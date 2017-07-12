На месте парковки в микрорайоне Орбита построят муниципальный ипотечный дом

Компания «Тамерлан» в 2011 году обратилась с заявкой на имя акима Алматы для участия в реализации государственной программы «Строительство муниципального ипотечного жилья» для малообеспеченных слоев населения и госслужащих, с просьбой оказать содействие в выделении земельного участка общей площадью 0,7 га, расположенного на месте парковки в микрорайоне Орбита, с целевым назначением «Многофункциональный жилой комплекс с объектом обслуживания и с подземным автопаркингом», говорится в заявлении компании.

По данным ТОО «Тамерлан», в 1997 году земельный участок общей площадью 0,7176 га был предоставлен на условиях аренды ОАО «Камкор-4» на основании решения акима Алматы. В 2002 году данное ОАО «Камкор-4» передало право аренды на земельный участок ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы». В ноябре 2002 году между КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» и ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» был заключен договор об аренде земельного участка. В августе 2008 года акиматом было вынесено постановление «О прекращении права временного землепользования ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» на земельный участок в Бостандыкском районе». Управление земельных отношений поставило в известность ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» о расторжении договора об аренде и о необходимости в срок до 20 апреля 2009 года освободить данный земельный участок. При наличии имеющихся на земельном участке строений произвести демонтаж. Также из заявления ТОО «Тамерлан» следует, что собственниками ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» демонтаж произведен не был, участок не был освобожден, при этом продолжалась эксплуатация земельного участка в качестве автостоянки. В августе 2009 года государственным инспектором по контролю за использованием и охраной земель по результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении для привлечения ТОО «АВТО-Холдинг Компания» к ответственности по статье. Также вынесено предписание об освобождении земельного участка, путем демонтажа металлических ограждений и навесов.

«В 2011 году ТОО «Тамерлан» обратилось с заявкой на имя акима Алматы для участия в реализации государственной программы «Строительство муниципального ипотечного жилья» для малообеспеченных слоев населения и госслужащих, с просьбой оказать содействие в выделении земельного участка, общей площадью 0,7 га, расположенного севернее пр. Аль-Фараби, западнее реки Большая Алматинка, с целевым назначением «Многофункциональный жилой комплекс с объектом обслуживания и с подземным автопаркингом». После рассмотрения данной заявки земельной комиссией было принято заключение о возможности предоставления земельного участка на праве временного землепользования сроком на 5 лет ТОО «Тамерлан»», - говорится в сообщении компании. В 2012 году управление земельных отношений города обратилось в суд с исковым заявлением о принудительном изъятии у ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» земельного участка и сносе ограждений и заборов на нем. В марте 2012 года специализированным межрайонным экономическим судом Алматы было принято решение об удовлетворении исковых требований ГУ «Управление земельных отношений города Алматы»: принудительно истребовать у ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» земельный участок; принудительно снести ограждения и навесы, возведенные на земельном участке и взыскать с ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» в пользу государства сумму госпошлины в размере один миллион шестьсот восемнадцать тенге. ТОО «АВТО-Холдинг Компаниясы» обратилось в апелляционную судебную коллегию алматинского городского суда, которая оставила без изменений предыдущее решение. В августе 2012 года специализированным межрайонным экономическим судом выдан исполнительный лист. Постановлением акимата ТОО «Тамерлан» было предоставлено право временного возмездного краткосрочного землепользования сроком на 4 года и 11 месяцев. 27 июня 2012 года управление земельных отношений города заключило договор об аренде земельного участка с ТОО «Тамерлан». В марте 2013 года инициативная группа обратилась в Бостандыкский районный суд с исковым требованием к акимату города Алматы об отмене постановления акимата. Решением Бостандыкского районного суда инициативной группе было отказано.

«Согласно требований законодательства ТОО «Тамерлан» в установленном порядке в период с 2014 по 2015 год получило весь необходимый пакет документов и разрешений на ведение строительства на указанном участке земли. Включая согласование земельного участка с РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» № 19-08-03/309, Заключение государственной экологической экспертизы № 07-08-709 от 21 сентября 2015 года, Санитарно-эпидемиологическое заключение № 706 от 26 октября 2015 года, а также сейсмическое обследование (согласно Архитектурно-проектное задание от 31 декабря 2014 года)», - заявила компания. Также в феврале текущего года ТОО «Тамерлан» направило письмо в акимат о продлении аренды земельного участка. Постановлением акимата Алматы от 26 апреля 2017 года срок аренды земельного участка был продлен до 26 апреля 2018 года. 5 июня 2017 года ТОО «Тамерлан» направило письмо-уведомление акимату города, акимату Бостандыкского района, участковому пункту полиции Бостандыкского района о начале строительства и о закрытии стоянки с 12 июня 2017 года. После чего судебные исполнители приступили к сносу автостоянки. Также компания «Тамерлан» отмечает, что «на сегодняшний день проводится работа по добровольному выкупу незаконно построенных жителями близлежащих домов на территории указанного земельного участка гаражей, на которые у данных жителей не было никаких документов. И большая часть согласилась на досудебное решение данного вопроса».

«После получения права на пользование земельным участком администрация компании «Тамерлан» приступила к решению вопроса автопарковки и взаимоотношении с автовладельцами», - говорится в сообщении компании. «В реальности постоянно услугами данного паркинга пользовалось не более 200 автовладельцев, из которых лишь 50 человек являлись жителями близлежащих домов. По официальному запросу в комитет дорожной полиции города Алматы было определено, что 150 автомобилей зарегистрированы в других районах города Алматы и даже в пригородах. Поэтому компанией было принято решение, что вопрос поиска альтернативной парковки для автомобилей будет осуществляться для 50 автовладельцев, живущих вблизи расположенных домов. ТОО «Тамерлан» официально обратилось в Акимат города Алматы с предложением рассмотреть возможность организации парковки на земельном участке вблизи домов, где проживают автовладельцы, путем благоустройства силами и за счет средств Компании. Акимат города Алматы принял письмо к рассмотрению», - резюмирует компания. Акимат города в свою очередь ситуацию до сих пор не прокомментировал и не ответил на официальный запрос Vласти, направленный 28 июня в пресс-службу.