть страховочные тросы, мы их к лодкам привязываем, лодки отправляем по улицам. У нас есть и моторные лодки, и амуниция. В нашей бригаде правила безопасности все наизусть знают, но нам не разрешают, якобы, мы потонем», - рассказывает волонтер Шипиков Павел.
Волонтеров возле центра социальной защиты много. Они стоят группами - с одной стороны здания раздают вещи, еду, с другой - чай и перекусы. Все заняты делом, но все в ожидании. Несмотря на разные группы, все они хотят одного - получить разрешение спасать животных.
«Мы здесь координируем волонтерское движение, которое занимается оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. В пункты эвакуации нас не пускают. Аргументируют тем, что это в целях безопасности - дождь, течение - и всё в этом духе. Хотя ребята совершеннолетние, все готовы помогать. Там ведь и люди, и животные, почему бы не работать совместно с ДЧС?», - недоумевает волонтер Евгений Соловьев.
По его словам, все вопросы, которые могли уже закрыть волонтеры, они закрыли - возят гуманитарную помощь, раздают людям. Но ребята хотят спасать. В первую очередь, оставленных на воде животных.
«Помощь волонтеров, мне кажется, никогда не бывает лишней. В общем нас в группе больше тысячи человек, готовых помогать. Если брать локально, то утром нас было около сотни человек, сейчас острой необходимости нет, на низком старте здесь сидят 30 человек. Лодки готовы, все стоят», - подчеркивает молодой человек.
На окраине Петропавловска промышленная зона. Здесь, в одном из аварийных зданий, на первом этаже расположился приют для животных. Сюда же волонтеры привозят найденных собак - их содержат на втором и третьем этажах.
«Мы попали под паводки, быстро эвакуировались. Наш приют был в селе Вишневка - там полностью всё затопило», - рассказывает Александр Костников.
Паводка здесь ждать не стали, животных вывозили заблаговременно - за неделю. Помогали волонтеры, местные жители - больше 300 собак вместе с будками перевозили в Петропавловск. Здание, хоть и аварийное, предоставил хозяин промзоны. Он же дал людям вагончик для проживания.
«Приют содержится полностью за счет волонтеров. От государства мы ничего не получаем. Поэтому и перевозили своими силами животных. Всем поставили будки, закрепили цепи. Собаки, которых привозят волонтеры, иногда отвязываются. Есть и агрессивные. Мы здесь несем ответственность только за своих животных», - отмечает Костников.
Все время, пока мы ходим по приюту, люди идут потоком - одни привозят одеяла и другие вещи, чтобы собакам было на чем спать, другие - продукты. Александр говорит, что если привозят очень хорошие или новые вещи, их откладывают для людей, потому что паводок не пощадил никого. Животным оставляют похуже, потому что главное - тепло.
«Людей много идет. Но знаете, я вам скажу так: сейчас люди будут помогать первую неделю, а потом будет тишина. Хочешь - сам разбирайся со своей проблемой и все. Волонтеры отлавливают животных во всех районах города, где затапливает, а потом хозяин скажет: у меня дом затонул, я не могу эту собаку забрать. Или скажут: «Нам пока самим некуда идти, я пока собаку в приют отдам». И все», - отмечает Костников, добавляя, что так животные остаются здесь навсегда.
Приют «Шанс на жизнь» существует больше 12 лет, сначала он располагался в микрорайоне Подгора, потом его перевезли в Вишневку, теперь, из-за паводка, он временно снова в Петропавловске. Два года назад из-за чумы погибло много животных, вспоминает Александр, теперь - паводки. Каждого животного молодой человек знает по имени.
«Вот, - показывает нам огромную овчарку, - это - Рекс. Его отдали нам из колонии в Петропавловске. Искал наркотики, а потом его списали по возрасту».
Никакой служебной пенсии у собаки, которая служила для государства, нет. Да и не навещает ее никто и не помогает содержать, утверждает Александр. В разных частях первого этажа закреплены будки, в одних помещениях собаки-инвалиды, которые попали в ДТП, в других, за закрытой дверью, - малыши без привязи. Увидев хозяина, животные мчатся обниматься и лаять. С другой стороны здания - отдельно содержатся агрессивные собаки.
Идем на второй этаж - там больше 100 собак, привезенных волонтерами. Костников предупреждает, что за этих животных он не ручается. Здесь, как и на первом этаже, много помещений, в каждом - по несколько привязанных собак. Возле лестничной клетки - гора одеял, тряпок и корма для животных.
«Маленькая, черненькая такая. Сегодня МЧС-ники ее на лодке вывезли. Я вам сейчас видео покажу», - умоляя обращается к волонтерам найти собаку дедушка.
«Слава богу, нашли! Ребята, спасибо вам за ваши огромные сердца», - раздается с другой стороны радостный крик.
Это - Асель, ей с супругом повезло - они нашли своего питомца.
«У нас утонул (дом – прим.В) в Подгоре. Мы увидели в Инстаграм, как нашу Жульку вытащили спасатели. Спасибо вам большое!», - радостно кричит девушка.
Но это только одна счастливая история. Таких, уверены владельцы питомника, будет не очень много. Люди попереживают за своих питомцев, но у них появятся, да и уже появились, свои проблемы и заботы. И сколько из них вспомнят про тех, кого они приручили, неизвестно.
P.S. Журналисты Власти остаются в регионе. Они пытаются связаться с акимом Северо-Казахстанской области и первым вице-премьером Романом Скляром. Чиновники пока остаются недоступны. Ранее в Акорде сообщали, что во вторник вечером президент Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регион. Возможно, это будет Петропавловск. Журналисты также пытаются связаться с пресс-службой президента, чтобы попасть на объезд и на совещание оперштаба, если оно все же состоится в СКО.
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